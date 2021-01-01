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Вчера

Да будут благословенны создатели бриллиантов

Сегодня
Экспертиза

Автор: Джон Джеффей (John Jeffay)

(idexonline.com) - Я должен сделать признание. Когда я впервые прочитал, что Папа Римский благословил выращенный в лаборатории бриллиант, я засмеялся. Циничный журналист, который сидит во мне, посчитал это пиар-ходом. Но затем я принял во внимание тот факт, что тот, кто возглавляет 1,34 миллиарда католиков в мире, не дает аудиенцию первому попавшемуся маркетологу, который появляется в Ватикане с просьбой сделать рекламу товару.

Компания Diamond Foundry, производитель из США, явно ломилась в открытую дверь, когда пошла на это. Папа Франциск открыто выступал в поддержку устойчивого развития в течение последних восьми лет и особенно откровенно говорил о вреде, причиняемом горнодобывающей промышленностью. В июле 2015 года он говорил о тех, кто страдает в результате горнодобывающей деятельности, и призвал правительства, поставщиков, руководителей бизнеса и инвесторов требовать от транснациональных горнодобывающих компаний отвечать за свое поведение.

 «Всему горнодобывающему сектору, несомненно, необходимо радикальное изменение парадигмы с целью улучшения ситуации во многих странах, - сказал он в послании к конференции, организованной Советом Ватикана по вопросам справедливости и мира, латиноамериканскими церквями и горнодобывающей отраслью. - Горнодобывающая промышленность извлекает богатство из недр Земли, которое парадоксальным образом не приносит богатства местному населению, которое остается бедным». Давайте не будем принимать это за прямое осуждение добычи алмазов. Его комментарии были адресованы горнодобывающему сектору в целом. Но это не означает и безоговорочной поддержки нашей отрасли».

Его слова о «радикальном изменении парадигмы с целью улучшения ситуации во многих странах» были поддержаны Мартином Рошайзеном (Martin Roscheisen), предпринимателем в области экологически чистых технологий и генеральным директором Diamond Foundry. Он сказал, что компания демонстрирует «экологически устойчиво созданный алмаз, который полностью исключает экологические и человеческие потери, возникающие при добыче из недр, - надеюсь, это блестящий пример такого сдвига парадигмы, который возможен, по крайней мере, для некоторых минеральных ресурсов».

Благословение Папы Римского касается не столько самого бриллианта - хотя и замечательного креста весом 4,7 карата, ограненного как единое целое из 30-каратного алмаза, - сколько метода производства. Довод о том, что добываемые из недр алмазы причиняют вред, а выращенные в лаборатории нет, может показаться многим из нас слишком упрощенным. Но разве не в этом суть представления Его Святейшества? Его явное одобрение искусственного бриллианта наряду с осуждением причиняющих вред методов горной добычи, похоже, являются четким сигналом для его последователей.

Я больше не смеюсь над благословением Папы Римского. Можно быть согласным или нет, но поднимается важный вопрос. Он является духовным лидером для пятой части населения мира, он не принимает такие решения необдуманно, и я не сомневаюсь в чистоте его мотивов.

Кстати, бриллиант, который он благословил, и два других идентичных камня продаются с аукциона для поддержки Scholas Occurrentes, всемирной сети школ, которую он поддерживает. Самая высокая предлагаемая цена в настоящее время составляет $27 000.

Прекрасных вам выходных.

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