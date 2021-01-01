Штамм омикрон: взгляд из Ботсваны

Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) - Для тех, кто работает в алмазной отрасли, названия первых стран, где был обнаружен омикрон - штамм COVID-19, звучат очень знакомо: Бельгия, Гонконг, Южная Африка.

Но первой страной, выявившей штамм омикрон, была Ботсвана - крупнейший в мире производитель алмазов по стоимости и страна, где находится De Beers Diamond Trading Co. (DTC). Партнерство Ботсваны и Гарвардского института СПИДа (Botswana-Harvard AIDS Institute Partnership), расположенное в столице страны Габороне, впервые выявило вирус 19 ноября, прежде чем аналогичные уведомления были разосланы соседней Южной Африкой.

Жизнь в эпицентре новой вспышки COVID озадачила Ботсвану, в которой до недавнего времени не было новых случаев заболевания COVID. Новости о штамме омикрон появились сразу после проведения недели сайтов, организованных DTC, и Соединенные Штаты запретили приезжать людям из южной части Африки, что создало проблемы с возвращением домой для нескольких клиентов De Beers. (В конце концов, они попали домой.)

Тем не менее, Пэт Дамбе (Pat Dambe) (на фото), вице-президент De Beers по работе с рынком, уроженка Ботсваны, говорит, что в стране все хорошо, учитывая все обстоятельства.

Несмотря на то, что так много алмазных центров фигурируют как центры распространения штамма омикрон, Дамбе говорит, что она не слышала о том, чтобы кто-то из торговцев заразился, ни за границей, ни внутри страны. (В настоящее время в Ботсване зарегистрировано 24 случая заражения штаммом омикрон из 2-миллионого населения). Судя по тому, что она слышала, этот новый штамм вируса более заразен, чем обычный COVID, но случаи заражения вакцинированных ("пробивания" вакцины) незначительны. Хотя некоторые из них были госпитализированы, их пребывание в больнице непродолжительное, и не требуется подключение их к кислороду. Она понимает, что она не ученый, и что ситуация может измениться.

Помогает то, что в Ботсване высокий уровень вакцинации. В некоторых группах населения он опережает уровень вакцинации среди американцев: 94% жителей в возрасте 55 лет и старше получили прививки, а также 99% жителей в возрасте 30–55 лет, говорит она. Но молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет только начали получать прививку, а уровень вакцинации в этой группе составляет всего 29%, хотя на этой неделе страна ожидает поступления 800 000 доз вакцины. (De Beers, со своей стороны, обязалась поставить 500 000 доз в Ботсвану и соседнюю Намибию.)

В стране также действуют строгие меры по смягчению последствий COVID. «Наши протоколы очень строгие, - говорит Дамбе. - Находясь за пределами Ботсваны и отправившись в Европу, я поняла, насколько они у нас строгие. Поэтому, когда это произошло, все знали, что делать».

Она говорит, что Ботсване повезло в том, что у нее отличная инфраструктура здравоохранения по африканским стандартам и бесплатное медицинское обслуживание для всех ее граждан (что также превосходит положение дел в Соединенных Штатах). Дамбе связывает это с экономической безопасностью, достигнутой благодаря разумному управлению алмазными ресурсами страны.

«У нас есть образованные врачи, которые приезжают не из-за границы, они из Ботсваны. Это совершенно замечательно!».

За несколько недель после появления сообщения об омикроне эта мутация распространилась по всему миру. Сейчас этот штамм обнаружен в 50 странах и 19 штатах США.

Тем не менее, количество случаев заболевания в Ботсване остается низким: научный консультант Могомотси Матшаба (Mogomotsi Matshaba) сказал Voice of America (Голосу Америки), что количество случаев заражения COVID фактически снизилось с момента обнаружения нового штамма: с прошлого понедельника по четверг было зарегистрировано только 27 новых случаев.

«На данный момент люди в Ботсване не поддаются панике», - говорит Дамбе.

«Мы готовимся к Рождеству. Сейчас лето, тепло. Это время, которое проводят с семьей, время, когда людям нравится отдыхать, плавать, готовить барбекю и ходить в церковь. Мы верующий народ, поэтому это очень важно для нашей культуры. Люди в порядке, и мы чувствуем себя спокойно».