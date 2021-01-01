Продажи ювелирных украшений в праздничный сезон в США вырастут на 40%

Автор: Эдан Голан (Edahn Golan)

(edahngolan.com) - После американских горок в 2020 году рост продаж ювелирных изделий продолжился в 2021 году в такой степени, которую мало кто из нас ожидал. Продажи в октябре выросли на 37%, и мы ожидаем, что продажи украшений в праздничный сезон превысят этот показатель и завершат фантастический год для отрасли.

В октябре продажи ювелирных изделий в США достигли отметки в $7,3 млрд, что стало рекордом за месяц, согласно данным Министерства торговли США.

С начала года объем продаж ювелирных изделий в США составил $67,8 млрд. Чтобы понять, насколько необычны эти уровни продаж, рассмотрим следующее: продажи только за первые десять месяцев 2021 года уже на 9% превзошли рекордные продажи 2020 года в размере $62,3 млрд.

Кроме того, в годовом исчислении объем продаж ювелирных изделий за первые десять месяцев 2021 года на 56% выше, чем за сопоставимый период 2020 года. По сравнению с 2019 «нормальным» годом продажи выросли на 52%.

Праздничные продажи ювелирных изделий

К настоящему времени ясно, что локдауны из-за COVID, временное закрытие магазинов, сокращение числа поездок и глубокое падение соответствующих потребительских расходов творит чудеса со спросом на ювелирные изделия.

В годовом исчислении продажи ювелирных изделий в 2021 году составят $101,1 млрд, что на 62% больше $62,3 млрд в 2020 году.

Согласно нашему анализу, к концу года разрыв между этими двумя цифрами сократится. Аналитические данные по ювелирным изделиям показывают, что в октябре обычного года продажи в годовом выражении на 1,6% выше показателей за последний год.

Но 2020 и 2021 годы не были обычными в экономическом, социальном или медицинском плане.

Основываясь на нашем анализе рынка ювелирных изделий в США, мы должны ожидать, что объем продаж ювелирных изделий в США составит от $94 до $95,3 млрд, что на 51%–53% больше, чем в прошлом году.

Наш прогноз продаж ювелирных украшений в США к 2021 году включает рост на 40%-42% в праздничный период с ноября по декабрь.

Более низкая цена на золото способствует продажам украшений в праздничный сезон

Этот рост спроса не только привел к увеличению продаж ювелирных изделий, но и взаимному влиянию золота и бриллиантов.

Мировой спрос на золото в ювелирных изделиях увеличился на 41% по объему с первого квартала 2020 года. Спрос на золото в ювелирных изделиях имеет тенденцию к росту в четвертом квартале, и при быстрой текущей праздничной продаже ювелирных изделий ожидается, что спрос на золото будет продолжать расти.

Цена на золото в течение этого периода колебалась. По данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council), в прошлом году она снизилась на 6%. Это снижение, возможно, помогло продажам ювелирных изделий, что позволило повысить спрос на фоне снижения затрат.

Спрос на ювелирные изделия повысил спрос на бриллианты

Бриллианты сыграли совершенно иную, почти зеркальную роль. Во-первых, именно на бриллианты повлияли продажи ювелирных изделий, а не наоборот. Когда спрос вырос и оптовые складские запасы сократились, цены на бриллианты начали расти. Поскольку США являются крупнейшим потребителем бриллиантов, алмазная отрасль выиграла от этого роста спроса.

Однако похоже, что большой спрос со стороны мидстрима алмазной отрасли - производителей бриллиантов - теперь превышает потребительский спрос. В настоящее время цены на бриллианты стабилизировались, но остаются высокими, как показывает индекс цен на бриллианты.

Заключение

Идет фантастический сезон праздничных продаж ювелирных украшений. Ожидается, что по сравнению с прошлым годом продажи вырастут на показатель, выраженный двузначными числами. Успешный сезон праздничных продаж приводит к ажиотажу в отношении товаров в январе. Мы прогнозируем сохранение высокого спроса на ювелирные изделия и бриллианты в начале 2022 года.