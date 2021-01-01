Новые открывающиеся перспективы для алмазной отрасли Анголы

Автор: Ави Кравиц (Avi Krawitz)

(diamonds.net) - Алмазная отрасль Анголы прошла долгий путь за относительно короткое время. Реформы в области добычи полезных ископаемых страны, проведенные при президенте Жоау Мануэле Гонсалвише Лоуренсу, были направлены на то, чтобы избавить сектор от кумовства и непрозрачности, которые были характерны для этой деятельности при его предшественнике.

Новая политика, опубликованная по указу президента в июле 2018 года, ознаменовала начало изменений во всех аспектах алмазопровода этой африканской страны, начиная с того, как выдаются лицензии, в ходе ее операций по разведке и добыче, и кончая ее подходом к продаже алмазов.

Теперь Ангола готова предложить свои услуги всему миру.

Endiama, государственная алмазодобывающая компания, провела в конце ноября первую Ангольскую международную алмазную конференцию (Angola International Diamond Conference AIDC) с целью представить масштабы местной промышленности потенциальным инвесторам. Среди участников был разнообразный состав международных и местных геологов, представителей алмазодобывающих компаний, производителей бриллиантов, финансистов, административных работников, консультантов, аналитиков и журналистов, в том числе и автора этой статьи, который присутствовал в Endiama в качестве гостя.

Ангола не скрывает своих амбиций войти в тройку крупнейших производителей алмазов наряду с Россией и Ботсваной; в настоящее время она занимает седьмое место по объему. Страна также находится на ранних стадиях создания сектора обогащения для производства бриллиантов и торговли алмазным сырьем, а также разработала планы по созданию биржи в Сауримо, столице провинции Лунда-Соль, где расположены многие из алмазных рудников.

Перспективы растущего алмазного сектора страны изложены в декабрьском отчете Rapaport Research Report. Стране предстоит пройти еще долгий путь, и нужно изменить многие представления о способах ведения этой работы.

Однако, прибыв на конференцию в Сауримо, участники были удивлены тем, как много Ангола уже достигла. Многие не ожидали увидеть недавно построенный центр развития алмазной отрасли, который является особенно впечатляющим достижением, учитывая, что строительные работы начались только в начале 2020 года, как раз тогда, когда пандемия должна была вот-вот начаться.

По словам правительственных чиновников, сам по себе этот прогресс свидетельствует о том, что страна серьезно относится к этому виду бизнеса. Но реформы начинают находить отклик и у международных игроков, и они соглашаются с идеей о том, что Ангола может стать крупным ответственным алмазным центром.

В первую очередь интерес вызывает алмазодобывающий сектор. Ангола, пожалуй, самая перспективная из всех алмазодобывающих стран, если говорить о производственном потенциале. За последние три месяца Rio Tinto и De Beers заявили о своем намерении заниматься геологоразведкой в стране, а АЛРОСА уже давно владеет долей в руднике Катока (Catoca).

Страна сталкивается с более серьезными проблемами при запуске своей программы обогащения. Она согласна с мнением о том, что покупатели пойдут туда, где есть алмазы, и это может так и быть. Однако удобство, финансовый стимул и простота ведения бизнеса тоже имеют значение.

Так или иначе, Ангола старается установить контакт с мировым алмазным сообществом и пытается пополнить его ряды. Это само по себе является отходом от прежнего пути, и для всех нас это хороший повод обратить на это внимание.