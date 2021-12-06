Власти хотят создать аналог Amazon для торговли драгоценностями

(vedomosti.ru) - Минфин хочет запустить онлайнмаркетплейс по торговле драгоценностями, ориентированный на зарубежного покупателя. Такая инициатива содержится в письме замминистра финансов Алексея Моисеева в адрес заместителя председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Тиграна Саркисяна (документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил представитель министерства). Российский Минфин договорился с белорусским провести пилотный проект по развитию онлайн-торговли ювелирными изделиями для наращивания экспорта этой продукции из ЕАЭС на мировой рынок, говорится в обращении Моисеева. Замминистра предлагает Саркисяну принять участие в создании необходимой для этого IT-инфраструктуры, в том числе с помощью ресурсов Фонда цифровых инициатив ЕАБР. Саркисян подтвердил получение письма через представителя. По его словам, ЕАБР совместно с российским и белорусским минфинами действительно прорабатывает проект «Цифровая торговля. Ювелирные изделия», цель которого – сформировать новую торговую платформу для организации экспорта в третьи страны. По словам гендиректора Гильдии ювелиров Эдуарда Уткина, сегодня продаже драгоценностей на экспорт препятствуют бюрократические процедуры. Сложности возникают не столько с поиском покупателей за рубежом, сколько с отгрузкой им продукции из России, продолжил Уткин. Требуется масса документов, невозможно обойтись без услуг таможенного брокера, которые стоят довольно дорого, пояснил эксперт. Таким образом, зарубежная торговля доступна только крупным компаниям, которые готовы нести дополнительные затраты, а для мелких эти каналы недоступны. Если маркетплейс возьмет на себя функции по таможенному оформлению, то это будет прорывной шаг в развитии экспорта ювелирных изделий, уверен Уткин.
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