Сможет ли Anglo American ввести принудительную вакцинацию против Covid?

Автор: Джон Джеффей (John Jeffay)

(idexonline.com) - Anglo American, многонациональная материнская компания De Beers, объявила вчера, что потребует проведение вакцинации против COVID-19 для всех своих 95 000 сотрудников и подрядчиков.

Эта история была опубликована в британской Daily Telegraph под заголовком «Горнодобывающий титан Anglo American планирует уволить непривитых рабочих» (Mining titan Anglo American plans to sack unvaccinated workers).

В газете приводится внутренняя обновленная информация о предложениях, в которых «говорится, что сотрудники должны будут пройти вакцинацию, «чтобы они могли выполнять свою работу», а те, кто откажется, могут быть уволены “в крайнем случае”».

Такой шаг, несомненно, приведет к разделению мнений. Но практично ли это?

Менее радикальные инициативы, такие как попытка президента США Джо Байдена ввести обязательную вакцинацию или еженедельные тесты на предприятиях, где работают более чем 100 сотрудников, увязли в юридических проблемах и вряд ли в ближайшее время увидят свет. Каковы шансы, что одна крупная компания сможет навязать более широкие полномочия по вакцинации глобальной рабочей силе?

Сегодня компания Anglo представила свои предложения в официальном заявлении, в котором говорится, что она «намеревается ввести политику, требующую вакцинации против Covid-19 для обеспечения доступа ко всем своим объектам и офисам, с постоянной целью защиты наших сотрудников, их семей и сообществ, насколько мы можем это сделать. В течение последних 18 месяцев мы применяли строгие меры по охране здоровья и тестированию во всех наших подразделениях и офисах и настоятельно рекомендовали нашим сотрудникам пройти вакцинацию при первой же возможности, как только вакцины станут доступны в течение этого года».

Она избегает громких заголовков о «планах увольнения невакцинированных работников», но эта мысль скрывается между строк.

Доктор Элтон Доркин (Elton Dorkin), глава отдела здравоохранения компании, идет еще дальше, когда в своей статье, опубликованной колонке автора в Южной Африке, он делает заключение, что «каждый должен принять участие и пройти вакцинацию прямо сейчас». Он пишет: «Наука едва ли может сказать яснее: вакцинация является лучшей защитой человечества от Covid-19».

«Сейчас мы начинаем привлекать нашу рабочую силу, поскольку мы намерены ввести требование полной вакцинации для всех, кто хочет иметь доступ на один из наших участков или в офисы в Южной Африке и по всему миру», - добавляет он.

«Вакцины были спасательным кругом от многих болезней за последнее столетие. С их помощью нам удалось устранить или существенно уменьшить такие тяжелые заболевания, как туберкулез, оспа, полиомиелит, корь, эпидемический паротит и краснуха. Мы можем добиться того же в отношении Covid-19, но все должны присоединиться и сделать прививки прямо сейчас».

Anglo поддерживает вакцинацию среди своих сотрудников и вложила значительные средства в поддержку государственных программ по вакцинации в Южной Африке. Она также ввела звуковые сигналы «светофора», чтобы сотрудники в Лондоне поддерживали физическую дистанцию друг от друга. И она предоставила 3 000 сотрудникам предприятия по добыче платины в Южной Африке умные часы Samsung с Bluetooth, которые будут сигналить вибрацией, если они подойдут слишком близко друг к другу.

Проблема, с которой компания сталкивается в связи с принудительной вакцинаций, заключается в ее реализации. «Введение этого требования будет зависеть от соблюдения местного законодательства и других юридических требований в странах, в которых мы работаем, - сказала Anglo. - И мы пойдем на этот шаг только в том случае, если он будет законным». И это вполне может оказаться камнем преткновения. Достаточно сложно будет установить законность подхода «прививка или работа» в отдельно взятой стране. Может оказаться невозможным cделать это по всей «империи» компании Anglo - в Канаде, Колумбии, Перу, Бразилии, Великобритании, Финляндии, Южной Африке, Намибии, Ботсване, Зимбабве, Индии, Китае, Сингапуре и Австралии.

Прекрасных вам выходных.