Экати делает ставку на использование больших подводных гусеничных экскаваторов для добычи алмазов

Автор: Олли Уильямс (Ollie Williams)

(cabinradio.ca) - Рудник Экати (Ekati) в Северо-Западных территориях делает ставку на использование больших подводных гусеничных экскаваторов для извлечения большего количества алмазосодержащего кимберлита из карьеров, разработка которых в противном случае была бы нерентабельной.

В настоящее время традиционная добыча открытым и подземным способом на месторождении Экати должна закончиться в 2024 году, за исключением нового карьера Пойнт Лэйк (Point Lake), который сейчас занимается процессом получения экологических разрешений.

Arctic Canadian Diamond Company, купившая в этом году Экати у бывшего владельца - компании Dominion, находящейся в затруднительном финансовом положении, заявляет, что переход на технологию подводной добычи полезных ископаемых является единственным способом, благодаря которому на месторождении Экати может вестись добыча в долгосрочной перспективе.

«По мере того, как мы углубляемся в эти рудные тела, стоимость не позволяет продолжать добычу с использованием традиционных методов», - сказал Рори Мур (Rory Moore), президент и главный исполнительный директор Arctic, в ходе презентации на Геолого-геофизическом форуме (Geoscience Forum), состоявшемся в Северо-Западных территориях на этой неделе.

«Нам нужен был метод, с помощью которого мы могли бы добывать большие объемы, но при значительно более низких затратах, чтобы сохранить жизнеспособность Экати», - добавил он.

Практические испытания конструкции подводного гусеничного экскаватора состоятся в 2023 и 2024 годах, когда компания Arctic будет испытывать его на базе существующего затопленного карьера Линкс (Lynx). Затем с 2026 года намечено проведение полных производственных испытаний на карьере Сэйбл (Sable), после чего открытая разработка Сейбл будет завершена.

Начало обычной открытой разработки карьера Пойнт Лэйк запланировано с 2023 года, если карьер будет утвержден. В конце концов, Arctic планирует также вести добычу на Пойнт Лэйк, затопив его и используя подводный гусеничный экскаватор.

«Пойнт Лэйк будет последним из обычных карьеров, на котором мы ведем обычную добычу, - сказал Мур. - После того, как карьер Пойнт Лэйк будет завершен, работа на месторождении Экати будет на 100% осуществляться подводным способом дистанционно».

Согласно его прогнозам, эта технология может на много лет продлить срок эксплуатации Экати, который в настоящее время истекает к 2030 году.

«Если мы правильно воспользуемся этим методом, а я совершенно уверен, что так и будет, у Экати впереди десятилетия успешной добычи полезных ископаемых», - сказал Мур участникам форума.

«Приз, за ​​который стоит бороться»

Технология с применением гусеничных экскаваторов сочетает в себе огромные машины для добычи полезных ископаемых, уже используемые на некоторых рудниках, с технологией подводной добычи, применяемой в других местах, хотя в настоящее время не применяемых на каких-либо алмазных рудниках.

Гусеничные экскаваторы, которые будут испытывать на Экати, немного меньше гигантских самосвалов Cat 793, используемых на многих рудниках, но все же они являются крупным оборудованием. Они запускаются с плавучих платформ и питаются от пупочных электрических кабелей.

Гусеничный экскаватор непосредственно добывает кимберлит на дне озера или затопленного карьера и отправляет руду по трубе на обезвоживающую установку.

Мур сказал, что гусеничные экскаваторы, которые используют четыре независимо подвешенных гусеницы для перемещения по дну озера, будут использовать биоразлагаемую гидравлику, так что «в случае отказа не будет чрезмерного загрязнения окружающей среды».

Ожидается, что срок службы каждого гусеничного экскаватора составляет семь лет. Они будут работать в межсезонье и летом, а затем будут выведены из эксплуатации для проведения технического обслуживания зимой.

Концепция гусеничного экскаватора обсуждалась в течение многих лет. Компания Ekati BHP Billiton, владеющая тогда месторождением Экати, оценила подводные гусеничные экскаваторы в 2009 году, но приостановила дальнейшие исследования, поскольку стоимость считалась непомерно высокой по сравнению с более традиционными вариантами.

В 2013 году компания Dominion пришла к аналогичному выводу, что гусеничные экскаваторы «в настоящее время не подходят в качестве проекта».

Еще нет ясности об их влиянии на уровень занятости на руднике, например, сколько людей потребуется по сравнению с традиционными формами добычи, но Мур сказал, что этот метод не приведет к образованию пустой породы, позволит получать более качественный материал и даст возможность проекту Экати добиться на кимберлитах того, чего невозможно достичь с помощью традиционной добычи.

Например, ожидается, что первоначальное испытание на карьере Линкс даст 150 000 тонн кимберлита и принесет доход в размере $25 млн.

Мур сказал, что подводная добыча поможет компании Arctic добыть 33 млн тонн кимберлита на карьере Пойнт Лэйк, которых предлагаемый открытый карьер не сможет добиться, что представляет собой дополнительные 21 млн каратов.

Карьер Фокс (Fox), по словам Мура, содержит 15 млн каратов «очень высококачественных алмазов», которые могут быть добыты с помощью подводного гусеничного экскаватора, это является «призом, за ​​который стоит бороться».

Сохранение добычи на Экати в той или иной форме на десятилетия вперед стало бы долгожданным стимулом для экономики Северо-Западных территорий.

Северо-Западные территории полагаются на алмазные рудники для получения большей части своего богатства, но три действующих рудника - Экати, Даявик (Diavik) и Гачо Куэй (Gahcho Kué) - приближаются к концу своего срока эксплуатации.

На Геолого-геофизическом форуме в среду руководитель рудника Даявик Ричард Сторри (Richard Storrie) заявил, что его рудник продолжит работу до 2025 года, и начал работу, чтобы помочь персоналу спланировать свою карьеру после окончания срока эксплуатации рудника.

В настоящее время рассчитывают, что рудник Гачо Куэй будет работать примерно до 2030 года, хотя у рудника есть один или два варианта по продлению срока его службы.

Обновление: 30 ноября 2021 г. - 15:09 МСК. После того, как эта статья была впервые опубликована, Arctic заявила, что ее эксплуатационные испытания фактически запланированы на 2026 год, «после двух сезонов затопления карьера», а не на 2024 год, как предполагалось изначально. Компания добавила, что при использовании предложенного ею метода не будет образовываться пустая порода, а непросто ее будет образовываться меньше, чем при использовании других методов.