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Сегодня

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Мэтью Трэтнер (Matthew Tratner) присоединится к группе Sarine Technologies в качестве генерального директора и вице-президента компании Sarine North America Inc. Трэтнер будет находиться в Нью-Йорке и работать в Sarine North America.

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Вчера

Архангельский монолит стал частью композиции «Север» в Саду камней Памяти и славы в Подольске

Сегодня
Экспертиза

(dvinaland.ru) - Напомним, что в конце ноября из Архангельска в Подольск отправился необычный груз – гранитный камень весом около двух тонн.

Монолит был направлен в ответ на обращение, поступившее в адрес администрации Архангельской области от автора проекта «Сад камней Памяти и славы» полковника запаса, ветерана четырех локальных войн из Подольска Виктора Макарова.

На данное обращение откликнулись в министерстве природных ресурсов и лесопромышленного комплекса и АО «АГД ДАЙМОНДС». Наиболее подходящий камень был найден в Мезенском районе вблизи месторождения алмазов имени В. Гриба.

Работа над благоустройством территории и созданием Сада в Подольске началась еще в 2016 году. Первые камни были привезены активистами из Севастополя и Керчи. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне пространство украсили 13 камней из 12 городов-героев и Брестской крепости. К 80-й годовщине Великой Победы в Саду планируют собрать 45 камней из городов воинской славы.

— Сад камней – это не мемориал в привычном смысле. Здесь нет Вечного огня, нет памятников, но есть нечто другое – территория будет привлекать людей разных поколений своей атмосферой, здесь будут петь птицы, расти деревья и цветы, здесь будут гулять люди, которые смогут задуматься об истории и жизни, – рассказал Виктор Макаров.

5 декабря, в юбилейную дату контрнаступления советских войск под Москвой, архангельский монолит стал частью композиции «Север» в Саду камней, где также размещены камни из городов воинской славы Полярный и Петрозаводск.

На каждом камне организаторы планируют установить табличку с QR-кодом, считав который при помощи смартфона, гости парка смогут узнать больше об истории Великой Отечественной войны и городах, откуда были привезены глыбы.

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области

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