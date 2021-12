Алмазная торговля между Израилем и ОАЭ затрудняется из-за банковского законодательства

Автор: Дэнни Закен (Danny Zaken)

(en.globes.co.il) - Источники в отрасли говорят, что до подписания Авраамических соглашений (Abraham Accords) алмазная торговля между Рамат-Ганом и Дубаем проходила более гладко благодаря непрямым контактам.

Алмазная отрасль Израиля восстанавливается после кризиса, вызванного Covid. По данным Управления по алмазам, камням специальной категории и ювелирным изделиям Министерства экономики, чистый импорт алмазного сырья увеличился в 2021 году на 120% по сравнению с 2020 годом, а экспорт - на 146%. Резко вырос и экспорт бриллиантов.

Дубайская алмазная биржа (Dubai Diamond Exchange) является одной из крупнейших в мире с годовым объемом торговли около $25 млрд, что вдвое превышает объем Алмазной биржи Рамат-Гана (Ramat Gan Diamond Exchange). У Дубайской алмазной биржи и Алмазной биржи Рамат-Гана были прекрасные отношения еще до нормализации дипломатических отношений в прошлом году, когда торговля составляла 10% объема алмазной торговли Израиля.

Но хотя Авраамические соглашения были предназначены для развития алмазной торговли между этими двумя странами, похоже, что возникла противоположная ситуация между Алмазной биржей Рамат-Гана и Дубайской алмазной биржей, которая находится в зоне свободной торговли ОАЭ.

Ранее израильские алмазные компании заключали непрямые сделки с Дубаем через Гонконг, Бельгию и Индию. Но теперь израильские алмазные дилеры сообщают, что Mizrahi Tefahot Bank (TASE: MZTF) и Israel Discount Bank (TASE: DSCT) (основные банки, участвующие в алмазном секторе Израиля) применяют жесткие ограничения на перевод денег за операции с алмазами и бриллиантами. Эти ограничения затрудняют завершение сделок и приводят к многочисленным задержкам и даже отмене сделок. Согласно источникам, знакомым с ситуацией, каждую неделю откладываются и отменяются сделки на миллионы долларов.

Задержки с переводом денег вызывают серьезные проблемы с кредитованием и денежными потоками в алмазной отрасли Израиля, которая серьезно пострадала во время пандемии Covid. Типичным недавним примером проблемной ситуации является случай, когда израильский алмазный торговец выиграл тендер на Дубайской алмазной бирже на сумму $2 млн. Деньги были отправлены ему из ОАЭ, но израильский банк, который управляет его бизнес-счетом, заморозил деньги. В течение многих недель алмазный дилер не мог получить доступ к деньгам, что остановило продвижение сделки, а он все еще ждет, пока банк выяснит источник средств.

Многие люди на Алмазной бирже Рамат-Гана каждую неделю говорят об аналогичных ситуациях при совершении сделок на сумму от десятков тысяч долларов до нескольких миллионов. Алмазные дилеры подчеркивают абсурдность того факта, что теперь, когда дверь в Дубай широко открыта для израильтян, торговле нанесен ущерб.

Причиной задержек является ряд ограничений, установленных банками в ответ на письмо Органа банковского надзора при Банке Израиля (Bank of Israel). В письме, отправленном в апреле прошлого года, говорилось, что после заключения Авраамических соглашений торговля с ОАЭ должна соответствовать международным критериям по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма. Орган банковского надзора обратил внимание на отчет FATF (Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Financial Action Task Force on Money Laundering) от апреля 2020 года, в котором изложены обязательные международные стандарты борьбы с этими явлениями. В отчете упоминается ряд недостатков в надзорной работе в ОАЭ и указываются основные риски в этой области. Стоит отметить, что после отчета FATF в ОАЭ были введены надзорные процедуры для устранения этих недостатков.

Израильские банки испугались предупреждений, сделанных Банком Израиля, и выполнили рекомендации, создавшие ограничения и обязывающие условия, которые задерживают заключение сделок и приводят к их отмене. Источники, занимающиеся международной банковской деятельностью, поддерживают позицию Органа банковского надзора и объясняют, что банковские операции с ОАЭ являются сложными. Причиной этого являются ограниченный надзор и отслеживание денег в зоне свободной торговли Дубая и регистрация там иностранных компаний, основные операции которых находятся за пределами ОАЭ и к которым нет доступа. Один из источников сказал: «Совершенно очевидно, что торговля и бизнес с ОАЭ имеют большое значение, но есть серьезные сложности, и необходим строгий надзор».

В Банке Израиля заявили: «Банковской системе стало ясно, что мы говорим не об ограниченном списке и что банковские корпорации должны рассматривать каждый случай в соответствии с индивидуальными обстоятельствами дела».

«Орган банковского надзора следит за объемом операций в ОАЭ, который значительно вырос за последние месяцы, и ведет диалог с частным сектором для выявления препятствий и трудностей в деятельности», - добавили они.

Банки рассматривают инструкции Органа банковского надзора в ОАЭ как обязательные.

Mizrahi Tefahot Bank сказал: «Банк работает в соответствии с инструкциями регулирующих органов».

Israel Discount Bank заявил: «Мы действуем в соответствии с законом, включая инструкции Банка Израиля, а также в соответствии с внутренними и международными правилами, которые применяются к банку».

Алмазная биржа Рамат-Гана заявила: «Объем торговли с Дубаем и ОАЭ быстро растет, а экономический потенциал огромен. Но, к нашему сожалению, строгие инструкции центрального банка создают трудности для экспортеров алмазов и бриллиантов и коммерческих банков в алмазной отрасли. Было бы правильным начать обсуждение за круглым столом с участием регулирующего органа, банков и представителей алмазной отрасли с целью устранения ненужных регуляторных препятствий и способствования увеличению экспорта из государства Израиль».