Замглавы Минфина РФ: любая страна, которая участвует в мировой торговле алмазами, должна быть в Кимберлийском процессе

(interfax.ru) - Россия в этом году занимала пост председателя Кимберлийского процесса (КП) - постоянно действующей межгосударственной организации, без сертификации которой не обходится ни одна партия алмазов, поступающая в цепочку создания стоимости. На этом посту России удалось способствовать решению об отправке обзорной миссии в Центральноафриканскую Республику (ЦАР) для оценки соответствия этой страны требованиям по легализации оборота алмазов. О том, как было достигнут компромисс в этом непростом вопросе, а также о стратегии Гохрана по продаже алмазов и своем видении развития рынка lab grown рассказал в интервью «Интерфаксу» заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, представлявший Россию в качестве председателя Кимберлийского процесса.
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