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16 декабря 2021

Яд, губящий добычу золота

16 декабря 2021
Экспертиза

Автор: Тоби Помрой (Toby Pomeroy), основатель и исполнительный директор компании Mercury Free Mining

(idexonline.com) - Мы живем, пожалуй, в самое изобильное и инновационное время в истории Земли, когда изменения происходят со скоростью, растущей в геометрической прогрессии. Мы можем быть движущей силой будущего, которое хотим оставить в наследство нашим детям и внукам.

К настоящему времени большинство из них хорошо осведомлены о проблемах изменения климата, о политических и расовых беспорядках и растущем экономическом расслоении, но им в меньшей мере известны, по крайней мере, на данный момент, последствия разрушительной деградации окружающей среды и нарушения прав человека, связанные с золотом, одним из важнейших краеугольных камней нашей отрасли. Хотя этим злодеяниям сложно противостоять, еще есть время заняться и исправить проблему, пока не стало слишком поздно.

Ртуть является очень мощным нейротоксином из числа тяжелых металлов, пары и наночастицы которого могут распространяться на тысячи миль по воздуху и воде, оседая и отравляя почву и водные ресурсы, нанося ущерб как окружающей среде, так и людям на своем пути. Если ртуть присутствует, она становится постоянной, и ее токсичность никогда не исчезает.

Примерно от 15 до 20 миллионов старателей и мелких золотодобытчиков (СМЗ) в более чем 70 странах в получении средств к существованию зависят от ртути, которая применяется для добычи золота, при этом каждый день выделяется 12 000 фунтов (5 443 кг) этого стойкого и сильнодействующего токсического вещества в окружающую среду.

20% мирового объема предложения золота, используемого в ювелирных изделиях, поступает от этих СМЗ - сообщества, которое отравляет себя и всю планету, а беременные женщины, младенцы и маленькие дети наиболее уязвимы к разрушительному воздействию коварного тяжелого металла.

Ответ заключается не в том, чтобы прекратить покупать золото из этих источников, поскольку это будет иметь разрушительные социально-экономические последствия для миллионов людей, которые живут значительно ниже черты бедности и полагаются на добычу золота для обеспечения средств для своего существования. Ответ заключается в том, чтобы предоставить этим сообществам инструменты, образование и решения, которые им необходимы для гарантии того, что они используют безопасные, масштабируемые и устойчивые процессы для добычи золота, и предоставить им возможность продавать свое золото по справедливой цене безопасным и надежным образом.

Чтобы реагировать на нужды потребителей и укреплять приверженность устойчивому развитию, каждый ювелир должен быть в состоянии уверенно ответить на вопрос: «Откуда ваше золото и было ли оно добыто ответственным способом?»

Эксперты-участники последней Конференции Rapaport по социальной ответственности (Rapaport Social Responsibility Conference) дали действенные советы о том, как отрасли следует решать вопросы социальной и экологической ответственности:

«Нам нужно общее видение».

«Мы должны быть подлинными».

«Мы должны удовлетворять интересы грядущих поколений».

«Мы должны заняться проблемами прав человека».

«Мы должны полностью взаимодействовать со старателями и мелкими добытчиками».

«Мы должны вернуть доверие наших клиентов».

Ключевым моментом является формирование общей приверженности решению и преобразованию этой сложной проблемы. В итоге, загрязнение ртутью в результате добычи золота является кризисом в области сохранения окружающей среды и соблюдения прав человека, который отрицательно сказывается на здоровье и благополучии всего живого на Земле.

Потребительская общественность во всем мире быстро осознает эту проблему, и средства массовой информации, такие как New York Times и Wired Magazine, широко освещают эту проблему, а неправительственные организации, такие как Amazon Aid и другие, освещают эту проблему с помощью захватывающих документальных фильмов, которые демонстрируются по всему миру. Еще есть время опередить тенденцию и решить проблему до того, как она станет широко распространенной, но для этого мы должны столкнуться с проблемой использования ртути и активно бороться с ней.

Наши клиенты все больше озабочены экологической ответственностью, вопросами репутации и ведением бизнеса с компаниями, которым они доверяют. Они предпочитают бренды, которые позиционируют себя как аутентичные и целеустремленные и которые что-то отстаивают и делают доброе дело в мире. Они социально ответственны и глубоко заботятся об инклюзивности и социальном воздействии.

К счастью, мы видим, что все больше и больше ювелирных организаций, которые ищут способы получения золота, добываемого с соблюдением ответственности, и осознают важность этих решений как с точки зрения ценностей, важных для их клиентов, так и, в конечном итоге, для качества жизни на всей планете.

Хотя этот прогресс заслуживает похвалы, его недостаточно, и отрасль должна объединиться, чтобы выработать широкое, осуществимое решение, чтобы раз и навсегда отказаться от использования ртути в золотодобыче.

В меняющемся мире действуют новые правила, и трансформационные изменения являются нашим ключом к успеху. Mercury Free Mining (MFM) является некоммерческой организацией, которая существует для искоренения использования ртути старателями и мелкими добытчиками и обеспечения доверия общественности к цепочке поставок золота в ювелирной отрасли.

Первоначально наша цель заключалась в повышении осведомленности об опасности применения ртути в золотодобыче, а также в создании фонда для поддержки инноваций в этой обрасти, но наша роль выросла в геометрической прогрессии. Сегодня Mercury Free Mining выполняет широкую миссию по оказанию помощи в создании, управлении и продвижении устойчивого золотопровода - от рудника до рынка, - который защищает окружающую среду, поддерживает и способствует развитию местного населения, занимающегося добычей и обработкой материалов, и служит для того, чтобы гарантировать каждому потребителю, что золото в их ювелирных изделиях было добыто и обработано этичным и ответственным образом.

Мы предоставляем ювелирам инструменты и способы выразить и продемонстрировать свою приверженность цепочке поставок золота, производимого без использования ртути, вдохновляя связанных с этим местных жителей, клиентов, сотрудников и семьи. Нам посчастливилось найти отраслевых партнеров, которые разделяют нашу приверженность и нашу веру в то, что мы можем добиться изменений, работая вместе.

В рамках проекта, финансируемого Геммологическим институтом Америки (Gemological Institute of America, GIA), и в партнерстве с Альянсом за ответственную горную добычу (Alliance for Responsible Mining, ARM), MFM работает над уменьшением выбросов ртути в горнодобывающем районе Пуно, Перу, где существует высокий уровень использования ртути, и проводит систематические испытания и исследования для определения лучших альтернативных обогатительных фабрик для конкретных типов руды и их соответствия  желаниям и возможностям конкретных горнодобывающих сообществ.

MFM находится на ранних стадиях разработки с участием трех известных, уважаемых отраслевых организаций для создания сертифицированной третьей стороной и полностью прозрачной цепочки поставок золота, добываемого без использования ртути, из источников, связанных со старателями и мелкими золотодобытчиками.

Мы благодарны перспективным ювелирным организациям, которые заявляют о своей приверженности делу обеспечения золота, добываемого с помощью безртутных технологий, достижения экологической устойчивости и благополучия СМЗ, помогая финансировать наши инициативы. Промышленный фонд JCK, Lashbrook, Brinks Global, Международный геммологический институт (International Gemological Institute, IGI) и GIA помогают осуществлять важную работу, которую мы проводим. Но впереди предстоит пройти еще большой путь.

Мы знаем, что эта работа потребует твердой приверженности со стороны отрасли, и поэтому мы намерены создать отраслевой коллектив, в котором дальновидные люди и организации могут оказывать помощь, финансируя и участвуя в инициативах, поддерживающих достижение этих жизненно важных целей.

Мы приглашаем вас присоединиться к нам, выражая солидарность с СМЗ, разрабатывая безртутные технологии добычи золота ради поддержания здоровья всего мира. Посетите нашу целевую страницу, узнайте о нашей работе, подпишитесь на нашу рассылку и сделайте вклад в поддержку разработки золота, добываемого без использования ртути, что способствует укреплению здоровья 20 миллионов золотодобытчиков, а также богатой и разнообразной планеты.

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