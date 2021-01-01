По словам основателя Carat London, выращенные в лаборатории бриллианты в течение нескольких десятилетий составят 80% рынка

Автор: Сэм Льюис (Sam Lewis)

(professionaljeweller.com) - США намного опережают конкурентов, когда дело доходит до продаж выращенных в лаборатории бриллиантов и принятия этого товара потребителями, при этом на этот рынок приходится подавляющая часть мировых продаж.

Тот факт, что рынок для этого товара в Великобритании, как сообщается, на несколько лет отстает от рынка в США, может заставить задуматься некоторых ритейлеров, которые задаются вопросом, стоит ли им вступить в бизнес выращенных в лаборатории драгоценных камней на равных с другими.

Однако Скотт Томпсон (Scott Thompson) из Carat London считает, что Великобритания на самом деле больше наступает на пятки рынку Северной Америки, чем многие думают.

Основатель и генеральный директор компании Carat, базирующейся в Лондоне и Гонконге, ссылается на исследование, опубликованное в The Economist «около двух или трех лет назад», которое включало «диаграмму, показывающую, что 80% алмазов к 2050 году будут производиться в лабораторных условиях и что объем добычи из недр может быть не таким большим».

Томпсон также утверждает, что всего 18 месяцев назад выращенные в лаборатории бриллианты составляли лишь 2% мирового алмазного рынка. Сейчас, по его словам, эта цифра выросла до 6%.

«Это рост на 300% за последние полтора-два года, - объясняет он. - Если вы удвоите это еще несколько раз, то увидите, что, возможно, будущее алмазов и бриллиантов, которое прогнозировалось, может наступить немного раньше, чем первоначально предсказывалось».

Если рынок выращенных в лаборатории камней в США уже настолько развит, вполне естественно, что этот рост будет происходить в основном за рубежом, и Томпсон считает, что Великобритания вполне находится на втором месте в гонке за то, чтобы сделать этот продукт популярным.

«Спрос наверняка есть, - говорит он. - Он быстро растет. Он никуда не денется».

Так как же во всем этом вписывается компания Carat? Компания разноплановая, и она не любит привязывать себя к одному типу продукта или потоку поступлений. Например, хотя она в основном специализируется на бижутерии, у нее также нет страха заняться сегментом драгоценных ювелирных изделий.

Бренд продает свою продукцию потребителям через фирмы, имеющие запасы продукции, а также через собственные магазины и веб-сайт. Он может похвастаться своими покупателями в США, несмотря на относительное распространение выращенных в лаборатории камней за океаном, поэтому он должен делать что-то правильное, чтобы покупатели были готовы доставлять его продукцию из-за границы.

Основатель, который вместе с женой Хайди (Heidi) управляет компанией, говорит: «Одно из ключевых нововведений за нашу 20-летнюю историю - быть одним из первых брендов, которые работают исключительно с выращенными в лаборатории и синтетическими драгоценными камнями».

Более подробно рассматривая виды камней, материалы и производственные процессы, которые он имеет в виду, Томпсон описывает «ограненный и полированный кубический цирконий очень высокого качества», а также выращенные в лаборатории рубины и сапфиры.

Он добавляет: «Кроме того, бриллианты не ограничиваются только белыми бриллиантами. Вы заметите, что на нашем веб-сайте мы предлагаем бриллианты как фантазийного желтого цвета, так и розовые камни, а скоро появятся также и голубые».

Влияние Ковида

Томпсон испытывает благодарность к британскому подразделению бизнеса в настоящее время ввиду ограничений, действующих в другом районе его деятельности, Гонконге.

Несмотря на одни из самых низких показателей заболеваемости и смертности от Covid во всем мире, официальные лица Гонконга упорно придерживаются своего мнения, когда дело доходит до применения необычайно строгих мер против распространения Covid в китайском регионе, которые вряд ли прекратятся в ближайшее время.

«К сожалению, с точки зрения розничной торговли Гонконг - не лучшее место для многих», - говорит Томпсон, хотя и говорит, что есть признаки надежды.

«Но есть гораздо более обнадеживающие улучшения показателей продаж в розничной торговле в центральном Лондоне и даже в некоторой степени сейчас в Гонконге, так что мы начинаем видеть некоторый свет в конце туннеля».

Но фраза «свет в конце туннеля», возможно, была бы преуменьшением, исходя из того, что Томпсон далее говорит изданию Professional Jeweller.

По его словам, в последние месяцы оптовые продажи компании выросли на 30% по сравнению с продажами в 2019 году. Между тем, как и в случае с большинством компаний за последние 18 месяцев, онлайн-продажи имели решающее значение: рост объемов электронной торговли достиг 300%, что является впечатляющим показателем даже во время распространения Covid и вызванных им локдаунов.

Томпсон относит это на счет усовершенствований, которые Carat вносила на свой веб-сайт еще до начала пандемии. Он объясняет: «Общая идея заключалась в том, что нам нужно было стать компанией электронной торговли, имеющей розничные магазины, а не традиционным ритейлером с веб-сайтом».

Компании повезло, что она внесла эти изменения непосредственно перед кризисом, вызванным Covid-19. Как описывает Томпсон, Гонконг, который раньше был одним из крупнейших рынков ювелирных изделий и часов в мире благодаря китайскому туризму, связанному с покупками в розничных магазинах, вряд ли в ближайшее время вернется к уровням, существовавшим до Covid, если вообще вернется.

Из-за этих событий торговля компании Carat в реальных магазинах в Гонконге, которая раньше была примерно равна ее британскому присутствию, сократилась в пользу электронной торговли в регионе.

«Раньше у нас было примерно поровну, что касается розничной торговли, - говорит Томпсон, - потому что у нас было восемь или девять точек в Гонконге и примерно столько же в Великобритании».

Однако, как отметили многие другие представители розничного сектора, пандемия была не причиной этого изменения, а просто его катализатором.

Томпсон объясняет: «Надвигались перемены. Вся эта ситуация только ускорила их на два-три года. Откровенно говоря, многое из этого началось с прорывами Instagram, примерно в 2015 году, когда социальные сети перешли с компьютера на телефон. Если до этого у вас было 100 магазинов, может быть, теперь у вас их только 50».

Это не означает, что компании должны ожидать, что выручка или прибыль уменьшатся вдвое. Томпсон утверждает, что электронная торговля должна сделать больше, чем просто восполнить пробелы, и добавляет: «И, возможно, вы инвестируете больше в каждый отдельный магазин, чтобы сделать его привлекательным, а не просто местом для совершения покупок».

Честно говоря, основатель и генеральный директор раскрывает, что между Covid и инвестициями в бизнес, финансы компании на бумаге, возможно, не будут такими впечатляющими, как они являются на самом деле в последние год или два. Однако важно то, что благодаря этим инвестициям как в онлайновые магазины, так и в реальные магазины, компания Carat London переживает самое прибыльное десятилетие.

Глядя на процветающее британское подразделение бизнеса, Томпсон добавляет: «Мы проводим некоторую реструктуризацию в Великобритании. Нам необходимо рационализировать наш розничный бизнес. Очевидно, что ситуация улучшается, но нам нужно рационализировать отдельные его части».

Говоря о небольшом изменении фокуса и целей компании, он продолжает: «Оптовая торговля действительно имеет для нас важное значение. Электронная торговля действительно имеет для нас важное значение. Международный бизнес действительно имеет для нас важное значение».

«Однако за последние 18 месяцев многие из этих захватывающих видов деятельности были отложены, поэтому сейчас все они происходят одновременно. Мы определенно можем видеть впереди светлое и устойчивое будущее», - добавляет он.

ВРЕМЯ КОЛЛЕКЦИИ COCKTAIL

Последняя коллекция компании Carat фактически является возвращением к классической коллекции бренда - знаменитой коллекции изделий Cocktail (Коктейль). «Да, - с энтузиазмом говорит основатель и генеральный директор Томпсон, - мы возвращаемся к старой школе компании Carat».

«Это то, чем занимается вся компания, и наша коллекция Cocktail представляет собой нечто грандиозное. Как мы уже говорили, одна часть нашей истории - это бренд, и у нас есть много действительно интересных новых продуктов, которые мы можем показать людям, но при этом сохраняя этот бренд компании Carat London».

Описывая виды товаров, которые можно ожидать от коллекции Cocktail, Томпсон продолжает: «У нас есть довольно крутая линия сережек с подвесками. Висячие серьги - это то, к чему мы стремимся».

«Если вы посмотрите на украшения, то увидите, что это по большей части серьги и некоторые другие вещи, а не только вечерние кольца (кольца для коктейля). Так что мы говорим о довольно крутых, новых, очень современных дизайнах», - добавляет он.

Генеральный директор сказал Professional Jeweller, что бренд стремится заниматься тем, что обычно считается «вечерними кольцами старой школы, викторианской эпохи», и добавить немного остроты и современности в этот ассортимент, чтобы он соответствовал вкусу современного потребителя.

«Это новая ювелирная компания для нового поколения, понимаете? - заканчивает он. - Так что вы увидите много чего нового и авангардного из того, что мы делаем, начиная от серег в форме «клаймеров» и «хаггис» до украшений для вечеринок. Эти вещи можно увидеть и на пляже, и в зале заседаний».

CARAT COLLECTIVE

Под хэштегом «#CaratCollective» бренд развернул обширную кампанию в социальных сетях, которая, как он надеется, принесет пользу не только его собственной компании, но и всем компаниям, занимающимся выращенными в лаборатории бриллиантами, благодаря привлечению внимания к продукту и повышению осведомленности потребителей о более устойчивой альтернативе природным бриллиантам.

Скотт Томпсон объясняет: «Это поддерживает идею о том, что лабораторные бриллианты признаны, и они тоже красивые и креативные».

Творческий потенциал выращенных в лаборатории бриллиантов является тем, о чем не часто говорят, но Томпсон приводит веские доводы в пользу огромного потенциала, который дизайнеры ювелирных изделий могут найти в этом товаре.

Фактически, Томпсон также впадет в лирику по поводу тех усовершенствований, которые выращенные в лаборатории камни могут открыть для глобальных проблем, таких как использование детского труда, минимальная заработная плата, предоставление равных возможностей, обеспечение занятости как для мужчин, так и для женщин, в дополнение к очевидному кризису изменения климата.

Что касается дизайна, то он говорит: «Недавно мы экспериментировали с некоторыми действительно красивыми камнями розового цвета, выглядящими как красновато-розовые бриллианты, которые в природе чрезвычайно редки - настолько, что, возможно, в год их добывается лишь горстка, если и добывается столько».

«Итак, область, на которой мы хотим сосредоточиться в наступающем году, это творческая сторона вещей. Мы можем создавать не только простые кольца с бриллиантами-солитерами, мы действительно хотим расширить границы творчества в отношении выращенных в лаборатории бриллиантов», - добавляет он.