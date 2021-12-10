Смогут ли предметы роскоши выдержать дополнительные проблемы в цепочке поставок?

Автор: Джульенна Ло (Julienna Law)

(jingdaily.com) - Что случилось: Китайские корабли уходят в темноту, исчезают из систем слежения как раз в то время, когда наступает ажиотаж в сезон праздничных покупок. С 28 октября по 15 ноября уровень данных о судоходстве во всех водах Китая упал примерно на 90 процентов, поскольку местные компании перестали предоставлять информацию иностранным организациям в соответствии с Законом страны о защите личной информации (Personal Information Protection Law), который вступил в силу 1 ноября. Хотя новый закон напрямую не касается грузоперевозок, китайские организации больше не сообщают, когда и откуда они делают отгрузку, что затрудняет обеспечение прозрачности цепочки поставок.

Мнение Jing: Время не могло быть выбрано хуже. Глобальные цепочки поставок уже испытывают давление из-за высокого потребительского спроса и предыдущих сбоев, связанных с пандемией. В мае порт Янтянь, четвертый по загруженности порт в мире, расположенный в Шэньчжэне, был частично закрыт на полтора месяца, а порт Нинбо, третий по загруженности в мире, был ненадолго закрыт в августе из-за единственного случая заражения COVID-19. Более того, поскольку в Китае расположены шесть из десяти крупнейших контейнерных портов мира, отказ от сообщения местоположения судов в соответствии с этим Законом о защите личной информации еще больше замедляет операции, не давая возможности международным грузоотправителям оценивать объемы грузов и оптимизировать маршруты.

Помимо этих проблем, также стало труднее, чем когда-либо, найти контейнеры. Из-за того, что в портах и ​​на складах не хватает рабочих, а судоходные компании отменяют свои маршруты с первых дней пандемии, около 3 миллионов контейнеров застряли по всему миру. Чтобы проиллюстрировать уровень загруженности, скажем, что из каждых 100 контейнеров, прибывающих в Северную Америку, только 40 отправляются обратно в Азию или Европу. Эта проблема усугубилась неожиданно из-за сильного восстановления китайского экспорта и падения импорта, что изменило направление торговли.

Учитывая эти ограничения, потребители, ищущие праздничные товары, например, игрушки, электронику и украшения, могут столкнуться с их дефицитом в декабре этого года. Стоимость доставки также выросла примерно в пять раз по сравнению со средней стоимостью за последнее десятилетие; фактически, ООН предупредила в четверг, что рост фрахтовых ставок, как ожидается, приведет к росту мировых потребительских цен на 1,5 процента в период с настоящего момента до 2023 года.

Но люксовые бренды могут оказаться в лучшем положении, чтобы выдержать трудные времена, либо сумев справиться с растущими расходами, перекладывая их на потребителей (Chanel и Louis Vuitton недавно повысили цены), либо доплачивая за авиаперевозки. Более того, большая часть их производства остается в Европе, что избавляет их от закрытия фабрик в Юго-Восточной Азии. Хотя предметы роскоши, безусловно, не застрахованы от всех трудностей, связанных с проблемами глобальной цепочки поставок, таких как нынешний дефицит хлопка, участники рынка, занимающихся дорогостоящими товарами высокого класса, вряд ли столкнутся с кошмаром перед Рождеством.