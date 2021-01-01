Tiffany & Co. представляет самое дорогое украшение в своей истории

Автор: Мисти Уайт Сайделл (Misty White Sidell)

(yahoo.com) - Tiffany & Co. подтверждает свой опыт в области высокого ювелирного искусства, демонстрируя самое дорогое украшение за всю свою историю.

Украшение World’s Fair Necklace (Колье Всемирной выставки) было представлено 21 ноября на мероприятии Tiffany в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, и оно украшено бриллиантами общим весом 180 каратов в платиновой оправе. В центре его находится 80-каратный бриллиант огранки «овал», цвета D и безупречной чистоты (internally flawless), который Tiffany назвала Empire Diamond (Алмаз Империи) в честь символа Нью-Йорка в родном городе ювелирной компании.

И в настоящее время оно выставлено на продажу. Хотя Tiffany отказалась назвать назначенную цену колье, по оценкам отраслевых экспертов, оно будет стоить от $20 млн до $30 млн. Это самое дорогое украшение в истории ювелирной компании после ее знаменитого бриллианта Tiffany Diamond весом 128,54 карата, который не продается и был назван «бесценным» компанией Tiffany. Хотя бриллиант Empire Diamond продается, Tiffany надеется, что его покупатель согласится одалживать его для специальных выставок бренда.

Планы на колье были первоначально раскрыты изданием WWD в январе. Вдохновением для его дизайна послужило колье Tiffany, созданное для Всемирной выставки (World’s Fair) 1939 года, изначально украшенное аквамарином весом более 200 каратов.

Когда Всемирная выставка 1939 года проходила в парке Флашинг Медоуз-Корона в районе Куинс Нью-Йорка, Tiffany организовала экстравагантную демонстрацию новых ювелирных изделий, созданных явно в стиле американского Art Deco, на эстетике которого ювелирная компания создала себе имя.

В 2020 году сотрудники архива компании Tiffany обнаружили оригинальный эскиз колье, на котором изображен не аквамарин, а очень большой бриллиант.

Для главного геммолога Tiffany & Co. Виктории Рейнольдс (Victoria Reynolds) обнаружение эскиза стало счастливым случаем. «Спустя некоторое время нам представилась возможность поработать с невероятным бриллиантом весом в 80 каратов, и я посмотрела на бриллиант и подумала: “Вот как мы переосмыслим это колье [Всемирной выставки]”», - сказала она.

Колье 1939 года было инкрустировано 200-каратным аквамарином и 429 бриллиантами и оценено в $28 000 (или около $557 000 по сегодняшней стоимости). В отличие от него, современная версия украшена 578 бриллиантами, включая Empire Diamond, а также 353 бриллианта круглой огранки «бриллиант» и 224 камня нестандартной огранки «багет». Для завершения работы над концептуальной частью потребовалось два года.

Как принято в отношении бриллиантов Tiffany & Co. с середины 2020 года, бриллиант Empire Diamond полностью отслеживаемый - он был добыт в Ботсване, прошел огранку и полировку в Израиле и вставлен в мастерской Tiffany в г. Нью-Йорке.

Стремясь усовершенствовать дизайн World’s Fair Necklace, Tiffany включила элемент универсальности. Empire Diamond можно вытащить и установить на кольцо, осторожно открутив несколько небольших фиксаторов вокруг камня. Тот, кто купит это изделие, получит пожизненное обслуживание - ювелир компании Tiffany будет на связи, чтобы преобразовать украшение из ожерелья в кольцо или наоборот.

«Это новый поворот, который сможет добавить и улучшить изделие с технической точки зрения. Мы использовали невероятные навыки наших ювелиров, а также современное инженерно-техническое искусство для усовершенствования изделия», - сказала Рейнольдс.

World’s Fair Necklace было выставлено в воскресенье вечером в Дубае, где Tiffany провела четвертый этап своей выставки высокого ювелирного искусства Blue Book (Голубая книга) по продаже своих самых необычных украшений года. Концепция стартовала в апреле в Шанхае, в сентябре отправилась в Нью-Йорк, а в октябре - в Лос-Анджелес. Мероприятие Blue Book в Дубае, проходившее в роскошном многоцелевом здании ICD Brookfield Place, проходило одновременно с Dubai Expo 2021.

Главный исполнительный директор Tiffany Энтони Ледру (Anthony Ledru) сказал, что изделия высокого ювелирного искусства так же важны для ювелиров, как и прежде, и эта категория набирает обороты на мировых рынках. «Мы наблюдаем очень динамичный тренд на высокое ювелирное искусство и переживаем самый высокий уровень продаж дорогостоящих изделий за всю историю нашего бренда».

«Коллекция выставки Blue Book в этом году была принята очень хорошо, особенно в связи с тем, что мы вновь сосредоточили внимание на исторических работах Жана Шлюмберже (Jean Schlumberger). Историю нельзя купить за деньги, и стиль нельзя купить за деньги, это знают наши клиенты. В результате у нас был рекордный год в Китае и США для нашей коллекции высокого ювелирного искусства. Естественно, Дубай является для нас следующим местом».

Хотя в предыдущие годы Tiffany устраивала большие гала-вечера, чтобы представить свою коллекцию Blue Book в Нью-Йорке, прилетая к коллекционерам, имеющим первостепенную важность, для показа своих новейших творений, ограничения на поездки, связанные с пандемией, подтолкнули ювелиров к использованию более локализованного подхода.

Для Ледру эта стратегия восходит к корням Tiffany и оказалась настолько успешной, что он надеется внедрить ее более широко в ближайшие годы. «Наши основатели путешествуют по миру на международные ярмарки с первых дней существования Tiffany - практика, которая в то время не была распространена, - сказал он. - Присутствие на всех ключевых рынках мира соответствует ДНК нашей компании, и мы продолжим это наследие. У нас обширный глобальный охват, и мы будем развивать его на каждом рынке, проводя специализированные мероприятия... Это даст клиентам возможность ближе познакомиться с авторитетом Tiffany в области бриллиантов и цветных драгоценных камней».

Мероприятие в Дубае ознаменовало первое мероприятие компании Tiffany на Ближнем Востоке - выставку Blue Book. Вообще, в последние месяцы рынок предметов роскоши переориентировал свое внимание на этот регион, при этом выставки и маркетинговые мероприятия были сосредоточены в Дубае.

Об этом Ледру сказал так: «Дубай - город будущего и город экстравагантности… В Дубае царит уважение к наследию и страсть к будущему, инновациям и изобретениям - все, что имеет решающее значение для Tiffany. Наши клиенты на Ближнем Востоке очень хорошо осведомлены и увлекаются драгоценными камнями и бриллиантами самого высокого качества, в оправах, изготовленных с самым высоким мастерством и имеющих выдающийся дизайн. Хотя это будет первый показ коллекции Blue Book на Ближнем Востоке, эти рынки будут оставаться в центре внимания Tiffany и в будущем».

World’s Fair Necklace - это последняя громкая инициатива Tiffany с тех пор, как она перешла в LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton. Две недели назад ювелирная компания представил плоды сотрудничества с гигантом уличной одежды Supreme. Все чаще и чаще Tiffany уделяет внимание своему дизайну высокого ювелирного искусства в рекламных кампаниях и сообщениях в социальных сетях, чтобы повысить отклик общественности на свой бренд. Ювелирная компания сфотографировала эти драгоценности на знаменитостях, таких как Хейли Бибер (Hailey Bieber), Джей-Зи (Jay-Z) и Бейонсе (Beyoncé), в рекламных кампаниях, ориентированных на молодых покупателей.

Рейнольдс, возглавляющая разработку и создание самых ценных украшений Tiffany, сказала: «Я думаю, что это на самом деле укрепляет нашу позицию короля бриллиантов за последние 185 лет. Нет ничего нового в нашем стремлении продавать невероятные камни с необычайным дизайном и необычайного мастерства изготовления. Это продолжение невероятного наследия и истории... Это часть нашей ДНК и часть того, чем мы станем по мере развития в будущем, где нас ждет множество интересных вещей».