АО «АГД ДАЙМОНДС» вошло в число победителей международного конкурса «Медиалидер – 2021»

(agddiamond.ru) - 26 ноября в Москве состоялось подведение итогов Международного конкурса корпоративных СМИ «Медиалидер – 2021», участие в котором приняло 428 федеральных и международных проектов. Отдел пресс-службы АО «АГД ДАЙМОНДС» отмечен в числе победителей конкурса в номинации «Лучший корпоративный спецпроект» и включен в состав призеров в номинации «Лучший корпоративный календарь».

Среди участников конкурса – компании «Газпром», «Мечел», «Сибур», «Северсталь», «Полиметалл», «Зарубежнефть», «Атомэнергоремонт», «Восточная горнорудная компания», «Иркутская нефтяная компания», «Уралтрансмаш», «ЗапСибНефтехим», «Русская медная компания», «Якутуголь», «ТНК Казхром», «Karcher», «TLK Media», «Промсвязьбанк», ведущие государственные университеты России, а также многие другие организации и предприятия.

АО «АГД ДАЙМОНДС» участвовало в конкурсе «Медиалидер» впервые. Авторитетное жюри включило книгу «Алмазная эра», выпущенную к 90-летию Общества, в тройку сильнейших в номинации «Лучший корпоративный спецпроект». Кроме этого, календарь АО «АГД ДАЙМОНДС» стал призером номинации «Лучший корпоративный календарь».