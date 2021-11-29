Новости

BlueRock Diamonds выручила 180 тысяч долларов за три дорогих алмаза

Компания BlueRock Diamonds, зарегистрированная на лондонском Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM), продала три алмаза ювелирного качества, добытых на ее руднике Кареевлей (Kareevlei) в районе Кимберли в...

Сегодня

Anglo American пригрозила уволить невакцинированных работников

По сообщениям СМИ, Anglo American, которой принадлежит 85% акций De Beers, якобы планирует увольнять рабочих, не желающих вакцинироваться от COVID-19.

Сегодня

Розничная выручка Гонконга от ювелирных изделий и часов в октябре выросла на 23%

Согласно данным Департамента переписи населения и статистики Гонконга (Hong Kong municipality Census and Statistics Department), выручка от розничной торговли ювелирными изделиями, часами и другими ценными подарками увеличилась на 23% г/г...

Сегодня

IDI запускает кампанию «Рок-н-ролл», чтобы стимулировать продажи бриллиантов в Израиле

Первого декабря Израильский институт алмазов (Israel Diamond Institute, IDI) запустил кампанию, предлагающую скидки до 200 долларов США покупателям израильских бриллиантов у квалифицированных продавцов. Кампания под названием «Рок-н-ролл» («Rock...

Сегодня

Саммит по торговле драгоценными камнями и бриллиантами в Макао запланирован на 10 декабря

Международный саммит по торговле драгоценными камнями и бриллиантами, запланированный на 10 декабря в Макао, является первой отраслевой глобальной конференцией по драгоценным камням и бриллиантам, организованной совместно Шанхайской алмазной биржей и...

Сегодня

АО «АГД ДАЙМОНДС» вошло в число победителей международного конкурса «Медиалидер – 2021»

Вчера
Экспертиза

(agddiamond.ru) - 26 ноября в Москве состоялось подведение итогов Международного конкурса корпоративных СМИ «Медиалидер – 2021», участие в котором приняло 428 федеральных и международных проектов.  Отдел пресс-службы АО «АГД ДАЙМОНДС» отмечен в числе победителей конкурса в номинации «Лучший корпоративный спецпроект» и включен в состав призеров в номинации «Лучший корпоративный календарь».

Среди участников конкурса – компании «Газпром», «Мечел», «Сибур», «Северсталь», «Полиметалл», «Зарубежнефть», «Атомэнергоремонт», «Восточная горнорудная компания», «Иркутская нефтяная компания», «Уралтрансмаш», «ЗапСибНефтехим», «Русская медная компания», «Якутуголь», «ТНК Казхром», «Karcher», «TLK Media», «Промсвязьбанк», ведущие государственные университеты России, а также многие другие организации и предприятия.

АО «АГД ДАЙМОНДС» участвовало в конкурсе «Медиалидер» впервые. Авторитетное жюри включило книгу «Алмазная эра», выпущенную к 90-летию Общества, в тройку сильнейших в номинации «Лучший корпоративный спецпроект». Кроме этого, календарь АО «АГД ДАЙМОНДС» стал призером номинации «Лучший корпоративный календарь».

Версия для печати