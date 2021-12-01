Великие имена

(agddiamond.ru) - В связи с решением руководства АО «АГД ДАЙМОНДС» о возобновлении традиции присвоения имен алмазам повышенной крупности (+50 ct), добытым на ГОКе им. В. Гриба, уникальные алмазы, добытые в 2021 году, получили имена выдающихся северян.

Алмазу весом 118.05 ct, добытому 6 октября 2021 года, присвоено имя «Александр Торцев».

Александр Григорьевич Торцев (1920 – 1941) – уроженец деревни Жердь Мезенского района, Герой Советского Союза, героически погибший в ноябре 1941 года.

Заместитель командира роты 112 стрелкового полка 52 стрелковой дивизии Ленинградского военного округа. 7 ноября 1941 г. в боях за высоту 314,9 отделение А. Г. Торцева уничтожило более половины наступавших превосходящих сил противника, но нацисты бросили в прорыв новую, более многочисленную группу. В отделении не осталось ни одного дееспособного бойца. Александр Торцев, оставшись один, истекая кровью, отбивал атаки, а когда кончились патроны – забросал противника гранатами.

Именем А. Г. Торцева названа средняя школа в Мезени, построенная при поддержке АО «АГД ДАЙМОНДС».

Алмазу весом 81.09 ct, добытому 2 августа 2021 года, присвоено имя «Роман Требс».

Роман Владимирович Требс (1925 – 1988) – первооткрыватель Варандейского нефтяного месторождения, кавалер ордена Знак Почета.

С 1940-х гг. трудился землекопом, помощником бурильщика, буровым мастером, начальником экспедиций в разных регионах страны.

В геологической службе Архангельской области с 1974 года. Организовал и возглавил Варандейскую нефтеразведочную экспедицию, которая за короткий срок открыла Варандейское, Лабоганское, Мядсейское, Наульское, Тобойское, Торавейское месторождения.

Один из инициаторов, организаторов и руководителей беспрецедентной операции «Ледовый причал» по доставке бурового оборудования, горючего и строительных материалов на припай Печорского моря в 1975 году. В дальнейшем Роман Требс работал начальником Амдерминской нефтегазоразведочной экспедиции, в последние годы жизни возглавлял экономический блок ПГО «Архангельскгеология».

Имя Романа Требса присвоено нефтяному месторождению, открытому в Ненецком автономном округе в 1987 году.

Алмазу весом 72.94 ct, добытому 24 марта 2021 года, присвоено имя «Анатолий Титов».

Анатолий Федорович Титов (1933 – 1990) – заслуженный геолог РСФСР, первооткрыватель нефтяных и газовых месторождений, кавалер орденов Трудового Красного Знамени и Знак Почета.

Начинал трудовой путь помощником бурового мастера. До 1977 года – начальник Ненецкой партии структурно-поискового бурения.

В 1977 году возглавил Хорейверскую нефтегазоразведочную экспедицию. Под руководством А. Ф. Титова и при его непосредственном участии открыты и разведаны Василковское и Кумжинское газоконденсатные, Ванейвисское и Ярейюсское нефтегазоконденсатные, Южно-Хыльчуюсское газонефтяное, Северо-Харьягинское нефтяное месторождения.

Имя Анатолия Титова присвоено нефтяному месторождению, открытому на северо-востоке Хорейверской впадины, и названа улица в г. Нарьян-Маре.

Алмазу весом 62.4 ct, добытому 6 сентября 2021 года, присвоено имя «Эрна Кальберг».

Эрна Артуровна Кальберг (1908 – 1996) – заслуженный геолог РСФСР, первооткрыватель Северо-Онежских бокситовых месторождений, кавалер орденов Знак Почета и Трудового Красного Знамени.

Окончила фабрично-заводскую девятилетку и географический факультет Ленинградского университета. Работала в Обществе с момента его основания 22.04.1931 г. В 1931 году – начальник партии по геологической съемке Онежского полуострова в Северном геологоразведочном тресте. В 1941 году – участница проектирования города Молотовск (ныне Северодвинск). В 1955-1958 – старший геолог, с 1958 года главный геолог Архангельской комплексной геологической экспедиции по разведке бокситов. Под руководством Эрны Артуровны разведаны и переданы для промышленного освоения месторождения бокситов Иксинское, Плесецкое, Дениславское, Треугольное, составившие крупнейший в Европе Северо-Онежский бокситовый район.

С 1961 года – начальник отдела Главного геологического управления, занимавшегося поисками алмазных месторождений. В 1969- 1974 гг. главный геолог Плесецкой комплексной ГРЭ.

Алмазу весом 51.57 ct, добытому 16 января 2021 года, присвоено имя «Анатолий Казаков».

Анатолий Григорьевич Казаков (1941 – 2015) – первооткрыватель Варандейского нефтяного и Кумжинского газоконденсатного месторождений, кавалер знака «Почетный разведчик недр».

Работал главным инженером Варандейской и начальником Нарьян-Марской нефтегазоразведочных экспедиций, главным инженером ПГО «Архангельскгеология». В 1993-1995 гг. – генеральный директор ПГО «Архангельскгеология». Руководил программой изучения перспектив нефтегазоносности северо-восточной части Архангельской и восточной части Калининградской областей.

При участии А. Г. Казакова создано СП «Полярное сияние», организован вывоз первой нефти танкером с Варандейского месторождения, начата подготовка к промышленному освоению месторождения алмазов им. М. В. Ломоносова.