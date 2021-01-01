Жизнь алмазов на глубине и в темноте

Автор: Джон Джеффей John Jeffay

(idexonline.com) - Есть алмазы, и есть сверхглубокие алмазы. Обычные алмазы были сформированы на глубине 100 миль под землей. Затем они проложили себе путь, дойдя достаточно близко к поверхности и в достаточно больших количествах, чтобы мы могли их добывать и продавать. Для сравнения: сверхглубокие алмазы - исключительная редкость. На этой неделе они попали в заголовки газет, когда ученые предоставили доказательства их происхождения. В остальном непривлекательный зеленоватый камень из Ботсваны оказался, как выяснилось, сверхглубоким алмазом. Крошечные черные вкрапления, застрявшие внутри драгоценного камня, состояли из недавно обнаруженного минерала, который встречается только на глубине 400 миль от поверхности Земли.

Также в новостях на этой неделе была статья о краже со взломом самого дорогого дома в Великобритании. Есть ограбления, и есть суперограбления. В этом случае налетчики скрылись из роскошного лондонского дома наследницы Формулы-1 (Formula One) Тамары Экклстоун (Tamara Ecclestone) с бриллиантами, ювелирными изделиями, часами и другими ценностями на сумму $34 млн. В понедельник трое членов банды были заключены в тюрьму после того, как суд заслушал показания о том, как им удалось преодолеть круглосуточное патрулирование и усиленные меры наблюдения.

Между ними есть связь – между сверхглубокими бриллиантами и налетом на драгоценные камни знаменитостей. Я признаю, связь не очевидная, но такая, что поразила меня, когда я праздно размышлял однажды, и с тех пор эта мысль меня не покидает. Алмазы зарождаются в глубоком, темном и недоступном месте. А после того, как они обнаружены и оказываются над землей, их по большей части хранят в глубоком, темном и недоступном месте.

В научном мире царит некоторый разнобой в суждениях об этом сверхглубоком алмазе по той причине, что он дал редкую возможность взглянуть на минерал - недавно названный давемаоитом (davemaoite), - который не может существовать на поверхности Земли при обычных условиях. В данном случае мельчайшие кристаллы были защищены оболочкой из самого твердого вещества в мире. Я еще больше был рад, потому что это поддерживает мою идею о «глубоком, темном и недоступном». Алмазы, по крайней мере, небольшая их часть, не зарождаются просто на довольно большой глубине, они образуются действительно на очень, очень большой глубине.

После того, как они добыты и прошли огранку и полировку, куплены и проданы, их возвращают в глубокие, темные и недоступные места, хотя и расположенные на поверхности земли, для хранения их в безопасности. Или в относительной безопасности. Налет на дом Тамары Экклстоун (Tamara Ecclestone) подчеркивает тот факт, что даже сверхбогатые люди с принимаемыми ими мерами сверхбезопасности уязвимы для нападения.

Кроме того, мы всегда восхищались красотой бриллиантов. Но многие из самых красивых камней можно редко увидеть. После миллиардов лет, проведенных под землей, они прокладывают себе путь по алмазопроводу к потребителю, который хранит их в (темном и недоступном) сейфе. На протяжении всей истории их практически никто не видит.

Прекрасных вам выходных.