Закрытие фабрик в Индии сказывается на поступлениях De Beers от продажи алмазов

Автор: Генри Лейзенби (Henry Lazenby)

(mining.com) – De Beers, алмазная компания, входящая в Anglo American (LSE: AAL), сообщила об очередном снижении выручки от продаж в девятом цикле продаж в этом году, поскольку закрытие гранильных фабрик в Индии сказалось на спросе.

За период с 8 по 23 ноября общий объем продаж алмазного сырья составил $430 млн, что ниже $492 млн, зарегистрированных в предыдущем цикле продаж.

Поступления также снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: объем продаж за девятый цикл в 2020 году составил $462 млн. С начала года до настоящего времени объем продаж достиг $4,5 млрд, и остался один цикл продаж.

De Beers получает доход, выставляя камни во время так называемых «сайтов», мероприятий по выбору покупателей со всего мира.

Генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver) сказал в своем заявлении, что спрос, предшествующий девятому циклу, «соответствовал ожиданиям», учитывая обычный график закрытия гранильных фабрик в Индии на время праздника Дивали, начинающегося 4 ноября.

«Настроения по-прежнему остаются позитивными на фоне высокого спроса на ювелирные изделия с бриллиантами со стороны потребителей в США, и это отразилось на спросе на алмазы, который мы наблюдали во время девятого цикла», - сказал Кливер.

«По мере приближения к 10-му циклу, мы ожидаем, что на спрос на алмазное сырье также повлияет закрытие гранильных фабрик на юге Африки во время рождественских праздников, но мы ожидаем, что в новом году в отрасли будут преобладать позитивные условия в свете благоприятных перспектив для ключевого сезона розничных продаж», - добавил он.

Anglo American владеет 85% акций De Beers, остальная часть принадлежит правительству Ботсваны. De Beers и ее партнеры производят около одной трети объема мировых алмазов по стоимости.

Аналитики из Goldman Sachs недавно заявили, что ожидают, что на алмазы будет приходиться до $1,2 млрд от годовой EBITDA компании Anglo American, составляющей $22,4 млрд в этом году. Ожидается, что объем продаж алмазов компанией De Beers составит $5,1 млрд.

Издание mining.com недавно сообщило, что De Beers начала продавать первые в мире отслеживаемые алмазы и бриллианты в рамках программы GemFair, нацеленной на удаление конфликтных алмазов с рынка путем отслеживания маршрута драгоценных камней, добытых старателями и мелкими алмазодобывающими предприятиями.

В октябре Namdeb, совместное предприятие правительства Намибии и De Beers, объявило об утверждении нового долгосрочного бизнес-плана, который позволит продлить срок эксплуатации наземных рудников на 20 лет до 2042 года. Однако план означает снижение ставки роялти для De Beers с 10% до 5%.