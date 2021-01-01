Синтетика – проблема для цветных бриллиантов

Автор: Доктор Томас Хайншванг (Thomas Hainschwang)

(jewellermagazine.com) - Синтетические бриллианты по-прежнему являются актуальной темой, обсуждаемой в отрасли и в средствах массовой информации. Как они стали такими заметными и что вызвало внезапный рост их производства? Д-р Томас Хайншванг изучил этот вопрос.

Искусственные алмазы имеют долгую историю; первые монокристаллы были произведены (с помощью метода HPHT - высокого давления и высокой температуры) в 1953 году компанией ASEA в Швеции, первые поликристаллические камни (с помощью процесса CVD - химического осаждения в паровой фазе) - в 1952 году компанией Union Carbide Corporation, США.

Эти два процесса заключаются в следующем: в одном методе, известном как HPHT-синтез (high pressure and high temperature), алмазы «выращиваются» из графита в условиях высокого давления и высокой температуры (1300°C-1800°C) с использованием специального пресса HPHT; а при CVD-синтезе алмазы «выращиваются» из газовой фазы, обычно из CH 4 (метана), в вакууме и при значительно более низких температурах (700°C -1000°C).

Принимая во внимание, что оба процесса хорошо отработаны, что же именно в последние годы сделало существование синтетических бриллиантов проблемой в отрасли ювелирных изделий и драгоценных камней?

Было ли это из-за искажения информации о таких синтетических камнях, и почему только в 2015 году синтетические бриллианты приобрели некоторую популярность и признание? Давайте выясним, что вызвало изменение в положении синтетических бриллиантов.

Хотя синтетические алмазы ювелирного качества существуют с 1970-х годов, они стали коммерчески доступными только с конца 1980-х годов.

Желтые и голубые синтетические бриллианты, произведенные методом HPHT, были доступны по ценам значительно ниже цен на природные (не подвергшиеся облагораживанию) бриллианты того же цвета, тогда как почти бесцветные и бесцветные синтетические бриллианты были намного дороже природных. Разница в цене заключалась в том, что производство бесцветных синтетических алмазов было связано с трудностями, поскольку бόльшая часть материала приобретала желтоватый цвет и имела включения.

До 2003 года все синтетические алмазы ювелирного качества производились методом HPHT, после чего компания Apollo Diamonds USA объявила об успешном выращивании монокристаллических синтетических алмазов ювелирного качества с помощью процесса CVD.

Поскольку этот процесс был объявлен революционным в том смысле, что он может производить бесцветный, а не цветной материал, 2003 год считается началом подъема синтетических алмазов, хотя потребовалось еще девять лет, прежде чем синтетические алмазы, полученные методом CVD, стали коммерчески доступными на рынке.

В 2010 году Gemesis - компания, до этого производившая и продававшая цветные синтетические HPHT-алмазы, начала производить CVD-синтетические алмазы в более крупных масштабах. Таким образом, только с 2012 года CVD-алмазы стали коммерчески доступными благодаря Gemesis, а в меньших масштабах - благодаря другим компаниям, таким как Scio (которая приобрела Apollo Diamonds), Orion и Soni. Тем не менее, общий объем производства все еще был незначительным по сравнению с природными алмазами.

Между тем, процесс HPHT по-прежнему не позволял производить бесцветные алмазы по ценам ниже цен на природные алмазы; помимо экспериментальных алмазов, производимых в основном на Украине, только одна компания - AOTC, которая пыталась коммерциализировать бесцветные HPHT-синтетические алмазы. Автор приобрел такой камень в 2014 году, и он был на 15 процентов дороже, чем природный камень такого же качества.

Теперь, поскольку доля цветных бриллиантов по объему на рынке мизерна по сравнению с объемом, представленным бесцветными («белыми») бриллиантами, синтетические бриллианты не могли занять существенную долю рынка, даже несмотря на то, что десятилетиями были доступны в желтых и голубых оттенках по ценам значительно ниже природных бриллиантов.

Для этого требовался толчок, и он был вызван прогрессом, который произошел в период с 2013 по 2014 год, когда российская компания New Diamond Technology впервые произвела крупные, совершенно бесцветные и чистые синтетические алмазы с помощью метода HPHT. Доктор Андрей Катруша был ведущим ученым, ответственным за синтез, он, вероятно, по-прежнему остается самым успешным производителем синтетических HPHT-алмазов от большого до очень крупного размера.

New Diamond Technology достигла этого благодаря недавно разработанным, так называемым, «кубическим прессам HPHT» из Китая в сочетании с усовершенствованной технологией. После этого синтетические бриллианты были признаны реальной проблемой для рынка природных бриллиантов.

Сегодня существует множество производителей синтетических алмазов, нацеленных на мировой рынок драгоценных камней, которые производят большое количество синтетических CVD- и HPHT- алмазов по значительно более низким ценам, чем цены на сопоставимые природные алмазы. Большинство производственных мощностей находится в Китае и Индии.

В то время как более крупные единичные бриллианты представляют собой незначительную проблему для рынка природных бриллиантов - эти камни обычно сертифицированы и легко идентифицируются с помощью соответствующего оборудования для проведения контроля, - «загрязнение» бриллиантов категории «меле» синтетическими камнями стало серьезной и общепризнанной проблемой в 2015 году.

Поскольку все сосредоточены и продолжают уделять внимание бесцветным бриллиантам категории «меле», проблема сегодня особенно важна для цветных бриллиантов категории «меле», потому что с 2010 года практически все партии желтых бриллиантов категории «меле», проверенные автором, содержали синтетические бриллианты, полученные методом HPHT. Кроме того, с 2019 года большинство партий коричневых бриллиантов категории «меле» содержали синтетические алмазы, полученные методом CVD, а с 2020 года партии серых бриллиантов и бриллиантов с включениями часто содержат HPHT- и CVD-бриллианты.

Интересно, что многие дилеры, занимающиеся цветными бриллиантами категории «меле», и даже некоторые очень известные ювелиры, использующие большое количество бриллиантов категории «меле» фантазийных цветов, игнорируют эти факты, утверждая, что «они знают своего поставщика».

Это рискованное заявление, поскольку партии с гарантированно чистыми цветными бриллиантами категории «меле» практически не существуют на нынешнем рынке, если 100 процентов камней не прошли контроль, проводимой авторитетной лабораторией по проверке драгоценных камней.

Доктор Томас Хайншванг является директором GGTL в Лихтенштейне и Антверпене и соучредителем GGTL Laboratories (основанной в 1996 году). Обладая 25-летним опытом лабораторной и исследовательской работы, он является уважаемым экспертом в области геммологических исследований с большим числом публикаций. Доктор Хайншванг имеет докторскую степень по физике Нантского университета, защитив диссертацию по алмазам типа Ib.