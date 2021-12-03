Можно ли доверять отчетам об оценке бриллиантов?

Автор: Сэм Льюис (Sam Lewis)

(professionaljeweller.com) - Прослеживаемость и подлинность бриллиантов является острой темой на протяжении десятилетий, при этом многочисленные организации, такие как Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA), прилагают все усилия для повышения прозрачности цепочки поставок как для конечных потребителей, так и для покупателей в отрасли.

Но насколько точны сертификаты оценки бриллиантов, которые стали обычным делом при покупке драгоценного камня, спрашивает Роберт Робинс (Robert Robins), содиректор и дипломированный специалист по оценке бриллиантов из компании Robins Brothers...

Покупаете обручальное кольцо? Вам понадобится «сертификат» на бриллиант. Определение сертификата на бриллиант? «Официальный документ, подтверждающий факт».

Похоже, что при крупной покупке, он вам потребуется, не так ли? Что может иметь большее значение, чем бриллиант для обручального кольца? К счастью, они приходят с сертификатами, верно?

Неверно. Они приходят с отчетами. Определение отчета? «Информация, не подтвержденная твердыми доказательствами».

Хорошо, я использовал самое провокационное определение, которое смог найти, но я хочу сказать, что вам продают идею 100% гарантии, когда вы на самом деле получаете лишь мнение. А вы знаете, что такое мнения...

Сертификаты оценки бриллиантов

Отчет о классификации бриллиантов, который обычно и неправильно называют сертификатом, был представлен в 1931 году Робертом М. Шипли (Robert M Shipley).

Шипли, ювелир-ритейлер, основал Геммологический институт Америки (GIA) как некоммерческую организацию с миссией «обеспечить доверие общества к драгоценным камням и ювелирным изделиям».

До GIA и его теперь широко известной системы оценки по показателям «4C» (вес в каратах, огранка, цвет и чистота) бриллианты оценивались с помощью букв или цифр без обеспечения согласованности между системами оценки. В 1955 году был выпущен первый официальный отчет о классификации бриллиантов, который вскоре стал золотым стандартом отчетов об оценке, которые мы видим сегодня.

После введения этой системы оценки по всему миру появились другие лаборатории, предлагающие те же услуги по оценке бриллиантов, что и GIA, приняв свою систему оценки.

Однако отсутствие согласованности между этими разными лабораториями не заставили себя долго ждать.

В этом проблема. К сожалению, сейчас обычным делом является отчет о классификации бриллианта, - выданный любой из лабораторий, - который неточно представляет рассматриваемый бриллиант.

Очевидно, что бриллианты имеют завышенную оценку показателей цвета и чистоты, а не заниженную. Независимо от того, делается ли это преднамеренно или нет, это очень подозрительно, и нельзя не чувствовать, что за этими искажениями стоит недобросовестная мотивация.

Бриллианты с лучшим отчетом об оценке приносят больше денег. Простой и честный способ объяснить это тем, что это просто мнение профессионального оценщика бриллиантов, составляющего отчет, - в конце концов, у всех может быть разное мнение. В противном случае, это человеческая ошибка. За исключением того, что некоторые вещи не подлежат обсуждению.

Например, является ли бриллиант «чистым на глаз» (eye clean), т. е., можно ли увидеть включение без обязательного 10-кратного увеличения для проведения оценки, как часто говорят - «для невооруженного глаза»?

Лично я испытал это, но хотя я сосредоточен на чистоте в этом примере, это также применимо к показателю цвета и огранке.

Поскольку карат является мерой веса и измеряется не человеческим восприятием, а, скорее, весами, этим показателем нелегко манипулировать.

Поскольку вышеупомянутое GIA является некоммерческой организацией, институт в целом не получит никакой выгоды от завышенной оценки бриллиантов, поскольку он является всего лишь органом по проведению оценки без какой-либо официальной предвзятости.

Но у людей, которым требуются результаты оценки (у торговцев бриллиантами), имеется стимул для получения прибыли, и именно здесь система может дать сбой.

Там, где есть стимул для получения прибыли, всегда будут те, кто решит злоупотребить системой.

GIA не застрахован от этого - опосредованно, из-за своих сотрудников - какими бы высокими ни были их стандарты.

GIA был вовлечен в скандал, связанный с обвинениями во взятках, и в судебный процесс, который был урегулирован путем убытков в размере $50 млн*1.

GIA - не единственный, кто столкнулся с проблемами: «HRD Antwerp аннулировала 156 сертификатов оценки бриллиантов и уволила трех сотрудников, которые приняли финансовое вознаграждение за фальсификацию отчетов в ее лаборатории в Мумбаи», - говорится в одном из отчетов*2.

При всех неточностях, которые я наблюдал за многие годы, допущенные несколькими лабораториями, предоставляющими отчеты об оценке бриллиантов, маловероятно, что это единичный случай или всего несколько «паршивых овец».

Один из лондонских алмазных дилеров, который останется неназванным, спросил: «Вам нужен хороший Si2 или плохой Si2?» в ответ на мой заказ. Несомненно, Si2 - это Si2?

В отрасли также широко известно, что нужно держаться подальше от определенных лабораторий, которые явно завышают показатели оценки, но также держаться подальше и от определенных выполненных GIA отчетов об оценке, выданных в определенных местах.

Но верно и обратное. Если вам нужна «определенная оценка определенного бриллианта, вы отправляете его в определенную лабораторию», - сказал Дональд А. Пальмиери (Donald A Palmieri), президент Лаборатории по сертификации и проверки драгоценных камней (Gem Certification and Assurance lab).*3

Эта загадка касается не только чистоты, но также цвета и огранки. Как можно доверять бриллианту, не имея подготовки или знаний, необходимых для точной оценки бриллианта? Это касается как покупателей внутри отрасли, так и клиентов, покупающих у ритейлеров.

Так в чем заключается проблема?

На протяжении десятилетий отчеты о классификации бриллиантов предлагали неподготовленным потребителям в отрасли или крупным покупателям надежный и заслуживающий доверия способ покупки бриллиантов.

Они могли быть уверены, что отчет об оценке был точным и репрезентативным для камня, который они покупали - это был не только бриллиант, но и бриллиант, оцененный по показателям «4С».

Введение этих отчетов об оценке привело к тому, что не уделялось должного внимания привлечению торгового персонала, требующего специальной подготовки.

Любой, кто может прочитать отчет об оценке бриллиантов, может продавать бриллианты, не зная, как оценивается бриллиант или даже каким образом разница в оценках влияет на цену, не говоря уже о том, чтобы проверить точность отчета.

Популярность отчетов и доверие к отчетам об оценке бриллиантов сделали возможным появление ряда интернет-магазинов, продающих бриллианты со своими отчетами об оценке, и ювелирных магазинов в центре города, опирающихся на репутацию GIA и других лабораторий для того, чтобы внушить доверие своим клиентам к покупке.

Продать бриллиант стало просто, не имея каких-либо специальных знаний. Если что-то пойдет не так, у всех будет карточка на право освобождения от тюрьмы в виде отчета об оценке.

В конечном итоге жертвами здесь становятся ничего не подозревающие люди. Они покупают сертификат, а не бриллиант, сравнивая сертификаты вместо того, чтобы посмотреть бриллианты лично и вблизи.

На оптические свойства бриллианта влияет множество факторов, а не только цвет, чистота и огранка, - все это влияет на цену, и ничего из этого нельзя увидеть при сравнении сертификатов.

Розничные торговцы на центральной улице заставят вас подумать в случае очень схожих камней, что их бриллиант дешевле.

Сознательно или неосознанно для них более дешевый бриллиант будет иметь более низкое качество, чем сопоставимый с ним более дорогой бриллиант.

Это не всегда так, но для сравнения требуется проведение большего числа исследований, чем просто чтение отчета об оценке.

Отчасти очевидное признание этой проблемы было подчеркнуто в сентябре 2020 года, когда международная организация по стандартизации определила терминологию и классификацию при оценке неоправленных бриллиантов.

Однако это еще не является законом и все еще является добровольным. В ISO заявили: «Некоторые отчеты об оценке бриллиантов могут быть выпущены на основе разных стандартов разными лабораториями, что может привести к различным результатам для одного и того же отдельного бриллианта».

Далее говорится: «Эта ситуация наносит ущерб репутации всей алмазной торговли. Отсюда возникает необходимость в уникальном стандарте ISO для классификации бриллиантов».*4

Однако существует очень небольшое количество традиционных ювелирных магазинов и бутиков, которые обладают такими специальными знаниями.

Эти ювелиры рискуют своей личной репутацией и средствами к существованию, чтобы гарантировать, что они продают бриллиант, соответствующий его отчету об оценке; они могут обнаружить неточный отчет и вернуть его как точный, чтобы их клиент платил правильную цену за правильный бриллиант.

После 20 лет непосредственного знакомства с этими проблемами у меня есть несколько советов: если вы являетесь розничным покупателем и хотите купить бриллиант, найдите кого-нибудь, кому вы можете доверять, ювелира с хорошей репутацией среди друзей, членов семьи, ознакомьтесь с независимыми отзывами, или найдите кого-то из числа даже местных жителей.

Проверьте их документы, подтверждающие квалификацию. Стаж работы не всегда является хорошим показателем опыта или знаний. Они должны иметь некоторое образование в области классификации или работы по оценке бриллиантов в фирме, что демонстрирует понимание показателей «4C» и более широкое понимание бриллиантов и отрасли.

Если вы работаете в отрасли, вы можете пройти множество курсов, чтобы освежить свои знания о бриллиантах.

GIA проводит наиболее углубленный курс и проводит обучение в нескольких местах, или есть более короткие курсы, проводимые фирмой Anchor Cert в Великобритании.

Знание - сила, и если вы хотите быть уверенным, что предоставляете клиентам наилучшие услуги, тогда образование в области бриллиантов имеет первостепенное значение.

Проблема с отчетами об оценке бриллиантов на самом деле вовсе не проблема - если вы последуете моему совету, вы можете быть уверены, что покупаете или продаете с уверенностью.

*1 – NY Times Reports GIA Scandal, Suit in Settlement Negotiations (idexonline.com)

*2 Diamonds.net – HRD Uncovers Tampered Diamond Grading Reports

*3 https://podcasts.apple.com/gb/podcast/the-rapaport-diamond-podcast/id1375305300

*4 Diamonds.net – Diamond Grading Gets an International Standard