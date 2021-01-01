Gold Fields взвешивает варианты развития рудников Ганы, исходя из стремления к росту добычи

Автор: Дэвид Маккей (David McKay)

(miningmx.com) - Gold Fields оценивает свои возможности по двум рудникам в Гане, на которые в третьем квартале пришлось около 13% добычи.

Компания со штаб-квартирой в Йоханнесбурге сообщила о производстве 606 000 унций в третьем квартале, что на 8% больше, чем во втором квартале. Она подтвердила годовой прогноз производства в объеме от 2,3 до 2,35 млн унций на 2021 финансовый год.

Генеральный директор Крис Гриффит (Chris Griffith) заявил 11 ноября на презентации результатов компании за третий квартал, что компания оценит, сможет ли она продолжить разработку своего открытого рудника Даманг (Damang), который демонстрирует признаки снижения добычи. «Мы рассмотрим, будут ли еще какие-то сокращения или возможность перейти на подземную разработку», - сказал он. В третьем квартале рудник Даманг произвел 56 400 унций.

Другой золотой рудник - Асанко Гоулд (Asanko Gold), в котором у Gold Fields 50%, но который управляется компанией Galiano Gold, зарегистрированной в Торонто, за квартал произвел относительную добычу в размере 24 750 унций. Гриффит признал, что шахта высокозатратная.

«В нынешнем формате он не оправдывает ожиданий Galiano. Мы будем обсуждать возможности с партнером», - сказал Гриффит. Он назвал рудник «незавершенным проектом» и сказал, что в обозримом будущем затраты на него, вероятно, останутся высокими.

Золото с рудника Асанко было произведено с совокупными издержками производства в размере $1 598 за унцию по сравнению с совокупными издержками производства группы Gold Fields в размере $1 016 за унцию, этот показатель улучшился по сравнению с таким же показателем группы, составлявшим $1 107 за унцию во втором квартале.

Ранее Galiano пересмотрела свой годовой прогноз производства в сторону понижения до 215 000-220 000 унций. Низкая производительность заставила RMB Morgan Stanley спросить в записке, принадлежит ли рудник Асанко к портфелю Gold Fields в долгосрочной перспективе?

«Мы думаем, что постоянные эксплуатационные проблемы на этом руднике могут быть ранним признаком того, что он больше не считается франчайзинговым активом GFI», - сказали аналитики банка Джаред Гувер (Jared Hoover), Кристофер Николсон (Christopher Nicholson) и Брайан Морган (Brian Morgan).

Гриффит сказал: «Существует более долгосрочный потенциал (Асанко), поэтому мы должны определить дальнейшие действия. Надеюсь, мы сможем применить наш опыт. Это высокие расходы, мы это знаем. Мы не очень довольны».

Gold Fields вложила $202 млн в рудник Асанко в марте 2018 года. Gold Fields также приобрела 45% акций Asanko Gold в рамках инвестиций в совместное предприятие (до того, как она была переименована в Galiano Gold). Инвестиции включали рекапитализацию обремененной тогда долгами Asanko Gold.

Гриффит сказал в августе на презентации промежуточных результатов компании Gold Fields, что она планирует сохранить производство золота на уровне от 2,7 до 2,8 млн унций в год с 2024 года за счет приобретения новых рудников или собственного внутреннего роста.

Он также поддержал предыдущие планы бывшего генерального директора Ника Холланда (Nick Holland) о том, что в этом году на Саут Дип (South Deep) будет произведено на 20%-30% больше золота по сравнению со скорректированным прогнозом в 8,7 тонны (280 000 унций). Южноафриканский рудник Саут Дип был проблемой для Холланда, пока он не реструктурировал его в 2018 году. Гриффит принял бразды правления у Холланда в апреле.



