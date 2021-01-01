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Вчера

Состоялось заседание Совета Ассоциации «Национальный арктический научно-образовательный консорциум»

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Экспертиза

Заседание было включено в программу Конференции по привлечению кадров в Арктику, которая прошла в Архангельске 15–16 ноября 2021 года в рамках Председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годах.

(narfu.ru) - Участие в мероприятии приняли 38 представителей университетов, научных центров и других организаций, входящих в Ассоциацию. На заседании, которое проходило в онлайн-формате, были подведены итоги работы в 2021 году и намечены планы работы на 2022 год. Как отметила председатель Ассоциации Елена Кудряшова, участники Консорциума играют важную роль в развитии четырёх научно-образовательных центров мирового уровня, деятельность которых направлены на развитие Арктики. К таким НОЦ относятся: «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования», «Западно-Сибирский межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня», «Север: территория устойчивого развития», «Енисейская Сибирь».

В 2021 году Ассоциация «НАНОК» проводит V Всероссийский конкурс студенческих научных работ по арктической тематике среди организаций — участников консорциума, поддержанный АО «АГД Даймондс» и АО «Объединённая судостроительная корпорация». Начата разработка нового информационного портала Ассоциации. «Основными задачами нового интернет-портала Консорциума является обеспечение доступа к системной и максимально полной информации о состоянии подготовки кадров и проведении научных исследований в интересах развития Российской Арктики, а также продвижение результатов образовательной и научной деятельности членов Ассоциации в интересах развития Российской Арктики. В нём предусмотрено создание личных кабинетов участников Ассоциации для оперативного размещения объявлений, новостей, научных публикаций, информации о проектах», — отметил в своём выступлении ответственный секретарь Ассоциации Александр Сабуров.

В отчётном году при активном участии членов Консорциума было проведено три значимых мероприятия в рамках Председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годах. Это Х Международный арктический конгресс социальных наук «Арктические поколения: взгляд в прошлое и будущее» (15-20 июня), экспедиция «Арктический плавучий университет — 2022» (10 июня-1 июля) и Международная конференция по привлечению кадров в Арктике (15-16 ноября). Первый проректор Томского государственного университета Виктор Дёмин отметил, что в результате работы Ассоциации «НАНОК» развивается сотрудничество не только на уровне руководителей организаций, но и на горизонтальном уровне между исследователями.

Совет Консорциума единогласно проголосовал за приём в Ассоциацию Санкт-Петербургского государственного университета. Таким образом, на сегодняшний день в Ассоциацию входят 39 организаций.

Напомним, что «НАНОК» — это добровольное объединение вузов, научных организаций, реализующих в своей деятельности программы подготовки кадров для Арктической зоны Российской Федерации, ведущих исследования, хозяйственно-экономическую деятельность на арктических территориях и по арктической тематике. Председателем Ассоциации является ректор САФУ Елена Владимировна Кудряшова.

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