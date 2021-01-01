Запоздалая реакция

Узкие места в транспортировке товаров, ограничивающие доставку игрушек, электроники и других товаров в магазины к Рождеству, могут оказаться благом для ювелиров.

Автор: Лиа Меирович (Leah Meirovich)

(diamonds.net) - Представьте себе сцену: семья собралась в уютной гостиной, пьет какао, волнение на лицах, когда они тянутся за красиво упакованными подарками под рождественской елкой. Такую картину вы видите в каждом журнале, витрине магазина или телешоу в США в это время года. Но теперь представьте картину без подарков под елкой. Это просто не имеет такого же эффекта. Подарки - неотъемлемая часть праздничного сезона, но в этом году предлагаемых вариантов может оказаться немного.

В чем причина?

По словам судоходных и логистических компаний, из-за огромных узких мест в цепочке поставок выполнение заказов запаздывает на срок до пяти недель. Сбои вызваны как проблемами, связанными с COVID-19 на фабриках и в портах в пунктах отправления, так и со скоплениями судов в портах назначения в США и нехваткой портовых служащих, водителей грузовиков и железнодорожников.

Это означает, что многие популярные праздничные подарки, такие как электроника, спортивные товары, игрушки, компьютеры и другие товары, которые перевозятся морским транспортом, могут не попасть на полки вовремя. Между тем товары, произведенные на месте или доставляемые по воздуху, в том числе ювелирные изделия, будут в меньшей степени пострадают от этих проблем.

«Я только могу вам сказать, что ситуация с перевозками грузов все еще ужасна, потому что с третьего квартала прошлого года мы наблюдаем огромный спрос, который приводит к большим скоплениям в портах и ​​серьезным задержкам с доставкой, - говорит Нильс Хаупт (Nils Haupt), старший директор по корпоративным коммуникациям немецкой транспортной компании Hapag-Lloyd. - Многие товары, которые люди обычно покупают на праздники…, застряли в порту. Это не катастрофа, но если хочешь подарить электронный велосипед на Рождество и заказываешь его только в начале ноября, то его, наверное, не будет под рождественской елкой».

Дефицит запасов на складах, а также рост продаж усугубили логистическую поддержку. Во время пандемии произошло падение объема заказов от розничных торговцев, за которым последовал массовый скачок потребительского спроса, поскольку правительство распределило стимулирующие чеки. Теперь, когда складские запасы небольшие, а многие делают покупки, владельцы магазинов пытаются пополнить запас этих товаров до праздников.

«В течение некоторого времени существуют опасения по поводу емкости сети, - говорит Дэниел Хакетт (Daniel Hackett), партнер морской консалтинговой компании Hackett Associates. - И поэтому розничные торговцы, обеспокоенные потенциальными проблемами в цепочке поставок, начали перевозить праздничные грузы раньше, чем обычно. Обычно бывают пики и спады ежемесячных объемов грузов, но сейчас мы наблюдаем только большие объемы».

Попытки справиться с невыполненными заказами

13 октября президент Джо Байден призвал порт Лос-Анджелеса - крупнейшую судоходную гавань в США - перейти на круглосуточную работу с целью справиться с застрявшими товарами, чтобы они поступили в магазины раньше, чем будет наплыв потребителей.

«Это задача лидеров отрасли, ответственных за транспортировку товаров от имени американских потребителей и предприятий, - открыть возможности, необходимые для доставки, - заявляет исполнительный директор порта Лос-Анджелеса Джин Серока (Gene Seroka). - Это призыв к действию. Впереди у нас много работы. В ближайшие дни мы намерены и впредь выступать в роли организаторов, обеспечивающих бесперебойную работу цепочки поставок».

Однако, несмотря на то, что идея разумная, реализовать ее сложно, учитывая отсутствие достаточной рабочей силы для сверхурочной работы, говорит Дэйв Маркотт (Dave Marcotte) из Kantar Consulting.

«Спрос может возрасти от нуля до 100, а емкость - нет, - объясняет старший вице-президент по глобальным исследованиям и технологиям. - На создание мощностей уходят годы. В настоящий момент вся система, каждая отдельная часть системы и каждый вид транзита испытывают огромную нагрузку. Это корабли, порты, железная дорога, грузовики, склады. Все эти должности люди называют неквалифицированным трудом, что неверно. Это высококвалифицированные должности во всех звеньях цепочки поставок, и требуется время, чтобы освоить эту работу. Никто не может просто прийти и начать работать. Так что, в тех случаях, когда я бы сказал 30 дней от заказа до доставки, теперь мне придется сказать около 200 или 250 дней».

«Дикий, дикий Запад»

Электроника, игрушки, компьютеры, спортивные товары и техника - предметы, которые постоянно попадают в список самых популярных подарков, составляемых Adobe Analytics, - относятся к числу товаров, которые задерживаются дольше всего.

«Проблемы с поставками и логистикой существуют всегда, и они неизбежно усилятся по мере увеличения объема праздничных товаров, - говорит Патрик Браун (Patrick Brown), вице-президент по маркетингу и аналитике роста из Adobe. - Сообщения о том, что товаров нет в наличии, выросли на 172% по сравнению с до-пандемическим 2020 годом и на 360% по сравнению с 2019 годом. Мы ожидаем, что объем останется на этом уровне, увеличившись для некоторых товаров в течение сезона. Из 18 отслеживаемых категорий, в настоящее время на складах больше всего не хватает одежды, за ней следуют спортивные, детские товары и электроника».

Но насколько надежна цепочка поставок? Будут ли магазины почти пусты, а покупатели драться за последний XBox на полке? Увидим ли мы снова бунты из-за кукол-капусток (Cabbage Patch doll), которые были в начале 1980-х?

«Это сложно до крайности, - говорит Маркотт. - Я предполагаю, что большинство розничных торговцев собираются вступить в сезон праздничных продаж, имея примерно 80% от того, что они хотят», что касается товаров.

Однако, по словам Мэтта Кляйншмита (Matt Kleinschmit), генерального директора консалтинговой компании Reach3 Insights по исследованию рынка мобильных устройств, ситуация может быть еще более плачевной.

«Я разговаривал со многими клиентами, и ситуация очень схожая, - говорит он. - Они говорят, что получили около 20% от объема товара, который обычно получают в это время года, и начинают сильно волноваться».

Что произойдет, если люди не смогут найти товары, которые они хотят подарить? Увидят ли США Рождество, как у Скруджа, когда под деревьями будет только пыль? Кляйншмит так не думает.

«Мы находимся на «диком западе» новых покупателей, - замечает он. - Во время пандемии население стало все лучше справляться со сбоями. Почти половина поменяла бренды или товары, когда то, что они обычно покупали, было недоступно. Я не могу не думать, что реакция покупателей на приближающийся сезон праздников будет во многом зависеть от того, что они испытали за последние два года. Поэтому, используя эту логику, если они не смогут найти конкретный товар, который они ищут, например, электронику, я считаю, что они переключатся на другие товары, которые есть в наличии».

Маркотт согласен с тем, что люди не обязательно будут ждать того, что они изначально хотели купить, учитывая «острую» потребность дарить близким подарки в этом году после того, как они пропустили прошлый праздник.

«Покупатели проявили большую гибкость в отношении покупок, - говорит он. - И они сидят на сбережениях, поэтому они значительно менее чувствительны к цене, чем раньше. Это как никогда открывает двери для подарков предметов роскоши».

«Во время пандемии население стало все лучше справляться со сбоями.... Если потребители не смогут найти конкретный товар, который они ищут..., я считаю, что они переключатся на другие товары, которые есть в наличии», - говорит Мэтт Кляйншмит.

Спецпредложение

Ювелирные изделия могут восполнить пробел, оставленный другими категориями потребительских товаров, считает Тим ​​Виренгель (Tim Vierengel), старший аналитик по исследованию рынка ценных бумаг компании Northcoast Research.

«Спрос со стороны потребителей ювелирных изделий остается чрезвычайно высоким, и у самих ювелиров отмечается общее чувство, что потребители не так быстро, как ожидалось, возвращаются к своим привычкам, что касается расходов, существовавших до пандемии, - говорит он. - Это означает, что они не переключаются на свои расходы назад с расходов на ювелирные изделия».

Высокие цены на другие товары, попадающие на полки магазинов, также будут подталкивать покупателей к покупке ювелирных изделий. Между компаниями, которые перекладывают более высокие расходы за доставку на клиентов, и тот факт, что традиционные распродажи в Черную пятницу вряд ли состоятся из-за нехватки продуктов, электроника и другие товары могут оказаться не таким уж хорошим вариантом.

«Все ритейлеры, с которыми я разговариваю, не уверены, какой товар у них будет для распродажи, - говорит Маркотт. - Ничего не будет для распродажи. Таких больших продаж, которые вы обычно наблюдаете, со снижением цен и т. п., на самом деле не будет, потому что они им не нужны. Им не нужно снижать цены на вещи, чтобы что-то продать».

И это, как объясняет Виренгель, будет иметь значение. «Ювелирные изделия и одежда... почти выглядят как спецпредложение по сравнению с резким повышением цен повсюду, - говорит он. - Я бы сказал, что с ювелирными изделиями все будет хорошо. Вероятно, все будет лучше, чем многие ожидают».

Преимущество внутреннего рынка

Возможно, наиболее важным фактором является то, будут ли у ювелиров запасы для удовлетворения этого спроса, когда он появится. Одно из их преимуществ перед игрушками, компьютерами и электроникой заключается в том, что товары этих категорий поступают в основном из Китая и с других зарубежных рынков, в то время как большая часть ювелирных изделий поступает от таких американских производителей, как Stuller.

«В этом году наша цепочка поставок оказалась под угрозой, - говорит президент Stuller Дэнни Кларк (Danny Clark). - Тем не менее, мы усердно работали над решением всех проблем, и у нас сильные позиции для поддержки праздничных продаж. Мы надеемся, что сможем удовлетворить все потребности наших клиентов в этот праздничный сезон».

Кроме того, более мелкие дорогостоящие предметы, такие как ювелирные изделия, обычно перевозятся воздушным транспортом, а не морем. Это означает, что их не коснется большая часть сбоев и времени ожидания.

«Прямо сейчас у меня есть все, что мне нужно на Рождество, я ничего не жду», - говорит Сьюзан Пернелл (Susan Purnell), владелица Kuhn’s Jewellers в Солсбери, штат Мэриленд. Это тоже хорошо, клиенты Purnell уже начали делать покупки к праздничному сезону. «Прошлое Рождество было чудесным, но в этом году, уже в сентябре, у нас были огромные продажи, и мы намного опередили прошлогодние показатели. Сейчас у нас примерно на 30% больше товара, чем в прошлом году», - добавляет она.

В частности, Kuhn’s упаковывает в подарочную упаковку огромное количество обручальных колец для людей, планирующих встать на одно колено в самое популярное время года для помолвок.

Однако Марк Клодиус (Mark Clodius), владелец Clodius & Co. Jewelers в Рокфорде, штат Иллинойс, столкнулся с некоторым ограничением объемов товара у одного из своих крупнейших поставщиков, индийской компании, производящей изделия в Китае. Хотя это не помешало ему заполнить полки ранее заказанными товарами из США, он опасается, что спрос может быть настолько высоким, что он не сможет пополнить запасы товаров, которые будут продаваться лучше всего.

Как и Пурнелл, он также продавал большие объемы, в первую очередь, эти сверкающие символы любви. «Люди особенно приходили за обручальными кольцами, - говорит он. - Они планируют заранее, ждут предложений в сезон рождественских продаж и работают с нами, чтобы найти бриллиант, подходящий им по цене и стилю».

Что касается покупателей, появляющихся в последнюю минуту, Клодиус рассчитывает на них. «В этом году мы планируем заняться маркетингом, чтобы поговорить с этими покупателями, откладывающими покупку на последний момент. Она рассчитана на всех, кто обычно делает покупки в других магазинах. И мы скажем: “Мы не знаем, сможешь ли ты купить то, что ты хочешь на праздники в этом году, но все, что она захочет, у нас есть, и это есть в наличии”».

«Многие товары, которые люди обычно покупают на праздники…, застряли в порту. Это не катастрофа, но если хочешь подарить электронный велосипед ... и заказываешь его только в начале ноября, то его, наверное, не будет под рождественской елкой», - говорит Нильс Хаупт.