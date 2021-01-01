De Beers повышает цены на дешевые алмазы

Автор: Джошуа Фридман (Joshua Freedman)

(diamonds.net) - De Beers повысила цены на некоторые дешевые алмазы на своем ноябрьском сайте по мере роста потребительского спроса в США в преддверии праздников.

Как сообщили клиенты изданию Rapaport News, цены на самые дешевые категории алмазов выросли на проценты, выраженные невысокими однозначными цифрами. Сюда входили камни весом менее 0,75 карата, а также изделия с «дефектами» (piqué) и другие категории более низкого качества. De Beers от комментариев отказалась.

По словам инсайдеров, хотя алмазный рынок находится на пути восстановления около года, более мелкие и дешевые алмазы восстанавливаются в последнюю очередь. Эта категория сейчас популярна по мере того, как американские розничные торговцы ищут бриллианты к Рождеству и сезону помолвок. Источники сообщили, что сайтхолдеры ожидали изменений и приобрели бóльшую часть алмазного сырья, выставленного на продажу на этой неделе.

«В течение последних шести месяцев эта область как бы отставала, и внезапно теперь она становится очень востребованной, - сказал один из участников рынка алмазного сырья. - Так что рост в этих областях никого не должен удивлять. Рынки реагируют, потому что наблюдается достаточное восстановление. Это отголоски всплеска спроса на алмазное сырье».

Цены на алмазное сырье выше, чем до пандемии Covid-19. Из-за восстановления экономики в США и Китае, а также сокращения расходов на поездки увеличились продажи ювелирных изделий, в то время как производство алмазов замедлилось после закрытия рудника Аргайл (Argyle) и возникновения эксплуатационных проблем на других рудниках.

Этот отскок не только предоставил производителям несколько месяцев стабильного бизнеса, но и вновь вызвал опасения по поводу низкой рентабельности. Сообщается, что некоторые гранильные компании продлили время каникул на праздник Дивали до трех недель из-за высокой стоимости алмазного сырья и отсутствия товаров для огранки и полировки.

«У отрасли был хороший год после трех лет турбулентности, но все ожидают, что следующий год будет очень неспокойным, если цены на алмазное сырье останутся на этих уровнях, - сказал руководитель компании по производству бриллиантов. - Я думаю, что пройдет некоторое время, прежде чем цены на бриллианты начнут расти».