Уменьшение предложения алмазов способствует повышению эффективности

Автор: Ави Кравиц (Avi Krawitz)

(diamonds.net) - Производство алмазов не вернется к допандемическому уровню. Коронавирус заставил алмазодобывающие компании пересмотреть свои производственные планы и соответственно сократить масштабы. Однако 2020 год всегда будет переломным моментом в плане предложения.

Мировой объем добычи достиг пика в 2017 году, когда в Канаде были введены в эксплуатацию рудники Гачо Куэй (Gahcho Kué) и Ренар (Renard). С тех пор он постепенно снижался, пока в прошлом году производство не упало из-за вынужденного закрытия предприятий ввиду распространения Covid-19.

Хотя большинство рудников открылось в течение года, опыт, полученный в начале пандемии, привел к осознанию того, что торговля может обойтись меньшим, поскольку в долгосрочной перспективе это придется делать. Окончательное закрытие рудника Аргайл (Argyle) в Австралии будет иметь более длительный эффект, что касается объемов, сократив годовой мировой объем производства более чем на 10 миллионов. Кроме того, закрытие Аргайла повлияет на одни сегменты больше, чем на другие, так как это, по существу, был крупномасштабный рудник по производству недорогих алмазов - за исключением красивых розовых камней, которыми он был наиболее известен.

С точки зрения объема, мировая добыча в 2021 году, по прогнозам, вырастет на 4%, поскольку некоторые рудники, например, Экати (Ekati) и Ренард в Канаде, а также рудник им. Гриба в России, нарастили объемы после снижения в 2020 году, вызванного распространением коронавируса. Это отчасти компенсирует потерю рудника Аргайл.

Тем не менее, похоже, что планка была снижена с точки зрения объема добычи природных алмазов в каратах, и ожидается, что эти уровни сохранятся в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Признавая это, алмазодобывающие компании приняли новый призыв к отрасли, поощряя повышение эффективности всей цепочки распределения.

Это связано с тем, как продается алмазное сырье, кому и где оно распределяется. Это также коррелирует с тем, как используются технологии, с упором на экологическую устойчивость и ответственные источники поставок, а также на общую консолидацию на рынке.

Эти элементы описаны в ноябрьском выпуске отчета Rapaport Research Report. Они приведут к созданию более жесткой цепочки поставок и вызовут конкуренцию за имеющиеся товары, что еще больше подчеркнет редкость природных алмазов. Рост будет определяться ценами, а не объемом.

Это вносит некоторую неопределенность на рынке бриллиантов, который в настоящее время переживает резкое увеличение складских запасов в сочетании с сообщениями о дефиците. Являются ли они редкими на самом деле, или это вопрос поиска товаров по подходящей цене? Поставщики бриллиантов поддерживают свои цены из-за высоких затрат на алмазное сырье. Эта дилемма может сформировать тему для дальнейшей торговли. Более взвешенный подход отрасли к добыче полезных ископаемых окажет влияние на остальную часть цепочки поставок.