Как Watches of Switzerland Group увеличила продажи почти на 50%?

Автор: Роб Кордер (Rob Corder)

(professionaljeweller.com) - Продажи Watches of Switzerland Group (WoSG) за первые шесть месяцев 2022 финансового года - с 26 недель до 31 октября - увеличились на 44,6%, до £586,2 млн, по сравнению с тем же полугодием прошлого года.

Последний финансовый отчет свидетельствует о том, что группа успешно расширяет свою базу продаж, чтобы меньше зависеть от часовых брендов со списком ожидания, таких как Rolex, Patek Philippe и Audemars Piguet.

«Рост за этот период был обусловлен значительным увеличением объемов брендов без ограниченного предложения», - заявили в компании.

Рост электронной торговли был на 28,7% ниже, чем рост общих продаж, что означает возврат к покупкам в реальных магазинах сейчас, когда демонстрационные залы в Соединенных Штатах и ​​Великобритании были полностью открыты на протяжении всего торгового периода.

WoSG успешно отказалась от того, чтобы полагаться на расходы туристов за рубежом в крупных городах мира.

В Великобритании выручка выросла на 31,8% по сравнению с первым полугодием 2020 финансового года (за шесть месяцев до конца апреля в период до пандемии 2019 года), когда треть продаж была обеспечена за счет покупок туристами и в аэропортах. Компания описывает туристический бизнес в последний торговый период как «незначительный».

По словам WoSG, покупки Betteridge, Timeless Luxury и магазина Ben Bridge в США добавят $100 млн годового оборота.

Сеть компании расширяется в США до 22 мультибрендовых и 14 монобрендовых бутиков, а теперь охват компании расширился до присутствия в 12 штатах.

В предварительном прогнозе в отчете говорится, что объем продаж в этом финансовом году достигнет £1,15 млрд - £1,20 млрд (предыдущий прогноз был £1,05 млрд - £1,10 млрд), несмотря на предположение, что туризм и бизнес в аэропортах не вернутся к уровню, предшествующему пандемии.

Брайан Даффи (Brian Duffy), генеральный директор Watches of Switzerland Group, сказал: «Мы очень довольны результатами нашей работы в первом полугодии. За последние два года мы продемонстрировали универсальность нашей многоканальной модели, увеличив объем продаж клиентам внутри страны более чем вдвое, и значительно изменив ассортимент брендов в течение этого полугодия.

«Нам понравилось снова общаться с покупателями в наших магазинах, и в то же время улучшив качество обслуживания, сохранив ряд инициатив и усовершенствований, введенных во время пандемии COVID-19.

«Мы еще больше расширили бутик Luxury Watch и Jewellery Virtual в Великобритании, продолжили расширять обслуживание в назначенное время, на которое сейчас приходится примерно 40% продаж в Великобритании, и продолжили совершенствовать инициативы по Системе управления взаимодействием с клиентами (Customer Relationship Management, CRM), по привлечению клиентов и цифровому маркетингу. Наши команды великолепно применяли все способы взаимодействия с клиентами, способствуя росту по всем каналам на протяжении всего этого периода.

«Мы продолжаем укреплять растущую базу в США, еще больше укрепляя наши позиции благодаря соглашению о покупке пяти магазинов в четырех новых штатах.

«Сила наших результатов, заключающаяся как в нашем устоявшемся бизнесе в Великобритании, так и в нашем растущем бизнесе в США, в сочетании с нашей уверенностью в категориях люксовых часов и ювелирных украшений побудила нас пересмотреть наши прогнозы на весь год.

«У нас есть хороший запас товаров на период праздничных продаж, и мы надеемся предоставить нашим клиентам исключительные покупки. Я также хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить своих коллег за их преданность делу и энтузиазм и поприветствовать наших новых коллег в компании».