Расходы на ювелирные изделия: почти все потратили больше

Автор: Эдан Голан (Edahn Golan)

(edahngolan.com) - В 2020 году среднее американское домохозяйство приобрело ювелирных изделий на $475, что на 9,8% больше, чем в 2019 году. Резкий рост расходов на ювелирные изделия стал одним из самых выдающихся результатов года, а в остальном это был очень печальный год.

Еще более примечательным этот вывод делает то, что средние общие расходы домохозяйств в США фактически снизились на 2,7%, до $61 334, согласно последним исследованиям потребительских расходов (Consumer Expenditure Surveys). Это означает, что, хотя в целом люди тратили меньше, на ювелирные украшения они тратили гораздо больше.

В 2020 году средний доход на семью вырос до $84 352. При снижении средних расходов американские потребители сэкономили больше своих доходов, но позволили себе тратиться на ювелирные изделия.

Это второй год подряд, когда средние расходы на ювелирные изделия увеличиваются. В 2019 году они выросли на 9,2% на фоне растущей экономики и быстрорастущего фондового рынка.

Расходы на ювелирные изделия: крупнейшие покупатели

Профиль тех, кто больше всего тратит на украшения, показывает интересную историю об американском обществе и экономике, особенно в год распространения COVID.

Согласно нашему анализу, крупнейшими покупателями были люди в возрасте 45-54 лет с доходом до выплаты налогов в размере $200 000 и более, проживающие в крупнейших городах США. Эта демографическая группа работает менеджерами и специалистами и имеет степень магистра, профессиональную или докторскую степень. И они, как правило, белые.

Это также профиль людей, наименее пострадавших от пандемии с экономической точки зрения.

Тем не менее, эта группа была далеко не единственной, показывающей повышенный спрос на ювелирные изделия.

Крупнейшие покупатели ювелирных изделий: возраст

Возрастная группа 45-54 года тратит в среднем $792 на семью. Это также возрастная группа, у которой был самый большой рост расходов на ювелирные изделия - на 113% в годовом исчислении.

В 2019 году самыми крупными покупателями были люди в возрасте от 25 до 34 лет. Их расходы на ювелирные изделия упали в 2020 году более чем на 20%, и это произошло по понятным причинам - из-за прекращения свадеб ввиду COVID-19 и социального дистанцирования.

В 2020 году средний возраст мужчин при вступлении в первый брак составлял 30,5 года, а женщин - 28,1 года. Это отчасти из-за продолжающегося повышения среднего возраста вступления в брак.

Другими возрастными группами, которые увеличили расходы на ювелирные изделия в 2020 году, были люди в возрасте от 35 до 44 лет и люди 65 лет и старше.

Крупнейшие покупатели ювелирных изделий: доход

Что касается дохода, группа с максимальным доходом в $200 000 и выше всегда тратила больше всего на ювелирные изделия. В 2020 году они составляли в среднем $2 255 долларов, что почти на 7% больше, чем в 2019 году.

Несмотря на то, что раньше они были главными крупными покупателями ювелирных изделий, похоже, что разрыв между этой и другими группами только увеличивается. В 2016-2017 годах категория покупателей с доходом более $200 тысяч потратила почти в три раза больше, чем в среднем по стране. К 2020 году этот показатель в три раза превысил среднее значение по стране и составил 375%.

Удивительно то, что в группе покупателей, которые больше всего увеличили свои расходы на ювелирные изделия в 2020 году, были люди с самым низким доходом - менее $15 000. Расходы этой группы на ювелирные изделия подскочили на 475,2%.

Одним из распространенных объяснений этого является то, что многие в этой группе имеют незадекларированный доход, часто наличными средствами. Тем не менее, их средние расходы на семью составляли всего $204, или 1/11 часть того, что тратила группа c самыми высокими доходами.

Другие ключевые выводы

Что касается образования, то у тех, кто сообщил, что они не имеют среднего образования, был самый большой скачок в расходах на ювелирные изделия - на 130,3% по сравнению с 2019 годом. Они потратили $171.

По роду занятий те, кто работает группами или в закрытых помещениях, например, служащие, продавцы и производители, сократили расходы на ювелирные изделия.

Еще одна демографическая группа, которая сократила расходы на ювелирные изделия, - это жители сельской местности, снижение составило 55%, до $320 на семью. Расходы на ювелирные изделия выросли почти во всех городских районах, в основном в городах с населением от 250 000 до 1 миллиона человек, они увеличились на 91,5%.

Рассуждения в контексте

И снова мы видим, что, когда люди чувствуют, что их жизнь в опасности, когда они чувствуют угрозу, будь то экономическая угроза, угроза из-за стихийных бедствий или даже связанная с безопасностью, они обращаются к драгоценностям. Не исключительно к ним, но очень часто.

Рост расходов на ювелирные изделия при одновременном сокращении общих расходов потребителей - хорошая новость для ювелирной отрасли во всех отношениях. Это подчеркивает ценность ювелирных украшений для людей. Это противоположно тенденциям, которые мы наблюдали в прошлые годы, например, в 2014 году, когда исследование показало, что расходы на ювелирные изделия упали в среднем на 23%.

Новость особенно хороша, потому что рост продаж ювелирных изделий продолжился не только в начале 2021 года. На сегодняшний день продажи ювелирных изделий в США выросли более чем на 32% по сравнению с 2020 годом.

И все же мы должны отнестись к этой хорошей новости с недоверием. Сокращение числа поездок, отказ от посещения магазинов и торговых центров, ранние признаки роста инфляции, а также сохраняющиеся опасения по поводу будущего, возможно, побудили потребителей искать утешение в ювелирных изделиях, но эта ситуация закончится слишком скоро.

А когда она закончится, стоит ожидать снижения объема продаж ювелирных изделий. По крайней мере, мы увидим снижение доли кошелька.

Еще один повод для осторожности - пресыщение. В какой-то момент внимание переключится на другие расходы. Одним из примеров является продолжающийся рост покупок домов и цены. Сезонно скорректированный национальный индекс цен на жилье S& P/Case-Shiller поразительно вырос на 19,84% за 12 месяцев, закончившихся в августе 2021 года.

Уровень инфляции в США быстро растет, достигнув 13-летнего максимума в 5,4%. Рост цен также может повлиять на потребительский спрос.

В качестве практического совета - рост расходов на ювелирные изделия подчеркивает важность ювелирных изделий в нашей жизни. Поэтому при планировании маркетинговых кампаний по ювелирным изделиям или бриллиантам сосредоточьтесь на этой важной роли.