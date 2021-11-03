Lightbox компании De Beers вовремя расширяет предложение выращенных в лаборатории бриллиантов в преддверии праздничного сезона

Автор: Памела Н. Данцигер (Pamela N. Danziger)

(forbes.com) - Еще в 2018 году De Beers привлекла внимание многих, когда объявила о запуске своего бренда выращенных в лаборатории бриллиантов Lightbox. В то время генеральный директор De Beers Group Брюс Кливер (Bruce Cleaver) изложил стратегию «трансформации» сектора выращенных в лаборатории бриллиантов с помощью «приносящего радость, красивого продукта», который «не стоит так дорого».

Ограничивая свой ассортимент бижутерией, например, серьгами и ожерельями, делая особый акцент на цветные выращенные в лаборатории камни, De Beers оставила обручальные кольца для своего бренда природных бриллиантов Forevermark. Она также установила базовую цену в $800 за карат на выращенные в лаборатории бриллианты без учета оправы ювелирных украшений, что в то время подрывало цены на выращенные бриллианты других производителей.

Это был классический ход «внеси перемены сам, прежде чем другие внесут перемены», и вот уже три года после изучения рыночных возможностей, которые предоставляют выращенные в лаборатории бриллианты, Lightbox открывает шире двери для потребителей, желающих получить альтернативные выращенные в лаборатории бриллианты.

Больше камней для большего количества людей

Lightbox только что объявила о запуске продаж неоправленных камней Lightbox Loose Stones, чтобы потребители могли купить камень и обратиться к местному ювелиру, чтобы тот изготовил для них украшение их мечты или обручальное кольцо, если они этого захотят.

Lightbox также усовершенствовала свою технологию выращивания алмазов методом химического осаждения из паровой фазы (CVD), добавив процесс вторичной обработки с целью еще больше повысить качество камня. Эти еще более высококачественные камни, представленные как «камень высочайшего класса цвета», продаются под брендом Lightbox Finest. Цены бренда Lightbox Finest начинаются от $1 500 за карат за неоправленный камень с имеющимися вариантами украшений - серьгами и ожерельями.

В разговоре с президентом Lightbox Стивом Коу (Steve Coe), он твердо заявляет, что изделия Lightbox позиционируются как доставляющая удовольствие альтернатива, но выращенные в лаборатории бриллианты, несомненно, являются серьезным бизнесом для компании. В 2020 году объем продаж ювелирных изделий в США достиг $62,3 млрд, и по оценкам, приведенным в исследовании алмазной отрасли Edahn Golan Diamond Research, доля рынка выращенных в лаборатории бриллиантов выросла с 2% в 2019 году до 3,1% в прошлом году.

И теперь, когда около двух третей всех американских ювелирных магазинов продают выращенные в лаборатории бриллианты по сравнению с 10% всего пять лет назад, отрасль готова к резкому увеличению закупок ювелирных изделий с бриллиантами, выращенными в лаборатории или природными, по мере того, как набирает обороты свадебный бум, ожидаемый в 2022 году.

«Довольно много клиентов просили предоставить возможность взять наши высококачественные выращенные в лаборатории камни и персонализировать их с помощью своего собственного дизайна ювелирного изделия», - объясняет Коу.

«Мы рады помочь им создавать доставляющие радость и доступные украшения по индивидуальному заказу с использованием нашего красочного набора камней, - продолжает он. - Это прекрасная возможность для потребителей поэкспериментировать со своими собственными дизайнами и немного рискнуть. И это идет на пользу одной из сильных сторон наших выращенных в лаборатории бриллиантов, которой является их относительно низкая цена».

Как раз к праздничному сезону, когда спрос на ювелирные изделия с бриллиантами достигает пика, Lightbox расширяет свое присутствие в том, что многие считают самым быстрорастущим сегментом на рынке ювелирных изделий: в сегменте выращенных в лаборатории бриллиантов.

Единственное, что сдерживает выращенные бриллианты, - это ограниченное предложение, на что Коу утверждает, что у его компании их много. «Как и в случае с любой новой развивающейся технологией, трудно нарастить предложение, чтобы полностью удовлетворить спрос», - говорит он.

Однако прошлой осенью компания открыла новую лабораторию в Грешаме, штат Орегон, с объемом производства 200 000 каратов в год. «У нас есть возможности удовлетворить любой спрос», - продолжает он.

Чтобы удовлетворить растущий потребительский спрос, Lightbox в настоящее время продает свои ювелирные изделия и неоправленные камни на своем веб-сайте, ориентированном на потребителя, а также через около 120 обычных ювелирных магазинов.

Но Коу заявляет: «Мы стремимся значительно увеличить это число в преддверии Нового года».

Ценовая прозрачность

Покупая выращенные в лаборатории бриллианты, потребители часто сталкиваются с непрозрачным рынком, когда речь идет о цене.

Выращенные в лаборатории бриллианты классифицируются по тем же стандартам, что и добытые из недр, и цены определяются аналогичным образом, но со скидкой от сопоставимой цены на природный бриллиант, выраженной большой двухзначной цифрой. Например, ювелирная исследовательская фирма Tenoris обнаружила, что в сентябре средняя цена на природный высококачественный бриллиант весом в один карат составляла $8 900 по сравнению с $3 557 на выращенный в лаборатории камень аналогичной категории.

Для сравнения, Lightbox полностью прозрачна в отношении цены: $800 за карат для обычных камней и $1 500 за карат для высококачественных драгоценных камней Finest. При таких ценах, сложно превзойти компанию Lightbox.

«Как и в случае с любым другим промышленным продуктом, производственные затраты со временем снижаются. Вот почему мы впервые запустили Lightbox по очень разумной и устойчивой долгосрочной цене, как мы считали, - делится Коу. - Мы устанавливаем наши цены, в основном, с разумной маржой по сравнению с базой затрат. И мы намерены оставаться на этом уровне цен».

Рост «пирога» ювелирных изделий с бриллиантами

Когда Коу спросили, сможет ли внедрение неоправленных выращенных в лаборатории бриллиантов конкурировать с флагманскими предложениями De Beers в области свадебных ювелирных украшений, он не выразил заинтересованности.

«Я не думаю, что потребители особенно покупают недорогие обручальные кольца. Потребителей, чей бюджет на кольцо с природным бриллиантом превышает $5 000-$10 000 долларов, не слишком будет привлекать какой-то из наших камней за $800», - говорит он.

Хотя многие не согласны с этим, теперь, когда Lightbox делает доступными неоправленные камни, она дает потребителям возможность выбирать, как их использовать.

В заключение Коу подтверждает то, во что верят многие другие аналитики ювелирной отрасли. Предоставление потребителям выбора между выращенными в лаборатории и природными бриллиантами еще больше открывает рынок ювелирных изделий и помогает вырастить весь «пирог».

«Мы считаем, что Lightbox - это дополнение ко всей ювелирной отрасли. Так же, как женщины будут платить $1 000 за пару туфель или сумочку, почему бы не дать им возможность купить отличное ювелирное украшение. Это открывает нам возможности для более частых покупок и большего количества повторных покупок. Для нас это прекрасная возможность для бизнеса».