Новости

В октябре объем продаж АЛРОСА составил 308 млн долларов

Общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в октябре составил $308 млн, в том числе алмазного сырья – $293 млн, бриллиантов − $15 млн. Компания сообщила об этом в распространенном вчера пресс-релизе.

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Минфин России опубликовал данные о добыче и производстве золота и серебра в январе-сентябре 2021 года

Производство золота в России в январе-сентябре составило 256,54 тонн (январе – сентябре 2020 года – 253,77 тонн), в том числе: добычного – 218,79 тонн (218,41 тонн), попутного – 12,55 тонн (12,67 тонн), вторичного – 25,20 тонн...

Сегодня

Gemfields добыла изумруд весом 7 525 каратов на руднике Кагем

Компания по добыче драгоценных камней Gemfields добыла изумруд весом 7 525 каратов на руднике Кагем (Kagem) в Замбии, ее доля в котором составляет 75%. Горнодобывающая компания сообщила, что назвал камень «Чипембеле», что означает «носорог»...

Вчера

Успех выставки «JUNWEX Москва 2021»

Выставка «JUNWEX Москва 2021», проводившаяся в в условиях нестабильной эпидемиологической ситуации,  завершила свою работу.

Вчера

Международная конференция по ювелирным изделиям и бриллиантам в Гуанчжоу открывает новые возможности в Китае

Международная конференция по ювелирным изделиям и бриллиантам 2021 в Гуанчжоу, которая состоялась 3 ноября 2021 года и была посвящена теме «Двойное обращение, новое развитие - от глобального ювелирного завода к глобальному ювелирному рынку», объединила...

Вчера

Названы имена лауреатов премии имени М. В. Ломоносова 2021 года

Сегодня
Экспертиза

(dvinanews.ru) - Конкурсная комиссия по присуждению премии имени М. В. Ломоносова обнародовала результаты рассмотрения работ соискателей уникальной региональной награды. В итоге общественных слушаний, которые прошли в Ломоносовском фонде, определены лауреаты 2021 года.

Напомним, что Ломоносовской премией уже более 20 лет отмечают тех, кто вносит вклад в развитие науки, техники, культуры и общества.

По решению конкурсной комиссии лауреатами 2021 года стали:

  • Олег Григораш, начальник отдела пресс-службы АО «АГД «ДАЙМОНДС». Отмечена работа по подготовке и изданию книги «Алмазная эра», посвященной геологам и истории освоения минерально-сырьевой базы Архангельского Севера;

  • медики Иван Турабов, Николай Марков, Вячеслав Митрофанов, Наталья Григорьева. Результаты работы позволили осуществлять в Архангельске подготовку детских онкологов, обеспечивать потребность в высококвалифицированных кадрах, способных проводить раннюю диагностику онкологических заболеваний у детей и их лечение на современном технологическом уровне;

  • медики Евгения Фот, Яна Ильина и Наталья Хромачева. Победу им принесла работа по созданию научно-практической методики персонифицированного подхода к инфузионной терапии критических состояний;

  • авторский коллектив Центра судоремонта «Звездочка»: Олег Рохин, Сергей Майзеров, Александр Соловьев, Ольга Трапезникова и Марина Швитрайте. Премией отмечена разработка инновационного технического проекта валопроводов для ледокола «Лидер» – первого ледокола нового поколения, способного обеспечить круглогодичную навигацию по Северному морскому пути и проведение экспедиций в Арктике.

В номинации «Молодые ученые» лауреатом Ломоносовской премии, учрежденной правительством Архангельской области, стала доцент кафедры клинической биохимии, микробиологии и лабораторной диагностики Северного государственного медицинского университета Наталия Давидович. Отмечена научно-исследовательская работа «Микробиом и детерминанты резистентности у жителей Арктической зоны Российской Федерации».

Еще две премии от администрации города Архангельска получат молодые ученые:

  • Александр Волков, старший преподаватель кафедры фундаментальной и прикладной физики САФУ за исследование влияния поликристалличности льда на его электрические и диэлектрические свойства. Работа позволяет создать экспресс-методику натурных измерений прочности льда, которая может оказаться полезной для определения условий функционирования зимних переправ, определения маршрута следования ледоколов и так далее;

  • медики Вячеслав Попов и Дарья Попова – за научно-практическую работу «Возобновляемые биоресурсы Арктической зоны – производство дентального геля «Арктивит-дент». Его создание позволяет расширить ассортимент гигиенических средств для лечения заболеваний пародонта.

Министерство образования Архангельской области

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