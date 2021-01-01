Названы имена лауреатов премии имени М. В. Ломоносова 2021 года

(dvinanews.ru) - Конкурсная комиссия по присуждению премии имени М. В. Ломоносова обнародовала результаты рассмотрения работ соискателей уникальной региональной награды. В итоге общественных слушаний, которые прошли в Ломоносовском фонде, определены лауреаты 2021 года.

Напомним, что Ломоносовской премией уже более 20 лет отмечают тех, кто вносит вклад в развитие науки, техники, культуры и общества.

По решению конкурсной комиссии лауреатами 2021 года стали:

Олег Григораш, начальник отдела пресс-службы АО «АГД «ДАЙМОНДС». Отмечена работа по подготовке и изданию книги «Алмазная эра», посвященной геологам и истории освоения минерально-сырьевой базы Архангельского Севера;

медики Иван Турабов, Николай Марков, Вячеслав Митрофанов, Наталья Григорьева. Результаты работы позволили осуществлять в Архангельске подготовку детских онкологов, обеспечивать потребность в высококвалифицированных кадрах, способных проводить раннюю диагностику онкологических заболеваний у детей и их лечение на современном технологическом уровне;

медики Евгения Фот, Яна Ильина и Наталья Хромачева. Победу им принесла работа по созданию научно-практической методики персонифицированного подхода к инфузионной терапии критических состояний;

авторский коллектив Центра судоремонта «Звездочка»: Олег Рохин, Сергей Майзеров, Александр Соловьев, Ольга Трапезникова и Марина Швитрайте. Премией отмечена разработка инновационного технического проекта валопроводов для ледокола «Лидер» – первого ледокола нового поколения, способного обеспечить круглогодичную навигацию по Северному морскому пути и проведение экспедиций в Арктике.

В номинации «Молодые ученые» лауреатом Ломоносовской премии, учрежденной правительством Архангельской области, стала доцент кафедры клинической биохимии, микробиологии и лабораторной диагностики Северного государственного медицинского университета Наталия Давидович. Отмечена научно-исследовательская работа «Микробиом и детерминанты резистентности у жителей Арктической зоны Российской Федерации».

Еще две премии от администрации города Архангельска получат молодые ученые:

Александр Волков, старший преподаватель кафедры фундаментальной и прикладной физики САФУ за исследование влияния поликристалличности льда на его электрические и диэлектрические свойства. Работа позволяет создать экспресс-методику натурных измерений прочности льда, которая может оказаться полезной для определения условий функционирования зимних переправ, определения маршрута следования ледоколов и так далее;

медики Вячеслав Попов и Дарья Попова – за научно-практическую работу «Возобновляемые биоресурсы Арктической зоны – производство дентального геля «Арктивит-дент». Его создание позволяет расширить ассортимент гигиенических средств для лечения заболеваний пародонта.

Министерство образования Архангельской области