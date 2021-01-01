De Beers возвращает слоган «Бриллиант - это навсегда» для кампании по созданию бренда

Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) - De Beers возвращает свой классический слоган «Бриллиант - это навсегда» (A Diamond Is Forever) для новой глобальной рекламной кампании, которую руководители называют одной из самых амбициозных за последние годы.

Однако, в отличие от прошлых кампаний «Навсегда» (Forever), которые продвигали всю отрасль, новая реклама «Да» (I Do) будет рекламировать только De Beers и ее бренды.

Все это является частью новой стратегии алмазного гиганта, основанной на его исторически разрозненных маркетинговых инициативах, включая ювелирный бренд Forevemark, который теперь называется De Beers Forevermark; розничную сеть De Beers Jewelers; и его все еще проходящий испытание код происхождения, и объединяет их под одним всеобъемлющим зонтиком бренда.

«Мы хотим инвестировать в имя De Beers, которое считаем одним из наших величайших активов бренда», - говорит Дэвид Прейджер (David Prager), исполнительный вице-президент и главный директор по бренду.

Хотя Прейджер не стал комментировать бюджет новой кампании, он говорит, что он «будет подкреплен крупнейшей разовой инвестицией из всех, когда-либо сделанных нами в какую-любую кампанию» за многие годы. Кроме того, впервые с 1990-х годов De Beers использовала фразу «Бриллиант - это навсегда» в мировой рекламе.

Тем не менее, кампания строится не на этом старом слогане, а на еще более известной, более старой фразе: «Да». Рекламы призваны вернуть традиционную свадебную клятву для нового поколения, которое не совсем привержено традициям.

«Мы переворачиваем «Да» с ног на голову, поэтому это означает больше, чем просто романтическое обязательство, - говорит Прейджер. - Это может быть приверженность вашему сообществу, вашим друзьям, миру природы…. Это может быть приверженность всему, что имеет для вас важное значение. Мы не хотим вставлять то, как выглядит эта приверженность, в рамку».

Как сказано в закадровом тексте рекламы, «”Да” - это не просто слово, которое вы говорите кому-то другому. Это слово, которое вы говорите себе…».

«”Да” - это означает любить и отдавать должное себе всеми возможными способами. Это больше, чем ответ, это обещание оставаться верным себе, в горе или радости, сейчас и навсегда».

В рекламе изображена однополая пара и заметно разноплановая группа актеров.

«Это гораздо более разнообразная и инклюзивная кампания, чем те, что вы видели у нас раньше и, честно говоря, которую вы видели для любого бренда ювелирных изделий с бриллиантами, - говорит Прейджер. - Она говорит о том, что алмазная мечта - для всех».

Прейджер добавляет: «Это является традицией всех великих рекламных проектов De Beers прошлого. Как и все великие маркетинговые кампании De Beers, она основана на простой истине. Она показывает символическое значение ювелирных украшений, которое люди интерпретируют, какой-бы момент они не выбрали для слова ”Да”».