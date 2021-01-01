Не осуществляет ли владелец компании Lightbox поставки в ящик Пандоры?

Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) - Когда в начале этого года Pandora объявила о запуске линии выращенных в лаборатории алмазов Pandora Brilliance, средства массовой информации представили это как удар для таких алмазодобывающих компаний, как De Beers.

Тем не менее, во время телеконференции Pandora в среду аналитик заявил, что Element Six - член группы компаний De Beers и организация, которая курирует ее бренд, выращенный в лаборатории Lightbox, - также производит выращенные в лаборатории бриллианты для коллекции Pandora.

Примерно через 32 минуты Ларс Топхольм (Lars Topholm), руководитель отдела исследований в Carnegie Investment Bank, спросил генерального директора Александра Лачика (Alexander Lacik):

Одна вещь, которая удивила меня во время разговора, заключалась в том, что на [Pandora] Brilliance приходилось всего 2% продаж в Великобритании. Конечно, я знаю, что это пробный запуск, возможно, с ограничениями по объему. В этой связи мне интересно, не могли бы вы объяснить, почему приходилось всего 2%, и можете ли вы прокомментировать поставки от Element Six, есть ли длительные сроки поставки, можете ли вы быстро наращивать объемы и будет ли линия Brilliance доступна в Великобритании в больших объемах в [четвертом квартале]? (Курсив добавлен.)

Источник подтвердил договоренность изданию JCK, но официальные представители хранят молчание. Лачик не стал отвечать на вопрос, производит ли Element Six свои алмазы. Представитель компании Pandora Йохан Мельхиор (Johan Melchior) пишет по электронной почте: «Мы не раскрывали наших поставщиков, поэтому не можем давать комментарии». De Beers и Element Six также отказались от комментариев. Топхольм отказался сообщить, откуда он взял информацию. Другой аналитик говорит: «По какой-то причине [поставщик выращенных в лаборатории бриллиантов для Pandora] является секретом».

Судя по общедоступной в настоящее время информации, Pandora заявила, что все ее бриллианты «выращены в Европе и Северной Америке». Element Six в основном занимается выращиванием алмазов в Ирландии и Портленде, штат Орегон. Два других крупных производителя в США - WD и Diamond Foundry - в настоящее время не занимаются производством выращенных алмазов в Европе.

Кроме того, Pandora заявила, что ее выращенные алмазы производятся «с использованием в среднем более 60% возобновляемых источников энергии. Когда Pandora запустит коллекцию во всем мире [в 2022 году], ожидается, что алмазы будут производиться с использованием 100% возобновляемых источников энергии». Это примерные цифры, хотя и не совсем соответствует тому, что генеральный директор Lightbox Стив Коу (Steve Coe) сказал мне в августе; по его словам, в этом году бренд увеличил свою долю возобновляемых источников энергии до 50% и надеется достичь 100% к концу 2022 года.

Pandora также заявила, что «европейские предприятия поставщика выращенных в лаборатории алмазов сертифицированы в соответствии с ISO45001». У Element Six имеется такая ​​же сертификация.

Аналитик Пол Зимниски (Paul Zimnisky) говорит: «Вероятно, есть только несколько производителей, достаточно крупных, чтобы обслуживать компанию Pandora. Так что я определенно мог видеть, что E6 сделала шаг в этом бизнесе. У De Beers может появиться стратегическое желание снабжать самых влиятельных игроков, и, по моему мнению, Pandora, безусловно, относится к этой категории».

Сообщается, что в 2016 году Element Six вела переговоры о сделке со Swarovski.