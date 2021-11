Как электрификация горнодобывающей промышленности повлияет на безопасность шахт и оборудования

(safetowork.com.au) - В последние годы безопасность на шахтах и ​​переход на чистую энергию были в центре внимания горнодобывающей отрасли.

Поскольку отрасль, как правило, быстро внедряет новые технологии для повышения эффективности и безопасности на рабочем месте, вопрос о том, сможет ли отрасль быстро перейти к чистой энергии и электрификации шахт, остается без ответа.

В прошлом году State of Play, крупнейшая в мире платформа для разработки стратегии и инноваций, опубликовала отчет об электрификации и важности перехода шахт к чистой энергии.

В отчете говорится, что более 60% руководителей горнодобывающих компаний считают, что следующее поколение шахт будет полностью электрифицированным. Но предстоит пройти долгий путь для достижения этой цели: 49% руководителей горнодобывающих компаний считают, что для электрификации существующих шахт потребуется в среднем 5-10 лет.

Итак, каково будущее горнодобывающей промышленности и как электрификация повлияет на отрасль и безопасность шахт?

Преимущества электрификации горной добычи

Электрификация, как следует из названия, представляет собой процесс использования электрических источников энергии для электроснабжения шахт вместо ископаемого топлива. Электрификация - злободневная тема в горнодобывающем секторе, которая даст ряд преимуществ в ближайшем будущем.

Одним из самых больших преимуществ электрификации шахт является отказ от дизельного топлива, и, следовательно, снижение выхлопных газов. По данным Workplace Safety North, выхлопные газы дизельных двигателей образуют вредные химические вещества, которые могут увеличить риск заболевания рабочих раком легких, респираторными и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Электрификация шахт позволит сократить выбросы и снизить воздействие вредных частиц выхлопных газов на рабочих. А поскольку это одна из крупнейших отраслей по загрязнению окружающей среды, переход к «электрическому» будущему является многообещающим.

Влияние электрификации на горное оборудование

Важным фактором электрификации горнодобывающей промышленности являются изменения, касающиеся горного оборудования. Как правило, горнодобывающая техника представляет собой крупные машины с дизельным двигателем, но переход к электрификации означает, что отрасль должна будет перейти на альтернативные транспортные средства, например, электрические или водородные.

Инновация в отношении более чистых и безопасных транспортных средств (Innovation for Cleaner, Safer Vehicles), проводимая Международным советом по горнодобывающей и металлургической промышленности (International Council on Mining and Metals, ICMM), является перспективной инициативой, способствующей ускорению развития транспортных средств нового поколения. В рамках инициативы 28 ведущих горнодобывающих компаний объединились с 11 партнерами по производству комплектного оборудования (OEM) для разработки и улучшения транспортных средств нового поколения. Инициатива направлена ​​на:

• Внедрение в промышленность к 2040 году автомобилей, не образующих выбросов парниковых газов, для проведения открытых горных работ.

• Снизить воздействие выхлопных газов дизельных двигателей на рабочих к 2025 году.

• К 2025 году предоставить горнодобывающим компаниям доступ к технологиям предотвращения столкновений транспортных средств.

Такие производители оборудования, как Caterpillar, уже лидируют в разработке транспортных средств с электроприводом, и Cat анонсировала свой первый электрический самосвал для подземных грузовых перевозок в июне 2021 года. По словам Cat, эта машина является началом концепции полностью электрифицированных шахт, и она позволит подземным рудникам снизить их зависимость от вентиляционных систем.

Основатель Machines4U Стив Кребс (Steve Krebs) считает, что переход к электрификации окажет большое влияние на горнодобывающее оборудование.

«Горнодобывающая техника уже давно работает на дизельном топливе, поэтому переход к электричеству станет большим сдвигом», - говорит Кребс.

«Это займет некоторое время, но мы ожидаем, что в ближайшие годы на платформе появится больше новой горнодобывающей техники с альтернативным приводом. Также возможен рост числа подержанных горнодобывающих машин, поскольку они будут постепенно выведены из эксплуатации и больше не будут нужны шахтам, движущимся к электрификации», - продолжает Кребс.

По данным State of Play, 89% руководителей горнодобывающих компаний мира считают, что существующие шахты станут полностью электрифицированными в течение 20 лет.

Что мешает электрификации отрасли?

Переход к электрификации имеет большие преимущества, но это непростая задача. Прекращение использования дизельного и ископаемого топлива в шахтах - это длительный процесс ввиду разнообразия технических и финансовых проблем в горнодобывающей промышленности.

Также существует некоторая неуверенность в том, в какую технологию инвестировать; особенно когда полная электрификация требует тщательного планирования при проектировании шахты.

Еще одна вещь, сдерживающая отрасль, - это восприятие риска от электрификации. В отчете по электрификации, предоставленном State of Play, 63 процента респондентов считают, что нежелание брать на себя риск сдерживает внедрение электрификации. Это может объясняться просто пробелом в знаниях и, возможно, ошибочным восприятием, но это, безусловно, фактор, сдерживающий движение отрасли к более чистому будущему.

Электрификация шахт также потребует повышения квалификации рабочих. В частности, навыки работы с данными и цифровая грамотность будут использоваться на всех этапах производственно-сбытовой цепочки в горнодобывающей отрасли. Это будет ключевое вложение для горнодобывающих компаний.

Хотя есть некоторые факторы, замедляющие внедрение электрификации в горнодобывающей промышленности, многообещающим является то, что большинство ведущих руководителей горнодобывающих компаний будут участвовать в процессе электрификации. В конце концов, это будет способствовать достижению более чистого будущего и повысит безопасность шахт для рабочих.