Новости

GZDE и GDGJE намерены построить современный сервисный центр для алмазной и ювелирной промышленности

Шестая Международная конференция по ювелирным изделиям и бриллиантам 2021 года в Гуанчжоу, организованная Гуанчжоуской алмазной биржей и Гуандунской биржей драгоценных камней и нефрита, прошла 3 ноября 2021 года под руководством Народного правительства...

Сегодня

Большинство британцев выбирают помолвочные кольца с лабораторными бриллиантами

Опрос, проведенный лондонской компанией Rêve Diamonds, показал, что 60% британских мужчин сделали бы предложение своим любимым с помощью кольца с бриллиантом, выращенным в лаборатории.

Сегодня

Только 3% алмазов, добываемых в Анголе, проходят огранку в этой стране

Согласно сообщениям местных СМИ со ссылкой на Sodiam, Ангола осуществляет огранку только 3% алмазов, добываемых в стране, в то время как остальная часть идет в такие страны, как Индия.

Вчера

Firestone Diamonds назначает Роба де Претто генеральным директором вместо Босмы

Компания Firestone Diamonds, владеющая 75% алмазного рудника Ликхобонг (Liqhobong) в Лесото, назначила Роба де Претто (Rob de Pretto) своим новым исполнительным директором с 1 ноября 2021 года.

Вчера

Мали стремится формализовать кустарную добычу золота

Мали собирается ввести новые правила для эффективного контроля над кустарной добычей золота в стране в стремлении обогнать Южную Африку в качестве второго по величине производителя на континенте.

Вчера

Ломоносовская премия-2021: началась защита конкурсных проектов

Сегодня
Экспертиза

(dvinanews.ru) - В Архангельске начала работу комиссия по присуждению Ломоносовской премии, работу которой возглавил министр образования Поморья Олег Русинов. В течение двух дней будут заслушаны доклады от соискателей одной из самых престижных общественных наград Поморья.

Ломоносовской премии более 20 лет. Она была учреждена межрегиональным Ломоносовским фондом, властями Архангельской области и администрацией столицы Поморья. Этой награды удостаивают тех, кто вносит вклад в развитие науки, техники, культуры и общества.

— В этом году более полутора десятков работ представлены на рассмотрение конкурсной комиссии. Ключевые критерии оценки – практическая и научная значимость проектов, их направленность на решение социально-экономических вопросов, стоящих перед нашим регионом, – отметил министр образования Архангельской области Олег Русинов.

Глава ведомства отметил широкий спектр проектов, чьи авторы претендуют на Ломоносовскую премию. Конкурсная комиссия, например, уже заслушала автора книги «Алмазная эра» Олега Григораша (АО «АГД Даймондс»), который представил издание, посвященное геологам Русского Севера.

Также о своей работе рассказали медики Поморья, представившие результаты деятельности централизованной службы детской онкологии. На сегодня ремиссия при остром лимфобластном лейкозе (самом распространенном виде) у детей достигается 100 процентов, смертности в индукции нет.

Традиционно свои технологические разработки представляют на конкурс специалисты АО «СПО «Арктика».

3 ноября свои проекты представят соискатели – молодые ученые. У них своя конкурсная номинация, в рамках которой учреждены три Ломоносовские премии.

Министерство образования Архангельской области

Версия для печати