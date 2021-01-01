Ломоносовская премия-2021: началась защита конкурсных проектов

(dvinanews.ru) - В Архангельске начала работу комиссия по присуждению Ломоносовской премии, работу которой возглавил министр образования Поморья Олег Русинов. В течение двух дней будут заслушаны доклады от соискателей одной из самых престижных общественных наград Поморья.

Ломоносовской премии более 20 лет. Она была учреждена межрегиональным Ломоносовским фондом, властями Архангельской области и администрацией столицы Поморья. Этой награды удостаивают тех, кто вносит вклад в развитие науки, техники, культуры и общества.

— В этом году более полутора десятков работ представлены на рассмотрение конкурсной комиссии. Ключевые критерии оценки – практическая и научная значимость проектов, их направленность на решение социально-экономических вопросов, стоящих перед нашим регионом, – отметил министр образования Архангельской области Олег Русинов.

Глава ведомства отметил широкий спектр проектов, чьи авторы претендуют на Ломоносовскую премию. Конкурсная комиссия, например, уже заслушала автора книги «Алмазная эра» Олега Григораша (АО «АГД Даймондс»), который представил издание, посвященное геологам Русского Севера.

Также о своей работе рассказали медики Поморья, представившие результаты деятельности централизованной службы детской онкологии. На сегодня ремиссия при остром лимфобластном лейкозе (самом распространенном виде) у детей достигается 100 процентов, смертности в индукции нет.

Традиционно свои технологические разработки представляют на конкурс специалисты АО «СПО «Арктика».

3 ноября свои проекты представят соискатели – молодые ученые. У них своя конкурсная номинация, в рамках которой учреждены три Ломоносовские премии.

Министерство образования Архангельской области