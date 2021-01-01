За гранью редкости: два единственных в своем роде алмаза

Автор: Джон Джеффей (John Jeffay)

(idexonline.com) - Термин «редкий» является относительным. По сравнению с большинством других минералов алмазы встречаются редко. Среди всех когда-либо добытых алмазов высоко ценятся алмазы исключительного размера, чистоты и цвета.

Но помимо обычной редкости есть еще высшая категория редкости. Например, бриллианты-хамелеоны, о которых я упоминал на прошлой неделе и которые меняют цвет при нагревании и встречаются чрезвычайно редко. Или недавно обнаруженные криогенные алмазы, которые при охлаждении ведут себя точно так же. Они еще более редкие.

Однако редкость - это ничто по сравнению с уникальностью. Представьте, что вы держите алмаз, не похожий ни на один другой из известных в мире. Например, невероятный алмаз в алмазе, который был обнаружен два года назад и назван «Матрешкой» в ​​честь традиционной русской куклы. Тот камень был действительно единственным в своем роде. Я говорю «был», потому что теперь у него есть друг, и теперь их два единственных в своем роде алмаза. Поразительно, не правда ли, за миллиард лет не было добыто ни одного «двойного» алмаза, а затем находят два за два года.

Новое открытие было сделано на аллювиальном месторождении Эллендейл (Ellendale) в Западной Австралии компанией India Bore Diamond Holdings (IBDH). Почти бесцветный алмаз весом 0,844 карата имеет полость. Внутри нее находится крошечный алмаз, - его размер еще не определен, но, возможно, он всего 0,01 карата, - который может свободно перекатываться внутри. Этот новый алмаз «Матрешка» значительно больше первоначального, вес которого 0,62 карата и который был обнаружен компанией АЛРОСА в ходе сортировки в Нюрбинском отделении в Якутии. Новый камень - плоский треугольный двойниковый кристалл - также демонстрирует характерную фиолетовую флуоресценцию в ультрафиолетовом свете, как и многие алмазы, найденные на месторождении Эллендейл. Он был обнаружен в недавно идентифицированной палео-рукавообразной залежи, разрабатываемой компанией IBDH, которая имеет эксклюзивную аренду в южной части обширного месторождения Эллендейл.

«Алмаз был извлечен из небольшого пробного образца на нашем руднике Эллендейл Л Ченнел (Ellendale L Channel), его основные характеристики были зарегистрированы и занесены в каталог, и он был отправлен в нашу лабораторию вместе со многими другими для проведения более подробного анализа», - сказал мне директор IBDH Патрик Стрингер (Patrick Stringer).

«На руднике не обнаружили, что камень особенный, и только в сортировочной, а затем и в лаборатории, наши специалисты признали истинную редкость камня. Они не могли поверить в это, когда впервые увидели его!

Коллекционеры будут платить за Матрешку в 50 раз больше, а может быть, даже еще больше, по сравнению с «обычным» камнем с такими же показателями «4C» (размер, цвет, чистота и огранка). Сравнивать не с чем, поэтому сложно сказать. Но на данный момент IBDH заявляет, что ее больше интересует научная сторона вопроса, чем любая возможная продажа.

«Конечно, коллекционеры проявляют большой интерес, но камень еще некоторое время будет храниться для дальнейшего изучения», - сказал Патрик.

«Честно говоря, он вызвал большой интерес, в основном из-за своей научной ценности и крайней редкости, а не из-за своего потенциала в качестве ограненного бриллианта», - продолжил он.

«Вскоре мы опубликуем дополнительную информацию о камне, поскольку мы проводим еще один анализ для выяснения того, два ли это камня, - из них один (возможно, намного старше), захвачен другим, - или действительно это один и тот же камень, который имел совершенно уникальную структуру эпизодического роста», - добавил он.

«В любом случае, один только этот камень может многое добавить к знаниям и теориям отрасли, касающимся образования природных алмазов», - сказал он.

Специалистам предстоит провести еще много работы с алмазами «Матрешка». Лаборатория GIA (Геммологического института Америки) в Нью-Йорке проверила первый из них через несколько месяцев после того, как он был обнаружен, и предложила возможное объяснение.

Они предположили, что со временем - в течение миллионов или миллиардов лет - около 0,11 карата алмазного материала растворилось через два небольших протравленных канала, которые шли от поверхности алмаза во внутреннюю полость.

Оставшийся алмазный материал превратился в небольшой кристалл алмаза массой 0,03 карата, который полностью отделен от основного кристалла и имеет естественный чистый зеленый цвет с тускнением, напоминающим «елку» на его поверхности.

«Мы никогда не видели ничего подобного», - сказал Том Мозес (Tom Moses), исполнительный вице-президент GIA, являвшийся в то время также руководителем GIA по научно-исследовательской работе.

«Это действительно необычный алмаз, не только потому, что внутри есть небольшой кристалл алмаза, который полностью отделен от основного кристалла, но и из-за тайны образования этого алмаза в алмазе», - добавил он.

Теперь, когда есть второй образец, с которым можно поработать, возможно, мы немного ближе к ответу на некоторые вопросы.

Прекрасных вам выходных.