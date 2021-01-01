Семья, покинувшая De Beers за $5 млрд, привлекает богатых в Азии

Автор: Бен Стапплс (Ben Stupples)

(theedgemarkets.com) - Семейный офис для Ники Оппенгеймера (Nicky Oppenheimer) и его сына Джонатана (Jonathan) стал форпостом в Сингапуре для расширения своего присутствия в Азии и сотрудничества с богатыми этого региона.

Эдоардо Коллевечио (Edoardo Collevecchio), бывший глава администрации Oppenheimer Generations (представляющей интересы Ники и Джонатана Оппернгеймеров - прим. ред.), переезжает из Лондона, чтобы сформировать и возглавить свою команду в Сингапуре, а Йи Лин Он (Yi Ling Ong) из Temasek Holdings Pte присоединяется в качестве главы по инвестициям этого азиатского подразделения, говорится в заявлении компании.

Инвестиционная компания, которая представляет собой ветвь династии, основавшую горнодобывающий гигант Anglo American и превратившую De Beers в крупнейшего в мире производителя алмазов, заявила о своей надежде на то, что присутствие в городе-государстве поможет стимулировать инвестиции между Азией и ее внутренним рынком в Африке.

«В течение следующих 20 или 30 лет синергия между Африкой и Азией будет значительной, - сказал 33-летний Коллевечио в интервью. - Мы хотим быть здесь в начале этого пути».

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg Billionaires Index, совокупный собственный капитал семьи Оппенгеймеров составляет $8,2 млрд, в основном за счет продажи в 2012 году своей доли в De Beers примерно за $5 млрд.

Оппенгеймеры присоединяются к растущему числу миллиардеров, появившихся в Сингапуре, по мере того, как состояния быстро растут по всей Азии.

Соучредитель Google Сергей Брин (Sergey Brin) и производитель пылесосов миллиардер Джеймс Дайсон (James Dyson) создали инвестиционные фирмы для управления своим состоянием в городе-государстве, известном своим высоким уровнем жизни, политической стабильностью и множеством налоговых соглашений. Рэй Далио (Ray Dalio) из Bridgewater Associates также сообщил в прошлом году, что откроет там семейный офис для управления своими инвестициями и благотворительной деятельностью в регионе. Согласно правительственным данным, с 2017 по 2019 год количество семейных офисов в Сингапуре выросло в пять раз.

«Мы надеемся на углубление отношений с партнерами-единомышленниками», - говорится в заявлении 51-летнего Джонатана Оппенгеймера, исполнительного председателя правления семейного офиса.

Оппенгеймеры создают свое состояние со времени образования компании Anglo American в Южной Африке в 1917 году. Позже фирма взяла под свой контроль De Beers, председателем которой с 1998 по 2012 год был 76-летний Ники Оппенгеймер.

Согласно данным LinkedIn, компания Oppenheimer Generations, созданная после того, как Anglo American купила 40% акций алмазной фирмы, теперь насчитывает более двух десятков сотрудников в Южной Африке, Великобритании и Джерси. Среди других его инвестиций - Tana Africa Capital, совместное предприятие с частным капиталом, созданное десять лет назад с Temasek для инвестирования в африканские компании.

«Это невероятно захватывающее перспективное дело, - сказал Коллевечио об Азии. - Мы видим такой большой потенциал».