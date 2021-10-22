HRD Antwerp прекращает сотрудничество с партнером в Турции и Дубае

Автор: Джошуа Фридман (Joshua Freedman)

(diamonds.net) - HRD Antwerp прекратила сотрудничество с местным партнером в Турции и Дубае, сообщила бельгийская сертификационная организация.

Мехмет Кан Оздемир (Mehmet Can Özdemir) и его компания управляли лабораторией компании HRD в Турции с 2014 года, сообщила изданию Rapaport News в среду генеральный директор HRD Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere). Компании HRD принадлежало 50% бизнеса в Турции в совместном предприятии, в то время как они оба управляли также партнерством в Дубае, в котором HRD принадлежал контрольный пакет.

Йонкеере и Оздемир опровергли сообщение, появившееся на турецком новостном веб-сайте, в котором утверждалось, что в стамбульском офисе происходило завышение оценки камней, и что это было причиной закрытия офиса.

Вместо этого закрытие, произошедшее 11 октября, было попыткой «расторгнуть» «неудачный брак», в котором обе стороны имели разные взгляды на то, как развивать бизнес, сказала Йонкеере.

Однако Оздемир сказал, что его компания «не приняла» «уведомления о закрытии», отправленные HRD, поскольку они были «неожиданными и, по нашему мнению, безосновательными».

«Мы инициировали судебный иск в Антверпене, чтобы вызвать скорейшее восстановление сотрудничества», - сказал он в электронном письме в четверг.

«Алмазная отрасль Ближнего Востока очень хорошо знает, что HRD Istanbul - это молодая, динамичная, инновационная, ориентированная на оказание услуг компания, обладающая большой энергией, - продолжил Оздемир. - Это может быть основной причиной различия точек зрения. Но я бы не назвал ситуацию ни несчастливым браком, ни разводом».

HRD еще не решила, продолжит ли она работать в Турции и Дубае. Тем временем в Дубае она открыла пункт выдачи товаров заказчикам. Она отметила, что лаборатории компании HRD в Антверпене, Мумбаи и Мадриде продолжают работать в полную силу.

«Наши клиенты, репутация и высокое качество наших услуг имеют первостепенное значение для HRD Antwerp, - добавила Йонкеере в своем заявлении. - Мы предпримем дополнительные меры, чтобы минимизировать влияние этой ситуации на ваш бизнес».