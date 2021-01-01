Рынок МПГ умело справляется с быстрым сокращением товарных запасов Amplats

Автор: Дэвид Маккей (David McKay)

(miningmx.com) - Anglo American Platinum (Amplats) сообщила о более высоких, чем прогнозировалось, объемах продаж аффинированных металлов в третьем квартале, что свидетельствует о быстром сокращении товарных запасов, накопленных в 2020 году из-за выхода из строя перерабатывающего предприятия.

Производство аффинированных металлов платиновой группы (МПГ) на уровне 1,42 млн унций и объем продаж на уровне 1,36 млн унций превзошли ожидания аналитиков.

Продажи были немного ниже, чем объемы производства аффинированных металлов, чтобы «… восстановить складские запасы аффинированных металлов, которые были сокращены из-за высокого спроса и продаж в начале года», - сказала Amplats.

Amplats также сообщила, что сейчас, когда осталась только четверть года до конца финансового года, прогноз объемов производства аффинированных металлов не изменился и составил от 4,8 до 5 млн унций.

«Судя по результатам 9 месяцев 2021 года, объем производства и продаж аффинированных металлов, вероятно, будет ближе к верхнему пределу прогноза и превзойдет наши ожидания. Это представляет собой возможность роста наших оценок прибыли за 2021 финансовый год», - говорится в сегодняшнем отчете Citi.

Показатели объемов производства аффинированных металлов предполагают «… сокращение трубопровода на 304 тыс. унций за квартал», - заявили аналитики RMB Morgan Stanley. Таким образом, товарные запасы незавершенного производства по трубопроводу должны были сократиться с 800 000 унций по состоянию на 30 июня до 500 000 - 550 000 унций по состоянию на 30 сентября, сообщил банк.

«Мы также сочли бы это в качестве чистого положительного момента для рыночных цен на МПГ (избыток складских запасов устраняется быстрее, чем ожидалось/еще больше в базовом уровне)».

В 2020 году Amplats сообщила о сбоях в работе фазы A и фазы B перерабатывающих установок Anglo Converter Plant, что привело к остановке производства аффинированного металла.

Группа восстановила работу фазы А установки ACP в этом году после реконструкции, заявив в феврале, что потребуется около 24 месяцев, прежде чем «заблокированный» металл будет полностью выпущен на рынок.

В целом цены реализации МПГ в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года были положительными, несмотря на коррекцию цен на рынках МПГ, о которой сообщалось ранее в этом году. Цена на родий в третьем квартале была на 133% выше и составила в среднем $22 009 за унцию.

Стоимость корзины МПГ на уровне $2 868 за унцию в третьем квартале была на 53% выше по сравнению с третьим кварталом прошлого года.