Кимберлийский процесс и его эффективность в искоренении «кровавых» алмазов

Более десяти лет Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP) является фактическим свидетельством искоренения «кровавых» алмазов. По мере развития технологий можно сделать больше для дальнейшего развития КР и усиления процесса.

Автор: Джозеф Лоу (Joseph Low)

(luxuo.com) - При посещении ювелирного онлайн-магазина ваше внимание привлекло кольцо с бриллиантом, и вам интересно, как оно будет смотреться на вашей руке, поэтому вы идете в магазин, чтобы посмотреть на это изделие. Кольцо с бриллиантом высочайшего качества, что касается огранки, цвета, сверкания и блеска; а когда вы спрашиваете о происхождении бриллианта, продавец не может дать вам точного ответа о том, откуда были получены эти драгоценные камни. Они вполне могли быть «кровавыми» алмазами, добытыми в районе, где идет война или столкновения, и были проданы для финансирования вооруженных конфликтов.

Чтобы ограничить распространение «кровавых» алмазов и связанные с этим последствия, в 2003 году был введен процесс сертификации - Кимберлийский процесс (КР). Это многосторонний торговый режим, взятый на себя правительствами, гражданским обществом и отраслью в целом с целью предотвращения потока алмазов из зон конфликтов. В основе процесса лежит Сертификационная схема Кимберлийского процесса (Kimberley Process Certification Scheme, KPCS), в соответствии с которой страны обеспечивают гарантии в отношении поставок алмазов и гарантируют, что они «не связаны с конфликтами».

Около 99,8% мирового объема предложения алмазов и бриллиантов в настоящее время поступает из стран-участниц КР, и это оказывается эффективным бастионом против операций с этими нелегальными алмазами. Ювелирные компании, занимающиеся изделиями класса «люкс», такие как Tiffany & Co, Cartier, Bvlgari и Harry Winston, соответствуют требованиям КР, но это не дает ответа на вопрос о происхождении.

Хотя КР является всесторонним, в нем есть недостатки, которые могут вызвать вопросы относительно легитимности такого процесса. Во-первых, контрабанда больше всего подрывает усилия по борьбе с «кровавыми» алмазами. Страна, не являющаяся участником КР, может незаконно экспортировать свои нелегальные алмазы в страны-участницы КР. С другой стороны, алмазное сырье пройдет огранку и полировку, что существенно изменит его качество. Например, после огранки алмаза из зоны конфликта, проведенной в Бельгии или США, страной его происхождения становятся эти страны. Это означает, что причастность к «конфликту» устраняется, и бриллианты могут быть частью цепочки поставок, в конечном итоге попадая в руки покупателей в качестве ювелирных изделий.

Кроме того, в рамках KPCS проверяются партии алмазов, а не отдельные камни, поэтому отсутствует еще более тщательная система отслеживания, поскольку эти партии могут быть загрязнены контрабандными алмазами. Итак, действительно ли система КР является наилучшей для ювелирной отрасли, которая к 2025 году должна вырасти до $480 миллиардов? Должно быть решение для совершенствования процесса отслеживания, и эти крупные ювелирные компании должны действовать быстро, иначе они потеряют клиентов, которые все более разборчивы в своих покупках.

Не поймите нас неправильно, КР по-прежнему является важной составляющей для того, чтобы отфильтровывать потенциальные неподходящие алмазы. Однако его можно дополнить новейшими технологиями, чтобы закрыть лазейку. Войдите в блокчейн. По сути, эта технология является надежно защищенной и постоянной и позволяет всеобщий доступ к зарегистрированным транзакциям. Информация, хранящаяся в блокчейне, неизменна, что обеспечивает более высокую прозрачность по сравнению с традиционными формами реестров.

Люксовые бренды знакомы с использованием блокчейна. LVMH, Richemont и Prada объявили о «беспрецедентном сотрудничестве», они объединяются в консорциум блокчейнов под названием Aura. Так же, как произведения искусства теперь связаны с NFT, отдельные бриллианты могут быть помечены уникальной цифровой идентификацией. В этих цифровых сертификатах будет указано происхождение каждого камня. Задавать тон будет люксовый бренд De Beers, который разработал блокчейн-платформу под названием Tracr, с помощью которой он «стремится в один прекрасный день отслеживать почти каждый природный алмаз от рудника до прилавка розничного магазина», - говорит Джим Даффи (Jim Duffy), генеральный директор Tracr.

С точки зрения технологии и процесса, ее реализация довольно проста. Сложность заключается в том, чтобы попытаться внедрить это во всей цепочке поставок. Развитым странам может быть легче, поскольку они обладают необходимыми знаниями и инфраструктурой для нанесения меток. С другой стороны, развивающиеся страны могут сопротивляться этому, поскольку они могут быть недостаточно оснащены, поэтому необходимы согласованные усилия, а решимость искоренить «кровавые» алмазы должна быть сильной, чтобы добиться заметных изменений.

Цель Tracr - «не ломать отрасль», а интегрироваться с существующими системами. Так как уже существуют данные, собранные в связи с тем, что компании должны получить KPCS, речь идет об «использовании скрытых данных, которые там были». Таким образом, это гарантирует высочайшее качество цифрового актива.

По мере быстрого развития технологий люксовым брендам становится доступно больше решений. Именно эти постоянные инновации будут отличать каждую компанию от конкурентов. Следовательно, в решении проблемы «кровавых» алмазов участвует технология, и эти люксовые бренды должны принять это и предпринять шаги, и должны действовать быстро.