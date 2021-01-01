Половина китайских женщин не хотят выходить замуж. Следует ли беспокоиться индустрии предметов роскоши?

Автор: Лиза Нань (Lisa Nan)

(jingdaily.com) - Что случилось: Согласно опросу, опубликованному Коммунистическим союзом молодежи Китая (China’s Communist Youth League), в ходе которого были опрошены 3 000 местных жителей в возрасте от 18 до 26 лет, почти половина молодых городских женщин Китая и четверть мужчин заявили, что не планируют вступать в брак. Представители китайского поколения Z привели несколько причин своего выбора, в том числе отсутствие времени на брак, трудности с поиском подходящего человека и экономическое бремя семейной жизни и воспитания детей.

Результаты опроса беспокоят страну, которая предприняла попытку повысить уровень рождаемости в этом году, запустив новую политику, разрешающую иметь трех детей, сняв предыдущий запрет на рождение не более двух детей у семейной пары.

Комментарий Jing: Может показаться удивительным, что так много не состоящих в браке китайских молодых людей отвергают идею осесть и создать собственную семью, но не для китайцев. Быстро распространяющаяся рабочая культура страны «996», которая предполагает работу с 9 утра до 9 вечера шесть дней в неделю, означает, что у них едва ли есть время для общения и знакомства с новыми людьми. Кроме того, в Китае очень высокая стоимость жизни по сравнению с зарплатами. Сегодня экономия денег и покупка дома, что является двумя незаменимыми элементами для свадьбы в Китае, кажутся настоящей роскошью.

Эта новость может быть плохим знаком для многих секторов, например, для свадебной и детской одежды, но в меньшей степени для индустрии предметов роскоши в целом. Не имея необходимости откладывать деньги на свадьбу, молодые потребители будут иметь больший располагаемый доход, чтобы тратить его, например, на предметы класса «люкс», стараясь побаловать себя.

А поскольку идея отказа от брака распространяется среди молодых людей, тратящих деньги, компании, работающие с элитными товарами, должны начать думать о способах достижения этой цели с помощью соответствующих маркетинговых стратегий. Например, пользователи сети выступили против идеи о том, что незамужние женщины не могут покупать себе сами обручальные кольца, и это привело к тому, что молодые женщины стали покупать больше бриллиантов для себя.

Таким образом, хотя это сообщение может не вызывать беспокойство люксовых брендов в данный момент, они должны продолжать реагировать на потребности рынка, чтобы оставаться актуальными.