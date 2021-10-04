Новые надписи на бриллиантах считаются постоянными

Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) - Учитывая сообщения о том, что злоумышленники в отрасли удаляют надписи на бриллиантах путем шлифования и добавляют фальшивые, не соответствующие камню, PhotoScribe разработала «подповерхностную» надпись, которую, как она говорит, нельзя удалить путем шлифования, по крайней мере, без значительного изменения веса драгоценного камня.

Дэвид Бендерли (David Benderly), основатель и генеральный директор PhotoScribe говорит, что новая надпись PermaScribe наносится «под площадкой бриллианта. Для удаления этой надписи путем шлифования придется удалить большую часть веса бриллианта. Это было бы невыгодно».

Он говорит, что подповерхностная технология была разработана много лет назад, но до сих пор у PhotoScribe никогда не было повода предложить ее.

«Это было решением, которое искало проблему», - говорит он. Но с увеличением числа сообщений о поддельных надписях, «похоже, такая проблема появилась».

Предлагаются два типа надписей: одна из них видна под лупой с 10-кратным увеличением, а другая не видна.

Бендерли надеется, что все созданные в лаборатории бриллианты будут помечаться с помощью более заметных надписей, чтобы ювелиры могли легко идентифицировать камни как не природного происхождения.

«Это означает, что вместо специального оборудования любой ювелир может с помощью лупы идентифицировать бриллиант как созданный в лаборатории», - говорит он.

Одна возможная проблема: надписи влияют на степень чистоты камня и, следовательно, на их ценность. Однако Бендерли говорит, что метки не влияют на красоту бриллианта, если смотреть на него невооруженным глазом.

«Они почти невидимы для человека, если не использовать оборудование», - говорит он.

Менее заметные надписи, которые невозможно увидеть с помощью лупы с 10-кратным увеличением, можно использовать для отслеживания природных бриллиантов и идентификации конкретных брендов бриллиантов.

«Это может быть идентификатор или штрих-код, - говорит Бендерли. - Это может быть что угодно».

Эти надписи можно увидеть при увеличении в 200-1 000 раз и при правильном освещении и необходимых фильтрах. PhotoScribe работает над устройством для просмотра этих надписей, но пока его нет.

Бендерли надеется, что эта технология упростит обнаружение выращенных в лаборатории бриллиантов и уменьшит проблему поддельных и удаленных путем шлифования надписей.

«Я надеюсь, что это будет одна из тех проблем, которые мы сможем все лучше выявлять, - говорит он. - Надеюсь, она сойдет на нет, хотя это что-то вроде игры в “кошки-мышки”».