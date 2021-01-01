Принадлежащая De Beers компания, занимающаяся выращенными в лаборатории бриллиантами, начинает продажу неоправленных камней

Автор: Мисти Уайт Сиделл (Misty White Sidell)

(yahoo.com) – Принадлежащее De Beers подразделение по производству лабораторных бриллиантов набирает обороты. Компания Lightbox, запущенная в 2018 году, предлагающая выращенные в лаборатории бриллианты белого, голубого и розового цвета, начнет сейчас продавать неоправленные камни.

Раньше камни бренда Lightbox были доступны только в готовых украшениях. Теперь потребители смогут покупать лабораторные бриллианты различных размеров и вставлять их по своему желанию по твердой цене $800 за карат.

«Я считаю это интересным и позитивным событием, - сказал Стив Коу (Steve Coe), главный исполнительный директор Lightbox. «Именно об этом нас просили наши клиенты - они хотели иметь возможность вставлять наши высококачественные лабораторные камни в персонализированные украшения».

Коу сказал, что предыдущие предложения Lightbox ограничивали рост компании. «Мы обнаружили, что, когда мы вставляем камни в украшения, то это вызывает большие противоречия. На каждого покупателя, которому нравится дизайн, найдется тот, кому он очень не нравится, поэтому, кроме классического кольца с солитером, сложно придумать что-то универсальное. Если у вас нет обширных складских запасов различных дизайнов для удовлетворения всех вкусов, лучший способ - это продавать неоправленные камни, так как это дает свободу действий потребителю», - сказал он.

Лабораторные бриллианты будут доступны весом 1 карат, 1,5 карата, 1,75 карата и 2 карата - все по одной цене $800 за карат. В настоящее время для большинства камней доступна только круглая огранка «бриллиант». Огранка «принцесса» доступна только для 1-каратных белых лабораторных бриллиантов.

Камни можно будет купить на сайте Lightbox, а также в сети магазинов Reeds Jewelers в период праздничных продаж.

В октябре 2020 года Lightbox открыла производственное предприятие недалеко от Портленда, штат Орегон, с целью увеличения своей производственной мощности. Коу сказал, что производство там идет полным ходом, и в этом году компания выпустит 200 000 каратов бриллиантов - это примерно в три раза больше, чем в 2020 году.

Коу сказал, что предложение неоправленных камней не только еще больше отличает лабораторные камни от природных бриллиантов, но и расширяет возможности бижутерии.

«Я думаю, что природные бриллианты, безусловно, занимают особое место для многих потребителей, они имеют важное эмоциональное значение и связаны с более значительными случаями для подарков, поэтому категории, в которых мы видим отличные возможности для лабораторных бриллиантов, служат на пользу нашей категории, предлагаемой по более низкой цене.

«Мы твердо верим, что это открывает возможность чаще дарить подарки. Многие женщины с удовольствием тратят $1 000 на обувь или сумочку, и это прекрасная возможность приобрести недорогую бижутерию c лабораторными камнями. Мы думаем, что это может сформировать новое отношение», - сказал Коу.

Это интересный шаг, поскольку он исходит непосредственно от сети De Beers - компании, которая долгое время держала в руках алмазную отрасль. Установив фиксированную цену на выращенные в лаборатории камни и контролируя распространение информации об их продаже, компания, которая также заинтересована в участии в Совете по природным алмазам (Natural Diamond Council), может еще больше дифференцировать лабораторные и природные бриллианты, одновременно увеличивая базу для обоих видов камней.

Хотя Lightbox ранее экспериментировала с самостоятельной розничной продажей, используя концепцию всплывающих окон, компания заявляет, что сосредоточена на расширении оптовой торговли как своими неоправленными камнями, так и ювелирными изделиями. «С точки зрения Lightbox, мы действительно безразличны к тому, будем ли мы продавать камни в ювелирных украшениях или отдельно, - сказал Коу. - Нам придется подождать и посмотреть, как потребители отреагируют на неоправленные камни, но я считаю, что через пять лет они будут составлять значительную часть объема наших продаж».