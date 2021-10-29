Аномалия цен на выращенные в лаборатории бриллианты: спрос растет, цены падают

(edahngolan.com) – Азы экономики гласят, что цены растут в зависимости от спроса. Логика заключается в том, что, когда рынок требует большее количество какого-то товара, из-за конкуренции повышается цена. Но иногда бывает ценовая аномалия, и цены ведут себя иначе. Возьмите, например, выращенные в лаборатории бриллианты.

Когда потребительский спрос на выращенные в лаборатории бриллианты (ВЛБ) был относительно низким, возникло безумное желание присоединиться к цепочке поставок. Все, от производителей до ритейлеров, хотели участвовать в этом. Пока что результатом этого безумия является аномалия цен на выращенные в лаборатории бриллианты: рост потребительского спроса и снижение оптовых цен.

Тиски алмазопровода

Такое снижение цен совсем не удивительно. Цепочка поставок ВЛБ переполнена во всех направлениях. Число фабрик по производству ВЛБ растет, и все они стремятся увеличить объемы производства.

В настоящее время производители счастливы, потому что они видят ожесточенную конкуренцию за свой товар: выращенные в лаборатории алмазы. Спрос на выращенные в лаборатории алмазы высок, а цены на это алмазное сырье стабильны.

На другом конце цепочки поставок количество ритейлеров, предлагающих ювелирные изделия с ВЛБ, за последние несколько лет увеличилось многократно. Ритейлеры неимоверно счастливы предложить своим клиентам перспективный продукт, что приводит к росту спроса в этом секторе.

Со временем у большинства розничных продавцов значительно повысилась осведомленность о ВЛБ, и они стали более конкретными в отношении своих покупок. Некоторым нужны только не подвергавшиеся обработке бриллианты, выращенные с помощью метода СVD (химического осаждения из паровой фазы). Многие отказываются от ВЛБ с оттенками цветов. Другие предпочитают бриллианты, выращенные с помощью метода HPHT (высокого давления и высокой температуры), потому что он дешевле.

Наиболее важно то, что ритейлеры более жестко относятся к своим расходам на покупки, и многие настаивают на получении товаров на консигнацию. Оптовикам почти ничего не остается, кроме как смириться.

Однако твердая позиция на обоих концах алмазопровода ВЛБ, производителей, с одной стороны, и ритейлеров - с другой, заставляет оптовиков находиться посередине.

Создание ценовой аномалии

Оптовый сегмент рынка ВЛБ перегружен. Трейдеры, которые считали рынок природных алмазов и бриллиантов жестким, ворвались в сектор ВЛБ только для того, чтобы столкнуться с теми же проблемами, которых они пытались избежать.

И теперь они на собственном опыте испытывают, что рынок ВЛБ отличается от рынка природных бриллиантов. Несмотря на очевидное совпадение, этот рынок требует специализации, потому что различия очевидны: разная динамика ценообразования, проблемы со складскими запасами, маркетинг и даже их принятие.

В результате огромное количество трейдеров, в основном в Индии, застряли с большими запасами и желанием, если не необходимостью, оставить рынок ВЛБ позади.

Их исход из сектора включает освобождение от товара, что еще больше снижает цены. Таким образом, хотя предложение выращенных в лаборатории алмазов найти нелегко, а спрос со стороны ритейлеров растет (обычно это происходит из-за скачка цен), вместо этого это приводит к снижению цен - в значительной степени возникает ценовая аномалия!

Динамика цен на ВЛБ в третьем квартале

Чтобы было ясно, цены снижаются не на все товары во всех категориях. В целом, цены на более мелкие камни, весом в полкарата и ниже, в третьем квартале немного выросли. Согласно нашим аналитикам по алмазному рынку, средний рост составляет немногим более 1%.

Цены на более крупные камни весом 0,70 карата и выше продолжили снижение, упав за этот период на 3%-4%.

Снижение индекса цен на выращенные в лаборатории бриллианты

По сравнению со вторым кварталом индекс цен на выращенные в лаборатории бриллианты [ссылка] снизился на 3,1%. Это умеренное снижение по сравнению со снижением, выраженным средней однозначной цифрой, которое наблюдалось в первом и втором кварталах года.

В годовом исчислении индекс ВЛБ упал на 42,7%.

Если снижение цен продолжит замедляться или если цены даже вырастут в преддверии сезона праздничных продаж, можно ожидать, что в годовом выражении эти огромные изменения резко сократятся.

Окончание ралли цен на бриллианты - пока

Бурное ралли цен на природные бриллианты, которое наблюдалось с августа 2020 года, в основном закончилось в сентябре. Цены оптовых сделок снизились впервые за период чуть более чем год, упав на 0,5%, согласно индексу цен сделок на бриллианты.

Хотя в сентябре цены на алмазы снизились, пока не стоит ожидать падения цен. По мере приближения сезона праздничных продаж следует ожидать, что цены снова вырастут, особенно в декабре.

60-процентный разрыв в цене

Как видно из всего вышеизложенного, разница в цене между природными бриллиантами и ВЛБ остается большой. По данным Tenoris, которая анализирует ежемесячные данные о розничной деятельности примерно 950 ювелирных магазинов США, разрыв в розничных ценах был выражен двузначной цифрой.

Согласно анализу Tenoris, средняя розничная цена на бриллианты круглой огранки весом один карат, цвета E, чистоты SI1 в сентябре составила $8 900 за карат. Это по сравнению с $3 557 для ВЛБ - разница составляет 60%.

Разница в стоимости была еще больше. Природные бриллианты, проданные в сентябре, обошлись ритейлерам в среднем в $5 475 за карат. ВЛБ продавались в прошлом месяце по цене всего $1 349 за карат. Это огромная разница в 75%.

Два вывода, которые можно сделать из этих цифр, заключаются в том, что ритейлеры борются за снижение стоимости затрат на ВЛБ, но они не спешат снижать свои цены для потребителей. Во-вторых, ритейлеры делают все возможное, чтобы увеличить норму прибыли.

Если норма прибыли розничных продавцов природных бриллиантов обычно составляет около 40%-45% (в данном примере 38%), то для ВЛБ она намного выше, около 60% (в данном примере 62%).

Выводы

Сезон праздничных продаж даст природным бриллиантам еще один толчок к росту, а праздничный спрос будет определять направление цен в дальнейшем.

Подобно тому, как конкуренция снизила цены на ВЛБ на оптовом рынке, это последует и на розничном рынке. 60% - это то, с чем потребители не захотят долго соглашаться.

Этот спад не произойдет в одночасье и не наступит скоро, но он неизбежен.

Ценовая аномалия случается очень часто, но никогда не является долгосрочной экономической тенденцией.

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