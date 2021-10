Новый взгляд на бриллианты-хамелеоны

Автор: Джон Джеффей (John Jeffay)

(idexonline.com) - Нет ничего нового под солнцем. Так сказал царь Соломон, мудрейший из всех людей. Но даже знакомое иногда застает нас врасплох. Вы можете считать, что мы знаем все об алмазах и бриллиантах. В конце концов, им миллиарды лет, мы добывали их из земли бóльшую часть последних полутора веков и построили огромную отрасль вокруг желания людей владеть ими. И все же есть вещи, которые мы все еще открываем. Как то, что некоторые бриллианты меняют цвет при низких температурах.

Мы уже давно знаем, что совсем небольшое количество алмазов и бриллиантов, получивших название «хамелеоны», реагирует на высокие температуры. Они меняют цвет с оливково-зеленого на более светлый оранжево-желтоватый оттенок при нагревании до температуры 302°F-482°F (150oC-250°C). Есть также обратные бриллианты-хамелеоны, встречающиеся даже реже, которые меняют свой цвет от светло-оранжевого желтоватого оттенка до оливково-зеленого, когда их держат в темноте. Но теперь появился новичок - бриллианты, меняющие цвет на морозе.

Ученые предложили несколько возможных объяснений бриллиантов-хамелеонов - высокие концентрации примесей водорода, азота и никеля, необычные фосфоресцирующие и люминесцентные свойства. Другими словами, они действительно не знают. Неудивительно, что редкость бриллиантов-хамелеонов значительно повысила их ценность. В 2009 году аукцион Christie’s в Женеве побил рекорд самого дорогого бриллианта-хамелеона, проданного на аукционе. Ожерелье с подвесками с фантазийным серовато-желтовато-зеленым бриллиантом (при комнатной температуре) огранки «бриолет» размером 19,13 карата продано за $987 000. В мае 2001 года на аукционе Christie’s в Гонконге было продано за $240 000 великолепное кольцо с бриллиантом-хамелеоном треугольной огранки фантазийного темно-серо-желтовато-зеленого цвета весом 4,41 карата. Самый большой известный бриллиант-хамелеон в мире был приобретен швейцарской ювелирной компанией Chopard в 2007 году. Это камень овальной формы весом 31,31 карата, который в то время оценивался в $10 миллионов.

Ювелиру Питеру Каплану (Peter Kaplan) приписывают открытие первого бриллианта-хамелеона в 1943 году. Камень был на горячем полировальном круге, и ювелир заметил, что он начал медленно менять свой оттенок. Также есть история, возможно, правдивая, о покупателе, который купил светло-желто-зеленый бриллиант, но был разочарован, обнаружив, что он стал темно-зеленым в шкатулке для драгоценностей, и вернул его в магазин.

Но бриллианты-хамелеоны - дело вчерашнего дня. Самая последняя новинка, появившаяся всего несколько месяцев назад, - это криогенный бриллиант, который меняет цвет, когда он очень холодный, а не очень горячий. На прошлой неделе журнал New Scientist опубликовал статью о бриллиантах, которые меняют цвет с серого на желтый при охлаждении до минус 320оF (минус 196оC) - температуры жидкого азота. Это открытие было сделано GIA New York в результате «геммологического наблюдения, проведенного во время стандартного тестирования». Иногда в лабораториях бриллианты охлаждают, для уменьшения вибрации атомов, чтобы можно было более точно измерить, как они поглощают свет, имеющий разные длины волн. Но для обычного теста это было настоящим открытием.

Теперь перед учеными встал вопрос: «Почему?» И появился вопрос у алмазной отрасли: «Сколько?». Достаточно ли они редкие, чтобы повысить стоимость криогенных алмазов и бриллиантов, и захотят ли покупатели увидеть, как они действительно ведут себя? У них есть замечательное свойство, но они не так удобны для пользователя. Я могу поместить старомодный бриллиант-хамелеон в духовку для трюка на вечеринке и посмотреть, как он меняет цвет. Но мой морозильник опускается только до 0оF (минус 18оC), и это далеко не настолько холодно, чтобы попробовать проделать то же самое с одним из этих новомодных красивых камней.

