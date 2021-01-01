Является ли снижение численности населения Китая катастрофой для отрасли предметов роскоши?

Автор: Джемма А. Уильямс (Gemma A. Williams)

(jingdaily.com) - Что произошло: Согласно новому исследованию, полученная ранее оценка темпов демографического спада в Китае могла быть проведена с большими ошибками. Фактически, население страны может сократиться вдвое в течение следующих 45 лет, предупреждает новое исследование, проведенное Сианьским университетом Цзяотун (Xian Jiaotong University). Эти данные основаны на показателе официального коэффициента рождаемости, составляющем 1,3 ребенка на женщину в прошлом году (намного ниже показателя в количестве двух детей на женщину, который обеспечил бы поддержание численности населения). В настоящее время население Китая превышает 1,4 млрд человек, и прогноз Организации Объединенных Наций, сделанный в 2019 году, согласно которому к 2065 году в стране все еще будет около 1,3 млрд человек, теперь выглядит неверным.

Комментарий Jing: Сокращение численности населения не было неожиданностью, и эти последние новости появились на фоне мер, принимаемых Пекином по ослаблению строгой политики планирования семьи, позволяя парам иметь больше детей. Китай также провел серию кампаний по контролю над ценами на недвижимость, снижению затрат на образование и увеличению количества детских садов. Также было объявлено о недавнем запрете «немедицинских» абортов, что, вероятно, связано с этой проблемой.

Однако возникло сопротивление со стороны китайских женщин, которое появилось тогда, когда их роль в китайском обществе была пересмотрена. Беспрецедентный интерес вызывает национальная версия глобального движения #metoo и отказ от устаревших ярлыков, таких как «незамужние женщины» (к 30 годам).

Кроме того, согласно новым данным переписи, в Китае впервые насчитывается больше пожилых людей, чем молодых, а доля людей старше 60 лет выросла до более чем 18 процентов (дети составляют около 17 процентов населения). Поэтому эта новая ситуация потребует радикального переосмысления всего, начиная с вопросов, связанных с рабочей силой, здравоохранением и образованием, технологиями, пенсионной политикой и уходом за пожилыми людьми.

Хотя уменьшение нагрузки на природные ресурсы и окружающую среду означает, что сокращение численности населения может иметь свои преимущества, еще предстоит понять полное влияние его на отрасль предметов класса «люкс». На Китай приходится 35 процентов мировых расходов, и он находится на пути к тому, чтобы стать крупнейшим мировым рынком предметов роскоши к 2025 году. Этот сектор вряд ли испытает какой-либо удар в ближайшей краткосрочной перспективе, но дни многих брендов наверняка сочтены, учитывая уменьшение количества людей, которым можно было бы продавать товары, и растущее число появляющихся местных брендов высокого уровня.