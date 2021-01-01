Индия думает о своем будущем

Крупнейший в мире центр производства бриллиантов сталкивается с некоторыми ранее неизвестными проблемами на фоне очевидного недостаточного предложения и дефицита рабочей силы.

Автор: Ави Кравиц (Avi Krawitz)

(diamonds.net) - «Мы все это уже видели», - таков был коллективный вздох, прозвучавший на крупной Индийской алмазной бирже (Bharat Diamond Bourse, BDB) в Мумбаи, когда разразилась пандемия. «Мы пережили и другие кризисы, переживем и этот».

Местная торговля бриллиантами имеет репутацию благодаря своему отличительному оптимизму и осторожной уверенности; она успешно перенесла спад 2008 года и пережила множество проблем за прошедшее десятилетие.

Некоторые из этих проблем были исключительно индийскими. В 2012 году произошла катастрофа, связанная с «круговыми сделками», которая спровоцировала появление «пузыря» в банковском кредитовании и снизила доверие кредиторов к этой торговле. А в 2016 году правительство провело программу демонетизации, которую часто называют атакой премьер-министра Нарендры Моди на наличные деньги. Хотя демонетизацию сочли необходимой для противодействия безудержной легализации незаконных доходов в стране, она вытянула ликвидность из местной алмазной торговли, подвергая компании - преимущественно мелкие - дополнительному давлению на и без того сложном рынке.

Когда дело доходит до глобальных кризисов, алмазное сообщество Индии может работать более сплоченно.

На его долю приходится около 95% мирового предложения бриллиантов. Это означает, что бóльшая часть алмазного сырья направляется в страну, где алмазные фабрики добавляют стоимость за счет крупномасштабной огранки и полировки. Но она также занимается производством и дизайном ювелирных изделий и имеет большой внутренний потребительский рынок для ювелирных изделий с бриллиантами, который занимает третье место в мире согласно Отчету о состоянии алмазной отрасли (Diamond Insight Report), составленному De Beers.

Когда в 2008 году рынок рухнул, торговля в целом заморозила импорт алмазного сырья, что позволило ей сосредоточиться на сокращении имеющихся товарных запасов и высвобождении ликвидности. Это действие оказало серьезное влияние на остальную отрасль, но в основном помогло Индии еще больше укрепить свои позиции.

Однако в 2020 году, когда глобальный рынок закрылся из-за того, что в конце марта начал распространяться Covid-19, индийские дилеры, производители бриллиантов и ювелиры были ошеломлены, как и все в мире. Вскоре стало ясно, что это не было похоже ни на что из того, что они испытывали раньше. Появились неуверенность и опасения, что экономические последствия пандемии превзойдут последствия всех других кризисов.

На этот раз индийским производителям не нужно было предпринимать такие предупредительные коллективные действия, хотя они утверждают, что все равно сделали это. Рынок принял решение за них: алмазодобывающие компании перестали продавать алмазное сырье, и торговля остановилась. Кроме того, никто не мог отправиться в поездку за товарами.

Удивительный поворот

В любом случае закрытие рынка алмазного сырья поддержало сектор производства бриллиантов так же, как и в 2008 году - возможно, даже в большей степени. Это помогло сократить избыточные складские запасы бриллиантов, которые много лет назад сильно давили на торговлю. Всего через 16 месяцев после первоначального краха, оглядываясь назад, индийские диамантеры видят в спаде скрытое благо.

Если до пандемии избыток бриллиантов был бременем для рынка, то сегодня наблюдается дефицит товаров, отмечает Аншул Мехта (Anshul Mehta), партнер из Subir Diamonds - поставщика сертифицированных бриллиантов.

«Спрос намного превышает предложение», - отмечает он, добавляя, что восстановление произошло благодаря сильным розничным рынкам США и Китая, где крупные ювелирные сети конкурируют за ограниченные объемы производства.

Одной из самых больших проблем Индии является обеспечение предложения, чтобы не отставать от спроса как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Это удивительный поворот событий, учитывая избыточное предложение, ограничивавшее рынок в последнее десятилетие, и учитывая стагнацию спроса в это время.

Дивали как крайний срок

Хотя спрос восстановился, предложение было нестабильным. Спорадические вспышки коронавируса повлияли на объем производства как алмазов, так и бриллиантов в прошлом году. В период с апреля по июнь этого года фабрики сократили выпуск продукции на 30%–40%, поскольку штамм «Дельта» вызвал всплеск инфекций на субконтиненте. Между тем производители бриллиантов имели товары в алмазопроводе, закупив большие объемы алмазного сырья и производя бриллианты в четвертом квартале 2020 года и первом квартале 2021 года, когда уровень заражения снизился. В лабораториях Геммологического института Америки (Gemological Institute of America, GIA) в Мумбаи и Сурате было более чем месячное отставание в выполнении заказов.

Объем производства бриллиантов вернулся к нормальному уровню, подчеркивает председатель BDB Ануп Мехта (Anoop Mehta), который также является генеральным директором Mohit Diamonds - производителя бриллиантов. Закупки алмазного сырья оставались крупными, несмотря на высокие цены. И хотя время выполнения заказов в GIA составляет около 40 дней, экспорт бриллиантов растет, как показывают данные Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) (см. график ниже).

Для многих индийских компаний серьезным испытанием на устойчивость рынка станет праздник Дивали, который в этом году начнется 4 ноября. Обычно компании уходят на каникулы на две-три недели во время праздника, и этот период бездействия может помочь облегчить часть нагрузки на системы GIA, так как будет поступать меньше товаров.

Со своей стороны, GIA увеличил штат сотрудников в Мумбаи и Сурате и работает над тем, чтобы максимально сократить время обслуживания во всех отделениях, как недавно сообщил пресс-секретарь изданию Rapaport Magazine. «Глобальные поступления бриллиантов в лаборатории GIA и наши объемы работы по всему миру сохраняются на рекордном уровне», - добавил он.

Рынок также должен иметь более четкие ожидания относительно сезонов праздничных продаж в США и Китае к моменту начала Дивали. По прогнозам Аншула Мехты, спрос будет опережать предложение, по крайней мере, до этого момента. По его мнению, впоследствии единственное, что могло бы нарушить эту динамику, - это слабые продажи в праздничный сезон. «Если Рождество будет удачным, то дефицит предложения будет сохраняться».

Это не обязательно означает, что цены на бриллианты будут продолжать рост до конца года. По словам производителя, пожелавшего остаться неназванным, ритейлеры уже сопротивляются более высоким уровням цен, которые индийские производители бриллиантов пытаются ввести после повышения цен на алмазное сырье в последние месяцы.

Консолидация рынка

Несмотря на дефицит предложения, существует некоторое «иррациональное изобилие» с точки зрения цены, которую люди готовы платить за алмазное сырье, продолжает производитель бриллиантов, являющийся сайтхолдером De Beers. «Существует пропасть между спросом и предложением, и бриллианты также имеют сильные позиции, - говорит он. - Но в последнее время растет беспокойство по поводу снижения нормы прибыли. При таком уровне цен на алмазное сырье бизнес может оказаться нежизнеспособным в краткосрочной перспективе».

В течение последнего года после спада отрасль демонстрировала высокую прибыльность (см. график, стр. 23), особенно у крупных производителей бриллиантов, у которых была ликвидность для покупки товаров, когда рынок находился на самом низком уровне. Они также могли мобилизовать персонал, когда было введено социальное дистанцирование и другие ограничения на рабочем месте, отмечает Анкит Шах (Ankit Shah), партнер из Ankit Gems - производителя бриллиантов, у которого фабрики находятся в Сурате и Намибии.

Более крупные производители бриллиантов получили некоторую долю рынка - или вышли более сильными после пандемии - даже несмотря на то, что более мелкие компании в конечном итоге также выиграли от восстановления. По словам Аншула Мехты, крупные экспортеры были лучше оснащены для работы в новых условиях удаленной работы. Обладая более крупными товарными запасами и ликвидностью, они могли отправлять камни на условиях консигнации, поскольку иностранные покупатели не могли приезжать в Индию для просмотра товаров. Более мелкие компании не могут себе это позволить.

Многие крупные производители бриллиантов также инвестировали в разработку своих онлайн-платформ до того, как разразился Covid-19. Таким образом, у них уже есть системы для предоставления точной информации об их товарных запасах, хороший имидж и варианты ведения электронной торговли во время локдауна, добавляет он.

Бремя бенефикации

Сейчас, когда предложение отстает от спроса, более крупные производители бриллиантов имеют лучший доступ к алмазному сырью, поскольку они покупают его напрямую у алмазодобывающих компаний. Это опять же дает им преимущество перед небольшими гранильными компаниями которые покупают на аукционах, где существует высокая конкуренция, или на вторичном рынке, где процент надбавки иногда выражается двузначными цифрами.

Однако более крупные производители бриллиантов также приспосабливаются к меняющейся динамике. Ожидается, что доступ к алмазному сырью станет еще более эксклюзивным, а рынок станет более упорядоченным. De Beers разделила своих сайтхолдеров на три категории - производителей бриллиантов, дилеров и ритейлеров - на контрактный период, начавшийся 1 апреля, и сократила объем предложения дилерам. Сайтхолдеры заявили тогда, что она хочет, чтобы товары превращались в конечный продукт более эффективно, что позволит оставлять меньше товаров, торгуемых на вторичном рынке.

Кроме того, De Beers перемещает все больше своих более крупных товаров в Ботсвану и Намибию для усиления развития бенефикации - программы по расширению алмазной отрасли в алмазодобывающих странах и развитию видов деятельности помимо добычи полезных ископаемых. Учитывая, что De Beers является крупнейшим поставщиком алмазного сырья весом 2 карата и выше, прибыль для юга Африки является убытком для Индии.

«Эти товары раньше поступали в Индию, - говорит Ануп Мехта. - И никто не может их заменить, потому что в алмазодобывающей отрасли наблюдается дефицит продукции». По его мнению, в этом году у АЛРОСА возникли собственные производственные проблемы, а у других алмазодобывающих компаний нет объемов, чтобы заполнить брешь, оставшуюся в Индии из-за переезда De Beers в южную часть Африки.

Последствия закрытия рудника Аргайл (Argyle)

Между тем, индийские производители бриллиантов также рассматривают последствия для сектора, возникшие из-за недавнего закрытия рудника Аргайл в Австралии. Рудник Аргайл, который за последнее десятилетие производил в среднем 12 млн каратов алмазов в год, в значительной степени способствовал превращению Индии в крупного производителя бриллиантов. Только индийские фабрики с их низкими затратами на рабочую силу могли проводить огранку и полировку дешевого алмазного сырья с рудника Аргайл, производя камни ювелирного качества. По словам Анупа Мехты, в связи с закрытием рудника и снижением объемов добычи алмазов в 2020 году сохраняется проблема дефицита алмазного сырья. «Бриллианты продаются хорошо, алмазопровод очищен, но для них нет замены».

Хотя некоторые утверждают, что выращенные в лаборатории бриллианты могут заполнить этот вакуум, руководители, которые разговаривали с Rapaport Magazine, рассматривают эти два продукта как отдельные. «Выращенные в лаборатории бриллианты не решают проблему для рынка природных бриллиантов, но помогают с занятостью», - говорит анонимный производитель бриллиантов.

Многие индийские производители бриллиантов решились на проведение огранки и полировки выращенных в лаборатории камней, спрос на которые за последние два года вырос. По словам Шаха, многие рабочие перешли на эти производственные линии.

Это привело к нехватке квалифицированной рабочей силы для работы с природными алмазами и бриллиантами, особенно сейчас, когда производители бриллиантов пытаются увеличить объем производства, чтобы удовлетворить растущий спрос. «Объем производства вырос, но квалифицированная рабочая сила не увеличилась по сравнению с увеличением производственных мощностей», - утверждает Гурав Сетхи (Gourav Sethi), основатель Naturalmark, которая предлагает услуги по проверке природных и выращенных в лаборатории бриллиантов.

Ануп Мехта уверен, что у Индии будут мощности для поведения огранки и полировки любых товаров, которые будут в наличии. Он прогнозирует, что рыночные силы будут действовать и обеспечивать баланс даже при нынешнем аномальном росте спроса, недостаточном предложении и дефиците рабочей силы.

Возможно, это все является частью корректировки, которую Индии пришлось внести за последний год из-за неожиданных изменений, добавляет анонимный сайтхолдер. «Если учесть, где мы были год назад, отрасль находится в очень хорошей форме».