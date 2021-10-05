Призыв к действию: примите обновленную систему гарантий сегодня

Автор: Эдвард Ашер (Edward Asscher), президент Всемирного алмазного совета

(worlddiamondcouncil.org) - С начала работы Кимберлийского процесса (Kimberley Process, КР) участники алмазной торговли добавляют декларацию в свои торговые документы каждый раз, когда транзакция завершается по всей цепочке поставок, от рудника до розничной торговли. Это стало обычным делом в нашей отрасли, но чрезвычайно важным, поскольку она стала подтверждением для следующего участника цепочки поставок, что задействованные алмазы и бриллианты соответствуют требованиям Схемы сертификации Кимберлийского процесса (ССКП, Kimberley Process Certification Scheme, KPCS) и, таким образом, могут считаться «не связанными с конфликтами», согласно доктрине КР.

Эта Система гарантий (System of Warranties, SoW) Всемирного алмазного совета (World Diamond Council, WDC) является отраслевым механизмом, который связывает алмазы и бриллианты с сертификатом КР, с которым они первоначально были связаны, каждый раз, когда камни переходят из рук в руки. Участники также должны хранить копии сделанных и полученных деклараций SoW, чтобы при движении алмазов и бриллиантов по алмазопроводу создавался поддающийся проверке след, «цепочка гарантий» (chain of warranties).

SoW родилась из желания WDC укрепить и расширить ССКП и создать первый в отрасли механизм саморегулирования.

21 сентября 2021 года, в Международный день мира, признанный ООН, WDC запустил свою обновленную Систему гарантий и при этом значительно поднял планку этической и социальной репутации продаваемых алмазов и бриллиантов. Она включает пересмотренную декларацию, которая будет добавлена ​​к торговому документу, в котором говорится не только о том, что алмазы и бриллианты соответствуют требованиям ССКП, но и что они также соответствуют стандартам Руководства по Системе гарантий (System of Warranties Guidelines), разработанного WDC, согласно которому требуется, чтобы с ними обращались в соответствии с общепризнанными правами человека и трудовыми правами, а также в соответствии с глобальными принципами борьбы с коррупцией и отмыванием денег.

Но это еще не все. Впервые обновленная SoW предписывает конкретный процесс, которому необходимо следовать, чтобы можно было применить пересмотренную декларацию. Он включает в себя регистрацию на специальном веб-сайте SoW (www.wdcsow.org) и успешное прохождение самооценки онлайн один раз в год, чтобы убедиться, что вы соблюдаете требования ССКП и Руководящие принципы системы гарантий WDC. Самооценка проводится с помощью специального Набора инструментов (Toolkit), и она разработана в зависимости от размера вашей организации, будь то малый и средний бизнес или крупная корпорация, вашей деловой активности и того, соответствуете ли вы уже одной из проверенных сторонних систем соответствия нашей отрасли, например, Кодексу практики (Code of Practices) Совета по ответственной ювелирной практике (Responsible Jewellery Council) и Программе обеспечения соблюдения Принципов передовых методов работы (Best Practice Principles Assurance Program) компании De Beers.

Ранее в этом году, когда я выступал на Межсессионном совещании Кимберлийского процесса, я призвал его участников оправдать ожидания как потребителей, так и тех, кто живет в алмазодобывающих сообществах, расширив сферу действия Базового документа КР (KP Core Document), включив в него защиту общепринятых прав человека, вопросы по социальным правам и экологической устойчивости. Но я также заявил, что наша отрасль не будет бездействовать, ожидая начала самостоятельных действий. Я сказал, что с запуском обновленной SoW мы «подадим сильный сигнал о том, что мы готовы к реформе».

Когда я обращался к нашему бизнес-сообществу, я говорил в самом широком смысле. Эта обновленная SoW предназначена для всей алмазной и ювелирной отрасли. Это решающий момент. С того момента, как каждый из нас примет ее в качестве эталона ведения бизнеса, мы будем каждый раз заявлять, что работа с алмазами и бриллиантами, которые мы продаем, ведется с соблюдением общепринятых прав человека и этических принципов ведения бизнеса. Это не умаляет значимости ССКП, но, безусловно, основывается на том, что в настоящее время обещает ССКП.

Для WDC это было серьезным мероприятием, потребовавшим сотни часов исследований и разработок. Позвольте мне отдать должное специальной целевой группе, которая была создана много лет назад, а также специальной группе запуска из WDC, многим членам и руководителям отрасли, которые взяли на себя обязательство служить послами SoW в течение нескольких будущих недель и месяцев, а также отраслевым ассоциациям, которые будут сотрудничать с нами по вопросам обучения отрасли внедрению пересмотренного механизма.

Но в конечном итоге успех предприятия, который отразится на всей алмазной отрасли, будет зависеть от вас и вашего участия. Я призываю вас сегодня перейти на специальный веб-сайт SoW по ссылке www.wdcsow.org, зарегистрироваться, провести самооценку и стать следующим пользователем обновленной Системы гарантий Всемирного алмазного совета, выводя нашу отрасль на новый уровень саморегулирования.