Стоимость программ по сокращению выбросов углекислого газа для южноафриканских компаний по добыче золота и МПГ может составить до 20% их рыночной капитализации

Автор: Дэвид Маккей (David McKay)

(miningmx.com) - Стоимость сокращения выбросов углекислого газа для компаний по добыче драгоценных металлов в ЮАР может составить до 20% их рыночной капитализации.

Об этом говорится в отчете аналитика Арнольда ван Граана (Arnold van Graan) из Nedbank Securities, который предположил, что целью является сокращение выбросов углерода на 30% в течение 10 лет.

Ван Граан добавил, что, хотя сокращение выбросов углерода стало важнейшей задачей для бизнеса, оно также «… начало влиять на инвестиционную привлекательность тех компаний, которые мы обслуживаем».

В анализ были включены фирмы Sibanye-Stillwater, Gold Fields, Anglo American Platinum и AngloGold Ashanti. Компании в общем нацелены на сокращение выбросов углерода на 10%-30% к 2030 году.

«Это также может существенно повлиять на методы работы компании и потребления энергии, что, в свою очередь, может повлиять на производительность и прибыльность», - сказал Ван Граан.

Однако стоимость борьбы с выбросами углерода, которая является авансовой, будет уменьшена за счет снижения налогов на выбросы углекислого газа и улучшит бизнес-модель участвующих компаний среди инвесторов. По словам Ван Граана, компании, не имеющие программ по сокращению выбросов углерода, могут столкнуться с издержками из-за несоблюдения требований, что приведет к исключению из инвестиционных мандатов.

Внедрение стратегии использования возобновляемых источников энергии, вероятнее всего, солнечной и ветровой энергии, также принесет пользу в виде сокращения эксплуатационных расходов горнодобывающих компаний, учитывая вероятное повышение тарифов со стороны Eskom, государственного предприятия Южной Африки.

Другие аспекты сокращения выбросов углерода заключаются в том, что дорогостоящие шахты с ограниченным сроком эксплуатации могут оказаться не в состоянии покрыть затраты по устранению загрязнения окружающей среды, а деятельность по слиянию и поглощению также может возрасти, поскольку фирмы стремятся продавать активы с высоким углеродным следом.

По словам Ван Граана, также могут ухудшиться экономические показатели, связанные с переработкой на основе толлинга, поскольку компании с плавильными и перерабатывающими предприятиями, которые дают высокие выбросы CO 2 , могут переложить на клиентов расходы, связанные с выбросами CO 2 .

Однако он предупредил, что в некоторых программах по выбросам углерода не хватает детализации, и фирмы обещают в ближайшие месяцы и годы дать больше информации. В конечном итоге, его результаты стали попыткой, предпринятой для понимания природы адаптации к изменению климата.