Действительно ли выращенные в лаборатории бриллианты лучше для земли?

Выращенные в лаборатории бриллианты постепенно завоевывают популярность в Индии, притягивая к себе молодое поколение благодаря сочетанию технологий, более низкой цены и экологической безопасности.

Автор: Пуджа Сингх (Pooja Singh)

(lifestyle.livemint.com) - Когда Аанги Джхавери (Aangi Jhaveri) начала делать покупки для своей свадьбы в 2019 году, она ясно понимала, что ей не нужны добытые из недр бриллианты. Будучи финансовым консультантом, выросшим на сообщениях об ухудшении окружающей среды и участвуя в акциях по поддержанию чистоты, проводимых по выходным дням, знала цену добычи драгоценных камней. Ей нужны были бриллианты, выращенные в лаборатории.

Ее мать была расстроена. «Мы копили на твою свадьбу с детства. Зачем тебе поддельные ювелирные украшения?» Джхавери спорила, что они не поддельные: «Просто они образовались не под землей». Ее восхищал тот факт, что можно вырастить алмаз в лаборатории, создавая силу Земли в вакуумной камере. «Они на 40% дешевле, и их производство не наносит столько вреда, как горная добыча полезных ископаемых», - объяснила родителям 30-летняя Джхавери из Мумбаи.

Сдался ее отец, а не мать. Джхавери отвела свою мать в магазин в Мумбаи, и она провела там несколько часов, задавая вопросы, пока ее не убедили. Джхавери и ее жених купили себе обручальные кольца, а ее мать - пару серег.

Сегодня, если вам показать и природные, и выращенные в лаборатории бриллианты (LGD), скорее всего, вы не заметите разницы. На самом деле, никто не заметит, пока не посмотреть на них под микроскопом. LGD не являются имитацией бриллиантов, в отличие от фианита или муассанита. LGD обладают такими же химическими, физическими и оптическими свойствами, что и те камни, которые сформировались за миллиарды лет под землей. На их создание уходит 15-30 дней в лаборатории в Сурате в штате Гуджарат, алмазной столице Индии. И они дешевле - природный бриллиант весом в один карат может стоить до 500 000 индийских рупий, в то время как его лабораторный аналог может стоить 100 000-200 000 рупий.

Индия становится центром производства выращенных в лаборатории алмазов и выращенных бриллиантов. Страна, произведшая в прошлом году 1,5 млн каратов, старается догнать Китай, нынешнего мирового лидера с объемом производства в три миллиона каратов, говорится в отчете Bain & Co., опубликованном в марте. С глобальной точки зрения, производство LGD выросло до 6-7 млн каратов в прошлом году, а объем природных драгоценных камней упал до 111 млн, достигнув пика в 152 млн в 2017 году, отмечает Антверпенский всемирный алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre), государственно-частная корпорация в Бельгии. Ожидается, что к 2030 году общая рыночная доля LGD составит 10% (примерно 19,2 млн каратов) мирового алмазного рынка.

Бóльшая часть спроса приходится на долю покупателей из Америки, Европы и Австралии, которые, как и Джхавери, стремятся приобрести камни по доступной цене и отказываются от добытых из недр драгоценных камней, считая их неэтичными и наносящими вред окружающей среде. По мнению экспертов, в Индии осведомленность о LGD постепенно растет.

Экологическая сторона вопроса

Действительно ли LGD настолько безвредны для окружающей среды, как это представляют? Пуджа Шет (Pooja Sheth), основатель компании Limelight Diamonds из Мумбаи, которая позиционирует себя как крупнейший в Индии бренд выращенных в лаборатории бриллиантов, говорит, что LGD весом 1 карат экономит 109 галлонов воды и 250 тонн добытой почвы. «Кроме того, мы все видели фильм «Кровавый алмаз» (Blood Diamond), чтобы понять, сколько проблем связано с горной добычей. Всего этого нет при производстве LGD», - добавляет она, имея в виду фильм 2006 года о конфликтных алмазах.

Строго регулируемая алмазодобывающая отрасль, находящаяся на передовой на протяжении десятилетий, имеет наготове свой арсенал. Сачин Джайн (Sachin Jain), управляющий директор De Beers India, говорит: «Большинство LGD производится с использованием энергии, получаемой из ископаемого топлива, и, учитывая очень высокий расход энергии для производства LGD, это может оказывать значительное влияние. LGD приносят минимальные социально-экономические выгоды в развивающемся мире».

Отчет о полной ясности (Total Clarity Report) за 2019 год, подготовленный по заказу Ассоциации производителей алмазов (Diamond Producers Association), позже переименованной в Совет по природным алмазам (Natural Diamond Council), показывает, что выбросы парниковых газов, возникающие при выращивании алмазов в лаборатории, в три раза больше, чем при добыче природных алмазов. Ассоциация представляет семь крупнейших алмазодобывающих компаний мира, включая АЛРОСА и Rio Tinto.

«В De Beers мы занимаемся сохранением участков земли в Африке площадью в полмиллиона акров, что в шесть раз превышает площадь, используемую для добычи полезных ископаемых, и у нас есть исследовательская программа стоимостью во много миллионов, предусматривающая использование вмещающей породы, в которой обнаружены алмазы, для улавливания углеродного газа из атмосферы, превращая алмазные рудники в хранилища углерода», - говорит Джайн.

Они утверждают, что это еще не все. По правилам горнодобывающей отрасли требуется, чтобы все компании заботились об окружающей среде и средствах к существованию местных жителей. «Работы на участке начинаются за 10-12 лет до начала эксплуатации, а после закрытия рудника компании продолжают работать на участке, проводя его восстановление», - говорит Рича Сингх (Richa Singh), управляющий директор Совета по природным алмазам по Индии.

Ясно то, что, хотя воздействия добычи полезных ископаемых были задокументированы на протяжении десятилетий, до сих пор неясно, насколько «экологически безопасными» являются LGD. Эксперты предполагают, что их главным достоинством могут быть более низкие цены. Некоторые сравнивают добытые из недр бриллианты и LGD с настоящим и культивированным жемчугом, утверждая, что они будут сосуществовать.

При этом бесспорно одно: предложение добытых алмазов и бриллиантов не беспредельное.

Достижения

История LGD насчитывает более семи десятилетий. Компания General Electric создала их в 1950-х годах и использовала в промышленности, например, для резки и шлифования. Трейдеры оказывали яростное сопротивление их применению в ювелирных изделиях, опасаясь падения цен на природные бриллианты.

В настоящее время у алмазодобывающей отрасли на исходе запасы драгоценных камней для горной добычи. Предложение природных алмазов, вероятно, упадет до 62 млн каратов к 2030 году из-за «ограниченности ресурсов и трудностей с поиском открытий промышленного масштаба», как заявила в 2015 году консалтинговая фирма Frost & Sullivan.

Прогноз оправдался. Год назад рудник Аргайл (Argyle), один из крупнейших в мире, находящийся в Западной Австралии, закрылся навсегда. За последние годы не было никаких крупных открытий промышленного масштаба.

Возможно, самые большие перемены в отрасли начались в 2018 году, когда De Beers, десятилетиями выступавшая против синтетических бриллиантов, запустила Lightbox, дочернюю компанию по продаже LGD. Ранее в этом году Pandora, крупнейшая ювелирная компания в мире, заявила, что переходит исключительно на LGD, потому что «это правильно».

Заглядывая в будущее

В отчете Bain указывается, что в Индии потребители из числа миллениалов - их около 410 млн человек - при покупке в частности учитывают бесконфликтные цепочки поставок и углеродный след.

Отмечая резкий рост спроса за последние три-четыре года, небольшое, но растущее число ювелирных брендов, похоже, склоняется к идее использования LGD. Рохан Шарма (Rohan Sharma), генеральный директор и управляющий директор компании RK Jewellers на юге Дели, которая работает уже три десятилетия, говорит, что вскоре планирует предлагать и синтетические бриллианты.

«Мы, индийцы, эмоциональные люди, и бриллиант - это покупка, связанная с эмоциями, - говорит Шарма. - Когда вы начинаете создавать бриллианты оптом, они теряют свое очарование, но эти разговоры об экологической устойчивости меняют мнение потребителей, особенно молодых. Мы начали получать от них запросы (на LGD). Вы также должны учитывать, что все структуры спроса здесь определяются тенденциями на Западе. В Индии будет рынок для LGD, но это займет некоторое время».

Поддерживаемый правительством Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) недавно отметил, что экспорт выращенных в лаборатории бриллиантов почти удвоился до 51,75 млрд индийских рупий в финансовом году по сравнению с 29,85 млрд индийских рупий в прошлом году.

Подорвет ли растущий интерес к LGD алмазную отрасль, имеющую оборот в $78 млрд?

Нет, говорит Колин Шах (Colin Shah), председатель GJEPC. «LGD и природные бриллианты будут сосуществовать. Природные бриллианты - это лучший подарок любви. Это все равно, что потратить 1 млн рупий на свадебный наряд Sabyasachi или Manish Malhotra. Вы знаете, что наденете его только один раз в жизни, но он всегда будет особенным».

По его словам, в прошлом году экспорт природных бриллиантов из Индии составил $22 млрд, а LGD - $1 млрд.

«Если сравнивать, то $1 млрд может показаться небольшой суммой, но это большой рост за три-четыре года. LGD быстро набирают обороты; это идеальный проект «самодостаточной Индии» (Atmanirbhar Bharat), - говорит Шах. - И что отличает нас от остальных, так это лучшее в мире мастерство изготовления».

Маниш Дживани (Manish Jivani), который более двух десятилетий занимается производством природных бриллиантов в Сурате, занялся LGD три года назад. Он называет их «товаром будущего». Ежегодно 200 рабочих на его фабрике производят 7 000 каратов природных бриллиантов. На четырех станках и силами 50 с лишним рабочих производят 2 000 каратов LGD, 90% из которых идут на экспорт.

За три года его доход утроился. «Это огромная возможность для нас с точки зрения иностранной валюты. Все производится в нашей стране, - говорит 45-летний Дживани по телефону. - Когда я начинал, в Индии почти не было спроса, но теперь мы получаем много запросов от индийских брендов. Многие участники отрасли, занимающиеся природными бриллиантами, также вкладывают средства и в выращенные в лаборатории бриллианты. Это похоже на золотую лихорадку. Как в случае с жемчугом - как у культивированного, так и у настоящего жемчуга есть свой рынок. Потенциал огромный». По его мнению, в ближайшие пять лет производство LGD превратится в отрасль в стране с оборотом в $5 млрд.

Дживани не преувеличивает. Шах назвал похожие цифры. «Для каждой категории есть покупатель. Покупка бриллиантов не изменится; теперь будет более разнообразный выбор по разным ценам, - говорит Шах. - Нам необходимо повысить осведомленность об этом, и в этом правительство может помочь».

Процветающий бизнес

«Бриллианты были признаком статуса. Но ситуация изменилась, - говорит Шет. - Сегодняшние представители поколения миллениалов хотят чувствовать себя комфортно, а выращенные в лаборатории бриллианты дают вам все это, так как они «зеленые», подлинные, доступные по цене». Шет, имеющая опыт работы в сфере финансов, узнала о LGD от своего дяди, одного из крупнейших производителей выращенных в лаборатории алмазов в Сурате.

Она создала свой бренд в 2019 году и теперь у нее есть магазины в Мумбаи, Дели, Хайдарабаде, Калькутте, Бангалоре, Ранчи и Гоа. По ее словам, у нее рост в годовом исчислении составил 60%, несмотря на затишье во время первого локдауна. Большинство ее клиентов - женщины.

Сестры Айшвария Гупта (Aishwarya Guptha) и Соундарья Гупта (Soundarya Guptha), геммологи и ювелиры в третьем поколении, открыли в начале этого месяца свой второй магазин Wondr Diamonds в Ченнаи и планируют расширить его по всей южной Индии к концу 2021 года.

«Мы запустили этот бренд в прошлом году после небольшого исследования рынка. Я купила 20 выращенных в лаборатории бриллиантов и показала их своим друзьям и семье. Все они были раскуплены сразу же, - вспоминает Соундарья. - Индия - это рынок, ориентированный на стоимость, а не на бренд, поэтому я думаю, что спрос на них здесь вырастет».

Суджата Рао (Sujata Rao) соглашается. Бизнес-руководитель суб-бренда Divaa компании Orra Jewellery, который скоро будет запущен в производство, говорит: «Популярность LGD в ювелирных изделиях на международном уровне в течение некоторого времени растет. Также существует потенциал, что касается более зрелого потребителя, который захочет покупать ювелирные изделия с бриллиантами большего размера, и такие элегантные изделия подходят для их ценовой категории без ущерба для качества».

Некоторых это не убедило. Сунинт Чадха (Sunint Chadha) из ювелирной компании BSJS Jewellers в Дели, основанной в 1930 году, описывает LGD как «искусственные ювелирные украшения» и утверждает: «Невозможно сделать алмазы за три месяца». Таранг Арора (Tarang Arora), генеральный директор и креативный директор Amrapali Jewels, говорит, что пять-шесть лет назад у него была идея использовать LGD в своих коллекциях. «Мы можем рассматривать их как отдельный суб-бренд, потому что вводить их в существующие коллекции было бы рискованно. Заказчик может запутаться. У нас пока еще недостаточная осведомленность».

«LGD производятся партиями на фабриках без ограничения предложения, поэтому отраслевые аналитики ожидают, что они будут становиться дешевле по мере снижения затрат на производство и будут использоваться в недорогой модной бижутерии, как раньше было с синтетическими или выращенными в лаборатории рубинами, изумрудами и сапфирами», - утверждает Сингх. Она добавляет, что природные бриллианты станут более редкими и, следовательно, более ценными.

Вандана Джагвани (Vandana Jagwani), основательница компании Vandals, которая работает уже год и является брендом дизайнерских ювелирных украшений, предлагающим LGD, быстро опровергает опасения, что LGD может не иметь стоимости при перепродаже. «Ситуация с ними точно такая же, как и с природные бриллиантами. Предлагается кешбэк или можно изменить их дизайн», - объясняет предпринимательница, которой за 20 лет и которая считает, что LGD «связаны с прогрессом; они являются подарком технологии». Она утверждает, что алмазодобывающая отрасль «знает, что мы можем быть сильным конкурентом. Вот почему пренебрежительное отношение».

Между тем Джхавери более чем довольна своей покупкой. После свадьбы она вдохновила многих своих друзей и родственников перейти на LGD. «Никто не сможет понять, что он природный или созданный в лаборатории, пока вы им не расскажете. Кому такое не понравится?»