Кайзер и пресс-папье: как Сесил Родс помогал вдохновлять на развязывание Первой мировой войны

Автор: Дэниел Боффи (Daniel Boffey) из Дорна

Имперские амбиции немецкого монарха подогревались британскими колонизаторами - как показывает история недавно обнаруженной реликвии

(theguardian.com) - Она была обнаружена, запылившаяся и поврежденная, на складской полке.

Записанная просто как «пресс-папье» в инвентаризационной описи склада, она была лишь одним маленьким предметом среди 30 000 личных вещей, спасенных из дворцов кайзера Вильгельма II более века назад и отправленных ему в составе конвоя из 64 железнодорожных вагонов, когда он отрекся от престола и бежал в Нидерланды после поражения Германии в Первой мировой войне.

Но Корнелис Ван дер Бас (Cornelis Van der Bas), хранитель музея в Хьюис-Дорне - особняка, где Вильгельм против своей воли провел последние два десятилетия своей жизни в изгнании, узнал эту вещь в архиве с надписью «Von Cecil Rhodes Grab» (С места погребения Сесила Родса), декабрь 1905 года», как нечто большее. «Это имело для него особое значение», - сказал Ван дер Бас.

Для Ван дер Баса, который основывался на своих последующих исследованиях и прошлых работах таких ученых, как Джон К. Г. Рель (John CG Röhl) - биограф Вильгельма, вновь обнаруженная в апреле реликвия дает жизненно важное понимание отношений между кайзером - донкихотом и тщеславным человеком - и Сесилом Родсом - британским империалистом и одним из самых богатых людей в мире в конце 1800-х годов, - которые вскоре будут иметь катастрофические последствия для всего мира.

История о подарке пресс-папье кайзеру показывает, что Родс был одновременно ключевой фигурой в глубоком разрыве между немецким императором и его бабушкой, королевой Викторией, а затем соучастником в жажде завоеваний и территориальной экспансии Вильгельма.

Неизвестная роль Родса в создании условий, приведших к Первой мировой войне, в которой погибло 40 миллионов человек, может даже дать дополнительную причину и силу тем, кто пытается разрушить статуи, убрать мемориальные доски и прекратить выплату стипендий, которые носят его имя.

Вновь обнаруженное пресс-папье, которое должно быть впервые выставлено в музее в Хьюис-Дорне в следующем месяце, имеет серебряное основание со стеклянной верхней частью, с прикрепленными двумя кусками гранита, взятыми из камня на могиле Родса в национальном парке Матобо в Зимбабве, когда-то известной как Родезия - территория, на которую он претендовал для присоединения ее к британской короне.

Оно было подарено кайзеру 28 декабря 1905 года в его Новом дворце (Neues Palais) в Потсдаме Альфредом Бейтом (Alfred Beit), британско-южноафриканским алмазным миллионером, родившимся в Гамбурге, близким другом Родса. Пресс-папье Бейт считал идеальным подарком кайзеру, учитывая его глубокую личную признательность пионеру-колонизатору, который умер тремя годами ранее.

Бейт должен был знать, что прочность отношений между этими двумя мужчинами отчасти объяснялась общим стремлением к славе и власти. Но первое время в истории их отношений было отмечено враждебностью и, по сути, намерением со стороны немецкого монарха совершить убийство.

В 1890 году Родс был премьер-министром Британской Капской колонии, которая сегодня является частью современной Южной Африки. Но у него были большие амбиции, так как Родс хотел подчинить всю южную и восточную Африку британскому правлению. Первым шагом была помощь в свержении богатых золотом и алмазами бурских республик Трансвааля и Оранжевого Свободного государства путем поощрения восстания проживающих там британских рабочих-мигрантов, известных как уитландцы (неафрикандеры, пришельцы).

В декабре 1895 года друг Родса, Леандер Старр Джеймсон (Leander Starr Jameson), с частной армией из 500 человек, в том числе трех британских офицеров, вошел в Трансвааль, территорию, где проживали 5 000 граждан германского рейха.

Кайзер, всегда готовый почувствовать себя ущемленным Британией, имперского величия которой он жаждал, пришел в ярость. Он заклеймил Родса как «чудовищного злодея». Его ярость была такова, что Вильгельм заговорил об отправке немецких войск в Трансвааль. «Это будет означать войну с Англией», - сказал его министр иностранных дел. Император ответил: «Да, но только на суше».

Его успокоили, но Вильгельм послал катастрофическую поздравительную телеграмму Полю Крюгеру (Paul Kruger), президенту Трансвааля, в которой он восхищался успехом в отражении попытки свержения, «не обращаясь за помощью к дружественным державам в деле защиты независимости вашей страны от нападений со стороны».

Вмешательство императора было катастрофой в публичных отношениях. Британская пресса нападала на кайзера за его слегка завуалированную угрозу, и Виктория сделала строгое внушение своему старшему внуку. «Нашим большим желанием всегда было поддержание наилучших отношений с Германией, пытаясь действовать сообща, но я боюсь, что ваши агенты в колониях делают прямо противоположное, что нас глубоко огорчает», - сказала она.

Бурская война 1899 года только укрепила недоверие и вражду. Даже во время смерти Виктории в 1901 году присутствие Вильгельма на смертном одре вызывало возмущение ее наследника Эдварда.

И все же Вильгельм любил лесть. Когда в 1899 году Родс послал кайзеру две книги с письмом, в котором он сетовал на отсутствие признательности среди немецкого населения к гению монарха, это вскружило ему голову, и была назначена встреча. «Хорошо! Это вызовет грандиозный скандал среди моих недалеких подданных, но мне все равно, - сказал Вильгельм. - Если бы я мог, я бы повесил Сесила Родса, но, поскольку это невозможно, я воспользуюсь им».

На самом деле, как пишет биограф Вильгельма, эти двое отлично поладили во время встречи в марте 1899 года. За ужином Родс извинился за трансваальский проступок, прежде чем забить голову Вильгельма идеями. Как свидетельствуют записи, он удивлялся, почему кайзер не «пошел в Месопотамию [современный Ирак] с целью колонизации, на что [Его Величество] ответил, что это был проект, над которым он работал в течение многих лет».

Позже Вильгельм скажет своим министрам, что Родс посоветовал ему рассматривать «завоевание и открытие Месопотамии» как свою «задачу» и что он должен «построить железную дорогу через Малую Азию к Евфрату - сухопутный путь в Индию», что очень понравилось кайзеру, но встревожило британцев, которые не хотели, чтобы Германия контролировала торговые пути к их колониальным владениям в Индии.

Вильгельм охарактеризовал Родса, которому он дал свой подписанный портрет, как «очень энергичного человека и прекрасного организатора, ... и что с таким человеком, как Родс, будь тот министром, он сделал бы все».

Он подпитывал веру Вильгельма в то, что его рейх играет историческую роль в мире и не должен жить в тени Великобритании. Наследие Родса было тогда, возможно, даже более токсичным, чем считалось ранее. Пресс-папье, свидетельствующее о злополучном единодушии, будет демонстрироваться в музее в Хьюис-Дорне с 1 октября на выставке, посвященной тяжелой утрате королевской семьи, приуроченной к 80-летию со дня смерти кайзера.