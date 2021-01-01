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Implats выходит за рамки металлов семейства МПГ и рассматривает возможность роста в секторе «металлов будущего»

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Экспертиза

Автор: Дэвид Маккей (David McKay)

(miningmx.com) - Справедливо будет сказать, что генеральный директор Impala Platinum Нико Мюллер (Nico Muller) формирует ожидания в отношении планов роста горнодобывающей компании, занимающейся добычей металлов платиновой группы (МПГ), когда он говорит, что «… определяет перспективы» для «металлов будущего».

Для ясности, термин «металлы будущего» включает в себя такие металлы, используемые для производства аккумуляторов, как никель, медь и кобальт, но также и другие.

«Это не входит в наши ближайшие планы, - сказал Мюллер при объявлении результатов на конец года в начале этого месяца, прежде чем добавить, - У нас нет богатого портфеля проектов, но мы признаем, что в следующие 10-15 лет структура глобального спроса изменится».

«Мы осознаем это, и в этом направлении мы определяем перспективы, чтобы узнать, как изменится эта структура спроса на сырьевые товары. Мы хотим воспользоваться этим», - добавил он.

«Мы будем оценивать их в рамках наших дальнейших планов роста», - сказал он.

Руководители горнодобывающих компаний осторожно относятся к перспективам роста, учитывая чрезмерные расходы предыдущих товарных циклов. Они хотят продемонстрировать свою практику, выдавая акционерам чрезмерные вознаграждения.

Компания Implats, возглавляемая Мюллером, в этом отношении ничем не отличается, но его комментарии категоричны: Implats изучает возможность диверсификации, несмотря на то, что цены на МПГ обещают значительное улучшение в ближайшие три-четыре года. Однако сейчас не время тратиться на слияния и поглощения.

Адриан Хэммонд (Adrian Hammond), аналитик из Standard Bank Group Securities, считает, что, хотя Implats прошла пик своей прибыли, тем не менее, она имеет все возможности для сохранения высоких прибылей. «Заглядывая в будущее до 2022-го финансового года, мы ожидаем продолжения роста прибыли и дивидендов, исходя из наших ценовых предположений», - сказал он в примечании «Ожидаемые дивиденды» (Dividends to Rain).

«По спотовым ценам мы также прогнозируем рост дивидендов сейчас, когда весь долг был погашен, хотя пик прибыли, вероятно, уже прошел», - сказал он.

Хэммонд также предположил, что, учитывая среднесрочный переход автопроизводителей на использование платины вместо палладия в производстве автокатализаторов, настало время извлечь выгоду из высоких цен на палладий, разрабатывая богатый палладием канадский рудник Лак де Лиль (Lac de Lilles), а не реинвестируя в ресурсы рудника.

Компания завершила 12 месяцев с объемом чистых денежных средств в размере 23,5 млрд южноафриканских рэндов даже после объявления окончательных дивидендов в размере 12 рэнда на акцию, в результате чего общий размер дивидендов составил 22 рэнда на акцию, что составляет около 50% свободного денежного потока. Включая погашение конвертируемой ссуды, компания выплатила 70% свободных денежных средств в 2021 финансовом году.

Что касается стратегии диверсификации «металлов будущего», Implats еще предстоит провести работу для того, чтобы привести мнение совета директоров и его акционеров в соответствие с точкой зрения менеджмента.

Однако компания знает, что существует явная взаимосвязь между дополнительными металлами для производства аккумуляторов - их широкий спектр включает никель и медь, которые Implats уже получает как побочный продукт добычи МПГ, - и существующим набором металлов. Но это также выходит далеко за рамки увеличения производства попутных металлов. Это то, что предстоит увидеть.

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